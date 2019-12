O River trabalha para formar uma agremiação forte para 2020

E o outro ?



Digna do seu nome no desporto “cabeça de cuia”. Porque queiram ou não antiriverinos, o Galo é a maior expressão do nossos futebol que teve um dia um Tiradentes, o Tigrão da gloriosa polícia militar. No tempo do Tupi Caldas, o Amarelão era a grande expressão da PM, tempo áureo do nosso futebol quando se amarrava o cachorro com linguiça e a praça Pedro Segundo era o reduto dos papos e namoros respeitosos. No tempo tiradentino, Buim ainda era menino e o nosso pebol crescia e aparecia. River, Flamengo e Piauí, sempre unidos e desunidos como Rússia e Estados Unidos. Obedecendo a orientação de que “futebol é coisa séria”, o clube que teve mais títulos conquistados em Teresina em todo estado, apelidado de Galo Carijó , vem realizando uma série de providências relativas ao futebol profissional que é a sua meta principal. E a primeira coisa para se ter organização é uma casa. Um ponto de apoio para as realizações. Um lugar onde possa guardar os “terens”. E o nosso “eterno-campeão” é dono, hoje, de uma loja. Sim, de uma loja para poder fazer o seu “alojamento”. Dos atletas. Do seu elenco de pro-fissionais de bola, gente que veio de todo este Brasil. Porque o futebol é um esporte que junta gente de todo lugar, a bola rola neste país do rio Oyapoc ao rio Chuí, rola até no Piaui. Rola pouco mas rola e temos um Albertão para jogão e um Lindolfinho para joguinho. E capital, hoje . a maior expressão é o River que se diz “eterno-campeão” mas no tempo do Tiradentes, ele não tinha vez , não. Era o famoso Amarelão da Policia Militar quem dava “ordem unida” e com River e Flamengo, a conversa era só “um dois, feijão com arroz”.No tempo do Canuto era de entupir caldas. O negócio era tão “assim” que os juízes de futebol já sabiam. Todo time tinha que ter um capitão mas com o Tiradentes era diferente. Era um coronel.Ah, meninos, esta Teresina é cheia de “graças e louvores se dêem a todo momento, ao santíssimo e digníssimo sacramento”. Sim, mas eu estou falando do River... e dos outros? Dos seus concorrentes, adversa-rios da capital, do interior e do litoral? Porque uma andorinha só não faz verão mas o doutor Dirceu só fez o Verdão e doutor Alberto, o Albertão. Sim, e o outro? Quem é o concorrente do River? Altos ?Baixos?

É de Jesus

O Jorge é de Jesus.O Assis diz que ele é português, então é de Portugal. Não vou teimar com paraibano que é raça que só anda armada. É o nome do momento no futebol brasileiro. Descobriu o Flamengo. Primeiro de abril !

Quem não tem cão

Rapaz, a torcida do Flamengo carioca aqui em Teresina andou lotando os bares ,restaurantes e lupanares comemorando a vitória do time do Urubu com muita cana e foguetório. Parecia São João e os donos de comércio acharam foi bom porque do jeito questão as coisas, uma lizeira danada e uma comemoração deste tipo ainda alivia a situação financeira. Lá no bar do Zé Filho e no do Zé Irmão uns clientes tipo cacá e quequé, andaram comemorando e tomando umas geladas. E do Flamengo daqui, o senhor não diz nada?

Goiano e Miolo

A dupla técnica do River Atlético Club para este ano é parecida com os nomes dos cantores deste Brasil. Goiano e Miolo ou Miolo e Goiano.Já tivemos um “miolo” mas era pequeno e o chamavam de “Miolinho”.Veio dos Picos e era um meia cancha campo lutador e bom de bola. Com este meio-campo, o Galo deve procurar arrumar suas jogadas pelo “Miolo”, pelo meio mesmo, ali onde se come a goiaba. Essa dupla poderia também fazer sucesso na música caipira lá de Goiás. O Galo já tem 25 bocas co-mendo no seu CT