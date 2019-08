Timon é nossa



Meus amigos, as relações de amizade entre teresinenses e timoneiros são muito grandes. Os meninos de lá vem estudar aqui e os daqui vão prá lá, só pescar. Os jovens de lá, estudam aqui, se formam e até entram para o Banco do Brasil de cá como o Gil Alves dos Santos e o Melquiseque Viana. E ainda estudam, pescam e se bacharelizam para endireitar as coisas. È onde eles fazem tudo Direito. São os advogados. E até nos mistérios da Umbanda, de banda em Timon nos ajuda porque os seus terreiros são mais acreditados do que os do Piauí e tem gente que sai daqui para encomendar despacho lá na terra do Paulo Guimarães, o filho do Napoleão que era um riverino doente indo e voltando. E era de canoa. Agora para estreitar mais ainda os laços de amizade entre os dois municípios ligados pelo “Velho Monge” eis que a cidade vizinha, através de desportistas vem para nosso campeonato, aderindo ao futebol nosso de cada dia, participando do certame piauiense como convidada de honra e isto é uma demonstração da larga visão do atual presidente da mentora, Robert Brauw Carcará,de Barras, sucessor de Cesarino Oliveira que nos deixou prematuramente. Pois o campeonato do Piauí é inter-estadual.Ele terá a participação de uma equipe do Maranhão e isto eu nunca vi porque no “Ceará não tem disso não”. Tem um técnico de nome, pelo menos, grande que é o Marcão. Já vem trazendo até gente de fora, esse pessoal da Paraiba, Pernambuco, Ceará,os chamados ciganos do futebol. E com a possibilidade de trazer uma torcida nova que seria a dos maranhenses, comandado pelo Chico Leitoa, líder politico da região. E assim, o futebol piauiense ganha um grande reforço que vem do outro lado do rio Parnaíba tornando a nossa “Trizidela” mais perto do coração. Eu mesmo acho que é uma boa esta teresinação de Timon através do jo- go de bola argentina. Novas caras nos estádios e mais um time para fazer parte de nosso certame oficial.Quem vai sentir um pouco é o River porque os timonenses são quase todos riverinos como o Napoleão Guimarães e Gil Alves dos Santos e o Melquiseque Viana. E bola prá frente e vamos esperar a vinda da onzena de Timon para o certame piauiense. Será mais uma atração para o nosso jogo de bola profissional. Quanto mais cabra mais cabrito. E Timon é nossa e o boi não lambe.

Sara e Pamela

Nossa menina de ouro sendo entrevistada pela Pâmela. Estrela na sua categoria, sempre representou bem o Piaui e o Brasil na sua modalidade. Cada uma é bamba na sua função.

No litoral

A passagem o presidente da república, o Jair Messias Bolsonaro , pela Parnaíba foi muito comentada e prefeito Francisco de Assis Moraes Siouza,o Mão Santa, lavou a burra na popularidade. Bola cheia para a terra de Mário Boi que anda devagar no futebol mas que na politica marcou gol de placa. Espero que o futebol também, seja uma das metas de “Mão” porque Parnaíba sempre foi boa de bola no pé e só perdia para a capital Teresina e olhe lá, muito cuidado e de olho na arbitragem... O Mão Santa agora está pensando em trazer prá Parnaiba o “ Bill Clinton”...

Mais uma

Esse Giuliano Ramos é cão. O cabra é bom no seu metier. Treinador de handbol, o jogo de bola com as mãos, este rapaz vem conduzindo o Piauí com muita competência nas disputas esportivas da modalidade e só indo e trazendo medalhas. Agora ele vai levar atletas de 12 a 14 anos para as Alagoas, no Maceió, jogo de seleções e só tem um menino “de fora” que é o Vitor Pernambucano, cabra bom mesmo. Uma pena que o nosso principal ginásio esportivo seja uma casa tão fechada para os desportos de nossa juventude e não tenha ainda amadurecido. Está sempre Verdão.