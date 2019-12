Copa do Brasil 2020



Caros leitores, o Piauí existe também no futebol profissional deste pais varonil, “é uma brasa mora”, chamado de Brasil. E quem nos representa no cenário esportivo verde-amarelo ? Dois times, duas agremiações, uma da capital (River) e outra bem dali, dos Altos de João de Paiva. A primeira com uma bonita história uma tradição piauilina de várias décadas ao ponto de receber o apelido de “eterno-campeão” e não sei se foi o professor Afrânio Nunes quem botou ou se foi o Carlos Said e eu vou até consultar o Gugol que é o homem mais sabido do mundo, responde a todas as perguntas que lhe fazem “online” e ele nem cobra nadica de nada. Quem foi que disse que o River era o eterno-campeão? Foi o autor do seu hino que começa assim: “avante riverino, com a bandeira de glória na mão. Lutemos com fervor, pela vitória do tricolor...È o clube de maior torcida, dizendo Zéneto Nunes,filho do saudoso professor Afrânio Mão Branca. Este item de “maior torcida”é contestado pelo pessoal do Esporte Clube Flamengo que acha que o acontece no Brasil, acontece no Piauí e que o Flamengo daqui tinha mais torcida e agora não tem mais nem time porque a última vez que ele foi visto estava em mãos de um riverino chamado Everaldo Ducha de Agua Fria. Mas o fato é que o nosso jogo de bola estará sendo representado por uma equipe da capital e outra do interior.Teresina e Altos. O time do dr. Delson e o do Warton Lacerda,o deputado. Só dois. Porque tinha um Flamengo que era muito bom e “mais querido” pelo povo mas foi uma vez Flamengo e nunca mais se viu Flamengo. A torcida ia ao Campo Maior ou menor,de grupo, era uma manada .E teve gente que foi ‘Flamengo até morrer”,como diz o seu hino. Já teve sede social na Vermelha, na Taboleta mas agora a coisa ficou foi prêta e dizem que ”nunxixabe” onde está o seu material esportivo. Ah, gentes boas, os tempos mudaram e enxugaram o rato mesmo.Ali onde era a sede do Piauí é um super-mercado, onde era o campo das Classes Produtoras é outro,no campo do River erguerem,edifícios e edifáceis. E bola rola, este escriba não enrola e refrigerante não gruda mas a coca-cola. E agora estamos no tempo do computador mas com ou sem dor sentimos uma puta dor de cabeça procurando assunto para esta crônica que já se tornou uma obrigação para mim e para o leitor de todo o Dia. Padre Nosso Ave Maria.Mas o assunto é a Copa 2020 e o Ciro Nogueira votou a favor da prisão em segunda instancia que só teve um voto contra. Dois time (22)votaram a favor e foi uma goleada a favor da segunda instância.O cabra só vai preso depois de ter sido condenado duas vezes. Só se for bi... Mas o Brasil é bi,foi tri e deixa a bola rolar no gramado e deixa a tanga voar...

Uma seleção...(a pedidos)

No bar do Shopping do seu João,um time de futebol de salão. Craque como Carlos Lobo, Zé Ronaib. Cid Dias,Pedro Torquato(nunca pagou café), Apurian, Raimundo Tajra e dona Maria.



Tipos de chutes

No futebol como no namoro existem vário tipos de chutes. Tem o vôlei,o bat-pronto,o emendado, a puxada, a bicicleta que é um chute de cabeça prá baixo e os pés para cima.Tem também o chute “tesoura”,aquele que o cabra mexe com as pernas tesourando e muitas vezes dá tesoura até no adversário, no meio do seus peitos que deixa o adversário em fôlego. Uma tesoura é jogada de cartão. Ou amarelo ou vermelho,depende do apitador. O que eu acho mais bonito é o vôlei ou o bate-pronto.Quando o cara acerta com o peito do pé na bola e se for gol,é o tipo do gol de placa. Ah,meus amigos, “futebol é coisa séria” como diz o meu amigo Bogeia , cacique da taba Pedro Mole.

Fanáticos

Uma boa para os amantes do futebol de salão, este esporte filho do futebol de campo onde somos os campeões deste mundo vasto mundo. O maior torneio de futebol da Europa volta a Teresina.Com o nome de Fanáticos Champions League.É bem dali, de Santa Maria da Codipe, onde neste ano a safra de caju foi fraca mas a de mangas está prometendo e vai ser uma engoda de porco fora de série. Pois estes “fanáticos” estarão em breve nesta capital para uso e fruto do Verdão e com a nossa rapaziada proporcionar ao nosso público bons momentos do futebol-mirim, de salão. Uma boa oportunidade para nossa juventude ver e aprender.O nosso futebol já teve boas temporadas,com Benfica,Cipal, AABB e Banespa.