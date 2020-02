Recomendo a leitura do livro “Cala a boca, Galvão!” de Pablo Peixoto.

Quem ganhou ?



Meus amigos, ontem de noite, o nosso Galo Carijó recebeu o Esporte Clube Bahia no Albertão. Quisera eu poder dizer para os senhores e senhoras que me lêem todo “O Dia” como foi este jogo, quem meteu quem ou se saiu zero a zero. Mas como foi um jogo interestadual e contra uma equipe gabaritada como o Bahia, deve ter sido um belo espetáculo de pé na bola que é tradução de futebol, inventado pelos ingleses, muito embora se diga que em priscas eras, os judeus já chutavam as cabeças dos cristãos no estádio Capitólio. Mas isto é coisa do passado, quem vive do passado dizem que já está ultrapassado e é museu. Mas o tricolor mais uma vez representou o pebol piauiense em competição nacional, esta famosa Copa do Brasil. Um confronto interestadual. Bahia de Todos os Santos contra o Piauí de São Benedito. Aí já começa a desigualdade e o preconceito racial porque todo Benedito é preto e quando uma coisa não dá certo, o povo pergunta logo: Será o Benedito? Virou até uma música de carnaval do meu tempo que dizia “ A Benedita brigou com o Benedito/ e foi parar com ele no distrito/ Agora, o delegado quer saber quem tem razão.../Será, será o Benedito?” Formou-se a confusão...? lá dentro do distrito/ E o delegado, nervoso, deu um grito.../ Será o Benedito...??? ? Mas São Benedito é nosso padroeiro firme e forte, estamos com ele e não abrimos nem para um trem carregado de chifres. Mas o jogo foi ontem de noite e eu fiz a coluna, ontem de dia. Assim; sendo Rozendo, fica para o amanhã e foi assim que a ovelha perdeu a lá. Sabemos que uma visita de uma equipe baiana na Teresina é alvissareira porque é a terra de São Salvador e até já tivemos um, Salvador que jogava no Flamengo. Feio que só a peste. Os cearenses botaram o apelido nele de Marta Rocha que havia sido uma Miss Brasil nascida em, Salvador. Cearense é uma raça que adora botar apelido nos outros. Para os senhores terem uma vaga ideia:Um dia, D.Antonio de Almeida Lustosa, arcebispo metropolitano de Fortaleza, foi fazer uma visita episcopal a Aracaty,onde eu nasci. Lá existia uma senhora irreverente que botava apelido em todo mundo, chamada Castorina. O chefe religioso havia chegado em avião da FAB com todo apa-raro religioso e militar. O pároco foi pedir a ela que poupasse o santo homem, magrinho, de um apelido jocoso. Ela não gostou, botou as mãos nos quartos e disse: E eu faço “empenho de botar apelido naquele “envelope aéreo” ?

Um time azul

Era assim chamada esta equipe que há oito anos disputava campeonato na AABB de Teresina. O time Azul. Com cabeças pretas e e brancas a algumas lisas. Vejam o papel social da Bola. Ganha da mulher.

Cala a boca, Galvão

Recomendo aos desportistas e aos aposentados a leitura do livro “Cala a boca, Galvão!” de Pablo Peixoto. “As frases que transformaram o narrador na maior celebridade da Internet de todos os tempos.“Taí Maradona, com seus brincos de brilhantes brilhando... mas não há brilho que ajude Maradona hoje!” Ela sabia que Maradona era dado ao um “brilho de droga!” e entregou o jogador. Era o que a negrada chama de “cagoete”. A medalha de bronze vale mais do que a de prata porque vem com a vitória, amigo!” Num jogo em que a Brasil perdeu para Argentina. “ É dele: ”Eu ainda não descobri se o Pelé é deste planeta ou não”

As meninas

Como não tem tu vai tu mesmo e assim sendo, João Rozendo, o Tiradentes vai representar o Piauí no futebol do sexo frágil. Sim amigos, são as nossas mulheres com a camisa do Tiradentes, que já foi forte no masculino e agora nos representa no feminino, no campeonato brasileiro A2. Pelo menos isso. Numa fase em que no terreiro não mais canta o Galo e nem um Pintinho porque como diz a canção popular: Carcará! Pega, mata e come! E enquanto os homens dedilham o aparelho celular e tudo dando para engordar e outros engordando mesmo sem dar, o sexo feminino entra em campo. O Tiradentes está no campeonato Brasileiro A 2.