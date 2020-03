Bola Parada

Meus amigos,a bola não rola. Suspenso tudo que é jogo de bola ou de carambola. Aula parada em escola e o aluno não sabe quantos noves fora. Paralisação total em todas as atividades físicas e químicas. É tempo de se vacinar.E É tempo de engordar. De não se largar mais do telefone celular. É tempo de adiamento. De botar para frente por conta destes situação virótica. As atividades esportivas deverão se paralisarem para não haver o contato corporal, o suor ambiental.

E como é que vai ser no corpo a corpo sexual? Ah, gentes boas,aí o buraco é mais em baixo. Aí é que a gente vai ver quem é Maria Bonita e quem é Lampeão. Nunca, em tempo algum, o esporte sofreu golpe tão profundo. Porque é em todo o mundo vasto mundo e se eu me chamasse Edmundo era do mundo mesmo e seria cartola porque este mundo é uma bola e até hoje,uma melhor bebida é a Coca-cola. Digo isto sem patrocínio nenhum, coisa não tão comum no nosso rumo ou ramo.

nesta época viral quando todo mundo procura se livrar do mal,amém, A máscara virótica se impõe como necessária e assim entramos na era dos "mascarados da peste" porque quem não se mascarar vai é muito se lascar. No nosso "rame-rame" que é o futebol a "máscara" é uma prática muito comum na verbologia esportiva. Quando um jogadorzinho começa a se "mostrar", a fazer umas e outras coisas, a galera diz logo que ele está se "mostrando". Querendo aparecer. E é um "mascarado". Agora, por conta desta tal de "corona vírus", e não a confundam a "coluna da Elvira", as atividades físicas e até químicas estão sendo reduzidas e até poucas moças estão sendo seduzidas ou induzidas e seduzidas. Porque ela afeta tudo que é movimentação física ou até mental. Meus amigos, a bola está parada. Não é uma brincadeira deste Prego na Chuteira. Com a saúde não brinca e o esporte é vida e vida não rima com doença. Por quanto tempo, seu Garrincha, vai durar esta paralisação? Foi só o Carcará entrar na presidência da federação? Eu digo que não porque vocês sabem muito bem que ele é pé-quente e vai dar certo como presidente da mentora deste futebol e ninguém vai morrer de fome, porque Carcará, pega, mata e come! "E assim, a bola está parada nesta época de muitas novidades sociais, sexuais e internacionais.

Campo do River

Na foto do Djalma Lemos vemos o campo do Galo, na bairro da Alegria. Pelo visto sem ninguém, não tem estas alegrias todas. Porque a coisa está é preta.

Parnahya

Merece elogios a diretoria do Parnaíba que não se amofinou com esta frescura de "lá vem a bicha". Está é treinando e jogando e ninguém se apresentou doente. O atleta quer é ação, livre, gramado, bola e alimentação. O resto é ponto perdido.

Cachaceiro

Em 2003, o atacante Clodoaldo, do Fortaleza, virou o assunto dos seus vizinhos que reclamaram que ele chegou em casas bêbado e como o som do carro na maior altura. Na manhã seguinte, o jogador nem deu as caras no treino. Segundo ele, o pobrezinho tinha passado a noite com febre e era seu primo quem havia chegado de madrugada com o carro que ele emprestou. A desculpa esfarrapadas não colou: a torcida tricolor o chamou de "cachaceiro e Clodoaldo foi para o banco." Do livro "Loucuras do Futebol", de Emedê. Neste tempo de medo de pegar vírus é muito bom ficar lendo na rede. Rede limpa.

Vacas Magras

Meus amigos, o futebol brasileiro passa por uma fase crítica e o que dizer do pebol profissional piauiense? Desde que vim para aqui, proveniente do Aracaty, nunca vi um tempo tão "feiquenius" como êste que estamos passando. Por coincidência, a era Carcará. O esporte das multidões hoje passa por momentos difíceis e com perspectivas das mais desanimadoras por conta deste infeliz "vírus" que deixa todo mundo desanimado, perdido e mal pago. Aqui, no nosso Piauí, nem se fala. E nem se escreve porque as páginas de jornais não tem mais o que dizer.