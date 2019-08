O time do Timon está descampado e vai jogar o Lindolfo Monteiro

Timon descampado

Minha gente, taí uma coisa que eu não gostei. O veto ao campo de futebol de nossa vizinha cidade, “alpegada” á Teresina, Timon, terra de Gil Alves dos Santos, Napoleão Guimarães, Lula da federação, Melquisedeque Viana, Taquinho e Maria vai com as outras. Os jogos em Timon seriam um motivo bom para os maridos variadores e veriadores. Os “edis”... O Edmundo, o Edberto, o Edilson e “edicetra”. Sair para ir ver o jogo, uma bela desculpa para ir ao Maranhão, outra cidade, ir para outro Estado... de necessidade. Mas não vai ser mais possível porque logo de cara e coroa (do Parnaiba) não existiam quatro coisas essenciais ao bem estar popular: Vigilância sanitária, segurança, PM e nem Corpo de Bombeiros. Lá só tem corpo de delito. E na “falta do modelo próprio” como se dizia no Banco do Brasil, o time de Timon “alugará” o campo da prefeitura firmina para seus jogos pelo campeonato série B de bola. O LM será o campo de Timon, com a vantagem de ser bem pertinho, basta atravessar o rio de canoa e andar dois ou três quarteirões. Este veto ao campo da nossa vizinha timbira é um prego na chuteira da municipalidade timonense. E vamos prá frente que atrás vem gente porque a bola rola e este escriba não enrola. Assim sendo, o time maranhense adotará o Lindolfinho como a sua praça de esportes e dele fará uso, chamado “mando de campo”. Não deixa de ser uma coisa nova no futebol brasileiro. “O mando de campo do time do Maranhão, o Timon, será no Piauí”. Isto até servirá para reforçar aquele nosso adágio que os cearenses gostam de dizer: “Só no Piauí mesmo...”E assim, Chico Rozendo, nós adotamos Timon como filho nosso, ilegítimo, é bem verdade, mas filho. E adotamos o “slogan” do Heráclito, o Fofão, que é ele quem dizia na campanha eleitoral “Unidos seremos “Fortes”. Juntemos Piaui e Maranhão e teremos o Piorcerão, dois “estados unidos” pela necessidade. Mas, o nosso caso é bola e no PMDbola era onde eles jogavam Temístocles e Chapola e quem entendia do assunto era o Vicente Feola e futebol e samba não se aprende na escola e é a maior enrolação esta história de “Escola de Samba”. Seja de mangueira, cajueiro ou de outra fruta. Mas o tema da crônica é o veto ao campo da nossa Timon que pela vez prima participa de uma competição oficial piauiense e isto é muito bom tanto para Teresina como para Timon porque quanto mais cabra mais cabrito e isto era o sonho do Luis Lula que foi presidente da mentora por muito tempo e acho até que o troféu máximo do certame deveria ter o seu nome numa justa homenagem. Timon estaria como está, descampado mas um filho seu seria homenageado.

Bons de coração, de bola não...

O Itamar pode até patrocinar mas não pode ensinar a jogar... O time de futebol da AABB, cinco anos atrás. Tudo com cara de “eu quero mais”

Nosso vôlei masculino

A seleção do Piauí, na modalidade voleibol sub 19, já está em Alagoas, no Maceió para o campeonato brasileiro de seleções. O comandante é o Toin e por conta da quebradeira financeira só foram dez jogadores, o que é muito pouco para este tipo de competição esportiva fora deste Estado de necessidade. Todo mundo com o maior cuidado até na comida porque não pode dar bobeira. Antonio Cardoso é o treinador que está com muita fé e confiança nos rapazes. Teremos como adversários, paraenses, alagoanos e amapaenses. Esperamos que nossa rapaziada não bata fofo.



Gaúcho em Oeiras

pessoal de Oeiras não está pensando pequeno não. Vem contratando é gente para este campeonato piauiense série B de bola. Agora mesmo, eles trouxeram um centro-avante, o Brandão, lá do Rio Grande do Sul, do Aimoré, 23 anos e cujo nome completo é muito cumprido: Leonardo Henrique Riboldi Dal Hosto. E complicado. Um nomão deste, o locutor de rádio simplifica logo para “Leo”. Pelo andar da carruagem, o time da terra de Conceição Pipoca e de Bil, vai voltar a ser o terror dos clubes da capital. E principalmente quando for jogo lá, nas Oeiras de Tadeu de Lilásia.