Quem poderá me dar notícias sobre o nosso futebol de salão?

Coronavírus ?

Gentes boas, só e ouve falar agora nesta tal de coronavírus que é uma coisa ruim que vem dando no povo, logo agora no mês do carnaval onde o povo se solta nas ruas,pulando,suando, as mulheres vestidas de homens e os homens de mulheres. E este mês que é o mais curto do ano, se acaba logo porque o que é bom dura pouco, “meu amor eu já sabia que mais cedo ou mais tarde, você me deixaria. ”E o doutor Florentino diz que tem cama para quem adoecer, mais de mil leitos provisórios de Terapia Intensiva para o população e milhares de EPIS, que é equipamento de proteção individual. Portanto, a nossa Secretaria de “Saúde” está bem equipada para dar a devida assistência a nossa população. Estamos atravessando esta difícil fase em todos os setores e no esporte, então é que ela mais se alastra por conta dos contatos físicos em jogos e até em grupos de torcedores. Não só no amadorismo, nas competições escolares como também no profissionalismo. Uma situação delicada para todo os setores de movimentação humana. Que se reflete nos comportamentos do dia a dia, até na compra de refrescos nas garapeiras. O cliente pergunta logo se o copo está lavado. Esta doença tem o apelido de SRAG que é a “síndrome respiratória aguda grave” o seu nome de batismo medicinal. O portador é portanto um “esraguista”. Ou se quiser, um “coronavirulista”. Favor não confundir com o coronel Boa Vista. E o nosso futebol também se encontra, epidemicamente falando, nesta fase de vírus maligno porque já passamos por uma fase de ”vírus” benigno que não era o João, era até do Rêgo Lemos, e que era apreciado no jornal aqui do coronel, no rádio e na televisão do Valtinho e na do timoneiro Paulo Guimarães. Foi a fase do “El Virus Raulino”. Uma fase boa no rádio, no tempo em que “o brasileiro não vivia sem rádio”. Hoje ele não vive é sem o celular. Mulher, família, religião, esporte, tudo ele larga. Menos o celular. O seu melhor amigo. E que muitas vezes o trai descaradamente, na lata, transmitindo recado do “outro” para sua mulher. Mas deixa isto para lá que este negócio de chifre é ficção, invenção. Coisas que botam na cabeça da gente... E até prejudica o jogo quando um peladeiro vai dar uma cabeçada na bola e a redonda cai no chão, murcha. E ele diz que furou nos espinhos da cerca quando o campo nem cercado é. Ah, gentes boas, a “coronavírus” chegou e abafou. Com cara de poucos amigos mas com muitos “calmos”. Agora, é preciso ter paciência, ter calma porque senão fica sem remédio. Os hospitais só estão atendendo aos pacientes...

E “quêde” o Joel ?

Era um cara que ia passar dois dias montado na bicicleta na praça Pedro II nos anos setenta e eu era repórter da Rádio Difusora e o Joel já tinha sua banca de revistas. Esta foto tem 50 anos...É mole ?

Cartas para redação

Peço encarecidamente aos dirigentes dos clubes deste futebol profissional que me enviem notícias sobre as suas atividades esportivas. As outras, eu não quero saber não. Só sobre o que estão fazendo nas suas agremiações e suas metas para as devidas divulgações. Afinal, ninguém sabe o que o calado quer e é de graça. A propaganda é a alma do negócio. O jornal continua sendo o grande divulgador das atividades humanas e desumanas. Fique ”em Dia” com o Dia. Tem o jornal falado e o escrito. Hoje em “Dia” este é o mais falado. E ainda tem uma tela grande para ser vista. É a tal “telavisão”. Meu email é [email protected]

Cadê o futsal?

Quem poderá me dar notícias sobre o nosso jogo de futebol em quadras, o futebol de salão? Teresina já foi uma capital com um bom nível neste esporte e a quadra da Polícia Militar era nosso ponto principal para os jogos desta modalidade. A própria PM tinha um time bom, ao lado de Banespa, Benfica, AABB, Rio Negro, Fluminense, Cipal, Flamengo, River, Auto Esporte e Artístico de Zé Palitó. Nesta época de telefone celular ninguém quer ir mais jogar e todo mundo dando para engordar e outros engordando mesmo sem dar. Nossa juventude tem que se mexer e correr atrás da bola. Bola com a mão ou bola com o pé. Pode ser um Arão ou um Pelé.