Proposta estranha

Meus amigos, tem coisa que só acontece no nosso futebol e aí entra aquele velho refrão “Só no Piauí mermo”. Pois agora mesmo, o técnico do River Atlético Clube, cidadão Marcelo Vilar, abriu mão e pé dos seus salários relativos ao pagamento dos seus trabalhos no clube como seu técnico. “Pronto. O clube não me paga nada,vou trabalhar de graça” Sabe-se que de graça quem vive é humorista porque o seu pão de cada dia sai do seu riso ou sorriso de outros. O João Cláudio Moreno que nem moreno é, por exemplo, vive de graça. Mas paga tudo o que compra à vista ou a prazo. Ele exerce a difícil profissão de humorista, que é aquela que faz o cidadão rir. Que é o contrário daquela que faz o cara chorar que é o bolsonarista. Mas isto não vem ao caso por acaso, nem do lado fundo nem do lado raso. Mesmo porque se vier já está fora do prazo. O leitor destas mal revisadas linhas poderá pensar que este escriba está enrolando, conversando águas de março que foi o mês que já se “abril’, depois do carnaval. Mas o tema da crônica foi a decisão do treinador (de fora) da equipe riverina, Marcelo Vilar. A proposta do homem foi inusitada e até estranha. Numa sociedade capitalista, onde o pão de cada dia é dado em troca do trabalho, através do pagamento, do boleto, do vale, do papel moeda, pois neste ambiente, neste clima, ele vem simplesmente dizer que vai fazer tudo o que é de se fazer mas não é preciso pagar por isto ou aquilo. Quando a gente pensa que já viu tudo em futebol, que segundo o professor Wiliam Bogea, é uma coisa séria, vem este cidadão de não sei de onde com uma proposta deste quilate e como late... Vai comandar o time de graça. Zero folha de pagamento. Inusitada proposta e que deveria sair no “Fantástico, o show da vida”. Mas, meus amigos, este cidadão é recordista nacional ou quiçá mundial de contratos. Numa relação de clubes por onde passou tem mais de trinta e no River é a segunda vez, pois há cinco anos ele esteve no Poleiro do Galo. É o que se pode chamar de “rodado”. Outra coisa não, mas experiência tem de sobra. E isto vale muito neste ramo. Ele diz que, ele mesmo não quer nem um puto. Que o clube pague somente ao pessoal da comissão. “Nunxixabe’ se ele não ganha “comissão”nisso... Mas vamos para diante que pra frente é que que a malas batem e os “malas” batem as carteiras da gente. Mas como a gente morre e não vê tudo como dizia o saudoso Donizeti Adauto, vamos aguardar os acontecimentos, como diz ainda o milenar Morais Filho, decano comentarista de futebol na Rádio Difusora do José Lopes dos Santos e Rodrigues Filho. E a bola rola e este amigo de vocês não enrola...

Seis do Conciliábulo

Este sexteto faz parte do Conciliábulo, nossa associação de amigos, presidida pelo Chico Wilson que não está na foto. Calaad Botafogo, Paulo Henrique Pilili, Paulo Cabeção, Eu, Candinho e Gilberto, o sentado.

Adeus Espinosa

Nós, botafoguenses sentimos muito a última viagem de Valdir Espinosa, que foi um dos grandes homens que passaram pela direção técnica do glorioso de General Severiano. Não foi um craque como jogador mas como treinador foi excepcional atuando no Brasil e no exterior, sempre com bons contratos. Foi no Glorioso que ele mais se destacou e acho que foi onde ele mais gostou de ficar. Pelas conquistas e tratamento que ele sempre teve da diretoria do clube da Estrela Solitária. Ele era gaúcho. O Botafogo abriu o seu salão nobre para o velório num reconhecimento pelo trabalho de Espinosa do Glorioso.

Mulher locutora

Meus amigos, o caso é sério. Elas estão empoderadas. Agora estão tomando o futebol dos homens que era “jogo para macho”, como se diziam nas peladas ou cabeludas. Na narração de jogo, uma mulher vai ser locutora. E só podia ser aonde? Na Bahia... E pela Copa do Nordeste, que é terra de cabra da peste. A TV Aratu vai botar a Manuela Avena pra locutar a partida entre Bahia e Sergipe por essa competição nacional e vai ser a primeira no país do futebol. A Bahia sempre na frente com os comentários de dois homens.