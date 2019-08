Série B: o campo do Timon não passou nos exames de segurança

Timon reprovado

Meus amigos, lamentavelmente, não poderá haver jogo do campeonato piauiense de futebol profissional do Piauí, no Maranhão. Isto porque o clube de lá inscrito no certame de cá, o Timon, o seu campo foi vetado. Achou a mentora piauiense que a praça de esportes maranhense não tem as condições exigidas pela CBF para esta competição oficial. O próprio da municipalidade timoneira não passou nos exames de vigilância,segurança, policiamento e bombeiramento. Timon não tem corpo de bombeiros. Lá tem muito é corpo de delito. Assim sendo, caro Rosendo, os jogos deste certame série B de bola, no qual Timon está matriculado não poderão ser realizados na cidade do clube e sim na vizinha que é Teresina, unida pelo Rio Parnaíba a terra de Napoleão Guimarães e Gil Alves dos Santos. E não havendo jogo tem que jogar cá e que eles façam do LM, suas casas. Quem tem o comando técnico do grêmio maranhense é o Marcão que já jogou futebol de campo e de salão. Muito amigo do Salomão. O Viegas. E com esta reprovação do campo, no Maranhão, a equipe de lá, perde um grande “handcap” que é jogar em seu terreiro. Mas para treino serve e é lá que a moçada do Marcão se exercita e prepara esquema para dar em time piauiense porque por mais que se queira ser democrata, Timon será sempre um “estanho no ninho” no campeonato Cabeça de Cuia. Mas a bola rola, este escribão não enrola e treinador bom foi o Vicente Feola. E o nosso campeonato vai ficar mais interessante com uma equipe de outro estado, um campeonato local, interestadual, coisa que “só no Piauí mermo” E assim, vamos parar o Fantástico ou no Faustão com esta arrumação. Por outro lado, esta aproximação timonesa vai abrindo espaço para uma certa “posse” do pedaço. Agora, uma coisa que pode servir de chacota para o resto do mundo é que se o time de Timon for o vencedor do certame piauiense a negrada vai encarnar mais ainda dizendo: O Piauí é tão atrasado que até o campeão de futebol de lá é do Maranhão... Mas os jogos não poderão ser efetuados na vizinha cidade porque a praça de esportes de lá não preencheu as exigências da CBF e o “mando de campo” fica sendo o Lindolfo Monteiro que é bem pertinho de lá. Basta atravessar o rio. E assim, Timon vai disputar o campeonato de lá mas não pode jogar lá porque o estádio não passou no exame da CBF. Uma pancada na administração municipal leitoana. Timon reprovada pela CBF no quesito campo de futebol.É uma lástima, Chico Paulo...

Naquele tempo...

Eu era secretário de esporte e lazer da Semel, Walll Ferraz era prefeito. Eu falava e o Paulo Fontenele, Maurilio de Araujo Lima, o Lessa do Parque Piauí, o doutor Pedro Augusto, o Erivan Sales, o Barbosinha em pé e até o prefeito Raimundo Wall Ferraz prestavam atenção. Aquele que está de costas é o Chico Viana. Em mil novecentos e carne assada.

Oeiras é quente...

Não estou falando do clima da terra de Conceição Pipoca, mas da façanha da diretoria da agremiação oeirense, denominada de Oeirense que vai participar do campeonato piauiense de futebol série B de bola. Foi buscar um jogador no Rio Grande do Sul, o centro-avante Brandão que jogava no Aimoré e em fase muito boa. O cara tem 23 anos, é solteiro e pode muito bem se casar na terra de Conceição Pipoca, Bil, Chaguinha e de Tadeu de Lilásia, entre outras sumidades da primeira capital. A primeira capital vem com gosto de gás para este campeonato. Lembrando dos velhos tempos...

Voleibol

Nossos rapazes do vôlei sub 19 saíram daqui dia 19 para a bela Maceió a fim de participarem de um certame brasileiro de seleções. Uma moçada muito boa que veste a camisa do Piauí com muita bravura e faz de tudo para conquistar medalhas. A nossa rapaziada se supera porque o piauiense é sempre elogiado por onde anda em competições esportivas. O Toin (Antonio Cardoso) é o tomador de conta desta rapaziada. Só são dez atletas porque hoje tudo é caro e para levar uns meninos destes para defender o Piauí, terra querida lá, filha do céu do Equador é a maior luta.