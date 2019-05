Ou seis ou meia dúzia...

Meus amigos e conhecidos, no futebol piauiense a palavra de ordem do presidente federacionista Brawou Carcará (pega mata e come) é seis ou meia dúzia. Seis clubes em todo estado (de necessidade) piauiense. Nos meus tempos tinha sete times só na capital. River, Flamengo, Piauí, Auto Esporte,Rio Negro, Fluminense e Artístico. E este escriba ainda disputou dois campeonatos pelo Rio Negro, jogando na ponta direita,no tempo em que eu tinha pernas tortas e fazia de todo lateral canhoto um “João”. E o meio de campo era Geovani do mercado e Dedé Cabeça de Prego. Hoje em dia, na atual conjuntura, com água dando na cintura, o campeonato do Estado deve começar com seis times: três da capital, River, Flamengo e Piauí, um daqui de perto, os Altos, um do Piripiri que é o 4 de Julho Pança, o do litoral e pode ser um dos Picos, nada certo porque o tempo de Zé Neri , do Warton, já passou e o povo agora anda muito escasso de dindim. As prefeituras não são mais como aquelas onde tinha bonança e botavam seleções em intermunicipal e era aquela festa de confraternização e a crônica esportiva era paparicada e se comia muita panelada e se tomava cerveja gelada. Tudo por conta das prefeituras municipais, uns tempos que não voltam mais. Aí que saudades do tempo do rapaz... Mas vamos ao jogo de campeonato estadual que é o tema atual. Estamos com a nítida impressão de que só teremos meia dúzia de clubes disputando o certame oficial.Três das capital (River, Flamengo e Piaui), um bem dali, o Altos, um do interior (Piripiri) e outro do litoral. Há esperanças de que o povo das Oeiras, dos Picos, dos Campos Maiores e menores,se cheguem para o jogo de bola profissional, um negócio tão bom e de consequência eleitoral já provada e comprovada não só aqui como em Piripiri. Rapaz, eu sei que tanto faz seis como meia dúzia mas esta quantidade de clubes já tivemos só em Teresina. Senão, vejamos: River, Tiradentes, Fluminense, Flamengo, Piauí, Auto Esporte, Artístico de Zé Palitó e Rio Negro de Zé Caixeiro onde este que vos escreve disputou campeonatos estaduais vestindo a camisa sete com tal maestria que foi apelidado de Garrincha. Mas deixa isto para lá porque agora a situação financeira está “pecuária” e fazer time de futebol profissional no Piauí não é fácil e estamos com a expectativa, dizendo o jornal do Valmir que só teremos meia dúzia de times em ação no certame oficial piauiense. Para quem já teve uma dúzia, ter agora só meia é deveras preocupante. Mas como aqui é a terra do ”já teve”,vamos aguardar os acontecimentos como diz o filósofo Manoel de Moraes Filho.



Puxando brasa...

Nosso fotógrafo Assis que é da Paraíba nos brinda com um retrato do seu time que atravessa uma boa fase e vai receber o Fortaleza e tem todo direito de fazer o dever de casa. Como eu sou Ceará e Botafogo carioca...

Quando Setembro chegar...

O campeonato estadual começa quando setembro chegar. E como o número de clubes é de seis, o Brown que é Carcará quer começar no dia sete. Que é uma parada. Concorrer com desfile de forças desarmadas. E o torcedor sentindo saudades das emoções do esporte da multidões e Popó Cabeça de Pato sentindo falta de sua clientela. Quando setembro vier, o futebol chegará , assegura Brouw que é Carcará. Valdeci Xisto xistará. Pedro Tamanco vai tamancar e a TV Garrincha estará no ar. Quando setembro chegar. Como diz Moraes Filho:- Vamos aguardar os acontecimentos. Não confundir com “vamos lá guardar o cimento”.

Sábado é no PV

O nosso representante no futebol brasileiro, na série D de dado, o Altos, está em terceiro lugar no grupo A5 e neste sábado que vem ele encara o Atlético Cearense que vem dando muito trabalho e é o líder da sua chave. A Xavier. Embora ele venha com Altos e baixos, é o nosso representante e temos que acreditar nele como temos que acreditar no Bolsonaro porque é melhor com noz do que sem nós. E assim sendo, bola para frente que é jogo de campeonato e eu nunca ouvir falar que desse dor em cabeça de pato. Altos é nosso e o boi não lambe, ainda temos outro representante que é “ ó River”... Mas quem não tem Tigrão caça com Galo...