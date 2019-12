River entrou no ramo comercial porque abriu uma “loja”

Abriu a loja



Meus amigos, o caso é sério. Pelo que vi no jornal, o River agora entrou no ramo comercial porque abriu uma “loja”, segundo manchete deste O Dia. E aí vai ter que contratar muita gente porque loja é como supermercado Tem que ter gente para despachar a clientela. Será um supermercado ? Ou uma loja com vitrines ? O treinador é goiano e tem o nome de Márcio e eu me lembro que que tivermos um muito bom que era “Mormácio”,o pai do Silas, aquele gordinho da televisão. Mas o tema é abertura de loja e isto cheira muito á maçonaria. Aqui tinha um amigo nosso, desportista e torcedor do River que quando saia de noite de casa dizia que ia para a a “loja”. Um dia chegou em casa todo sujo de batom e mulher perguntou a ele se era loja de cosméticos. Da Avon? Mas gentes boas, o nosso tricolor apresenta ao torcedor o seu elenco par ao ano 2020. Genivaldo Campelo é o presidente, individuo competente e todo mundo está esperando um Galo Carijó super-poderoso e cantador no seu terreiro e quiçá em Timon. A inauguração de uma loja anunciada na imprensa me deixa um pouco inquieto e preocupado. O River vai abrir uma loja é de tecidos ou é de eletro-domésticos ? Ele já teve diretores lojistas e tem muita experiência no ramo logístico e quiçá maçônicos. Mas voltemos ao ramo da bola que é o que nos consola neste time onde já formaram um belo meio de campo, Derivaldo e Mariola. E o Galo anuncia novidades, nova estrutura no seu poleiro onde poderá levar sua galinhas e fabricar ovos da melhor qualidade. Esta nova diretoria está com vontade de fazer um Galo de raça mesmo e cuidar bem do seu Pintinho. O Geni disse que tem três metas como presidente: Fazer umas salas, fazer um campo novo e botar o time na série C de campeão. E está trabalhando para isso, com uma diretoria solidária e bola prá frente. Claro que a meta maior é ser campeão porque é a vontade de todo presidente de clube até da Cacimba Velha. A conquista de um titulo de campeão é o ápice de uma administração. Assim como um filho é o objetivo de uma União. Ou Miguel Alves.Os filhos são os gols... E o diabo ,é que ás vezes, tem gol contra...





Flamengo vai se “Katar”

(Crédito: AM/Press e Images)



Fazer o quê? Se é ele mesmo, o bicho o homem e o que do “homi” o bicho não come”, temos que dar a César o que roubaram do César. É o Flamengo, o mais querido, de gregos e baianos. Foto para a “nação rubro-negra”.

Um Mor”mácio”?

Nosso tricolor eterno-campeão tem técnico consagrado, bem falado no mundo esportivo, o seu Márcio que é goiano e chegou agora na taba tricolor, está tomando chegada, se acostumando com o nossos calor humano e que tem um senador chamado Elmano. Quando o cabra chega assim nos lugares, fica “tomando chegada” como diz o povo e os de casa,cabreiros, olhando como ele pisa.O seu Márcio está lá no Puleiro do Galo, observando e operando para dar bons resultados porque treinador vive de resultados pode ser até o Luxemburgo. Só presta se o time ganhar. Até um empate deixa a diretoria , o torcedor e até o gandula, cismados.

E o Parnahyba ?

Como é que vai a bola lá no litoral neste tempo de peixe dentro d'água? Mão Santa deve ter ido ver o óleo preto atingindo sua casa de praia e mandado um recado para o Bolsonaro, seu amigo de porrinha. No que diz respeito ao time do litoral, os filhos do seu Pedro Alelaf estão conduzindo o barco pela parte mais rasa do mar para não haver afogamento nem afobação.Formar um plantel razoável, o maior numero possível de jogadores de fora, aproveitar as revelações da praia e investir pouco porque o mar não está para peixe. Não estão pegando nem biquara, areiacó, cangulo, pirá, beijupirá, serra, cavala e nem siri nem caranguejo.