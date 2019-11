OAB abre inscrições para Torneio dos Advogados

Torneio dos Advogados

Minha gente, uma competição esportiva vai reunir advogados piauienses. Ela está marcada para começar no dia 21 e vai até 24, que é um número cabalístico e que poucos aceitam. Vai ser futebol dos advogados e como é de se esperar, terá regras, leis e até códigos civis, penais e tributários esportivos porque o campo será de futebol e não campo jurídico. E assim sendo, vou logo dizendo que será uma competição direita e fará “jus” ao seu nome e sobrenome. Torneio dos Advogados. A promoção é da OAB que ditará o ABC da competição. Não entendi bem o quesito referente às categorias: “masculino livre, master, super-master, mesclado e feminino. Esse “mesclado” aí é o que eu estou pensando? Se é, para mim é novidade esta denominação. Aí foi que eu fiquei invocado, master que sou e advogado, mas deixa isto para lá porque o mundo é uma bola e a bola rola. O importante é a competição entre os homens da lei que é sua grande atividade. E o que importa é a competição esportiva que será realizada entre os homens da lei e eles terão que obedeceras as regras assim como a mulheres obedecem ás suas que se resume em duas. Número um, excesso, número dois, escassez. Regulador Xavier, o remédio número 1 da mulher. Assim a o mundo gira porque ele é uma bola argentina sem pito e está cheia de gente safada, de todos os partidos e inteiros. Mas os homens do Direito vão praticar o esporte bretão usando mais o pé do que a mão, por isto que o seu nome é inglês e se chama pé na bola em português. E neste torneio dos advogados, o grande xis será o juiz. Um juiz de Direito será que vai apitar direito? Claro que não, porque ele não conhece as regras do futebol e cada atividade tem a sua legitimidade - um juiz de futebol é um leigo no Direito criminal e vice-versa e cada qual na sua e cada um sua para fazer o melhor. Mas a bola rola, este escriba não enrola e estão abertas as inscrições para o torneio dos advogados neste primeiro campeonato de futebol entre advogados, e tem as categorias. Sim, tem as categorias: masculino, Livre. Master, supermaster, mesclada e feminino.

Pega, mata e come...

O nosso presidente da nossa Federação Piauiense de Futebol, Brown Carcará, numa das nossas praças mostrando sua forma física e química. Ele sucedeu o Cezarino Oliveira, primeiro e único de saudosa memória.



Foto: Arquivo O Dia

Palavras do Mestre

“Dizem que o Brasil tem analfabetos demais. E, no entanto, vejam vocês, a vitória final no Campeonato do Mundo, superou o milagre. Se analfabetos existiam, sumiram-se na vertigem do triunfo. A partir do momento em que o rei Gustavo, da Suécia, veio apertar as mãos dos Didis, dos Pelés, todo mundo aqui sofreu uma alfabetização súbita. Sujeitos que não sabiam se gato se escreve com xis ou não, iam ler a vitória no jornal. Sucedeu essa coisa sublime-analfabetos natos e hereditários devoravam vespertinos, matutinos, revistas e liam tudo com uma ativa e devoradora curiosidade, que ia do “lance a lance” da partida até aos anúncios da missa. Amigos, nunca se leu, e digo mais, nunca se leu tanto no Brasil.” Do livro de Nelson Rodrigues, A Pátria de Chuteiras.” Editora Nova Fronteira.

Taca no Maranhão

Meus amigos, nós temos um JES que é danado. Deu no Sampaio Correia, o papão do Maranhão, de goleada (5 x 2), no ginásio Verdão, pela Copa Nordeste de Futebol de Salão e os gols foram assim distribuídos: Danilinho fez dois, Carapiá, Alexandre do Pi e Alexandre do Ma, fez o outro. O time foi comandado pelo Paulo Evaristo e está dando conta do recado direitinho á frente do JES. E assim sendo, João Rozendo, vamos louvar este time nosso que deu no Maranhão porque eles gostam de ficar se gabando de dar na gente, desde os tempos de Sarney. E a gente piauiense não se importa e ainda deixa que times de lá joguem no campeonato cá, como agora, Timon está no nosso certame. Eu duvido que o pessoal do Ceará deixe Mosssoró (RN) participar do campeonato cearense. De futebol.