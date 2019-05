Duas vitórias



Meu povo, o nosso futebol saiu-se bem neste final de semana, benza-o Deus. Isso porque ganhamos dentro de casa e empatemos lá fora que é mesmo que ganhar jogando no terreiro alheio. Aqui, o “Altos’’ venceu o Central de Caruaru por 2 a 1, apertado mas ganhou e o que vale são os pontos ganhos. Lá no Rio Grande do Norte, o River quase teve um feliz Natal porque empatou com o time de lá, o Santa Cruz. Foi uma vantagem de nosso clube porque está acostumado a jogar no gramado,no capim e lá foi jogar na Arena das Dunas que são dunas de areia. Acho um empate vitorioso do nosso Galo. River,representante único deste futebol de meia tigela da capital como chamava o nosso saudoso radialista Rui Dourado de priscas eras, quando Carlos Said era repórter de pista. Mas a bola rola, este escriba não enrola e a melhor merenda é comer pasteis de dona Maria Divina com coca-cola.Mas vamos ao jogo de casa que foi no campo do Firmino , ali perto da bodega do seu Abrahão,o filósofo da Matinha. Os “Altos” de João de Paiva deram no Central de Pernambuco por 2 a 1.Muito apertado mas valendo os mesmos pontos se fosse dez a zero. O que vale é vitória no final da história. Este Central é um timezinho enjoado, veloz e atrevido e vem prá cima com gosto de gás. Mas demos nele e pronto. Agora é bola pra frente e o próximo inimigo é um tal de Atlético do Ceará que nunca ouvi falar. Vai ser no dia primeiro de junho, sábado e lá no campo da prefeitura, o Presidente Vargas, um tipo Lindolfo Monteiro de Teresina. Nosso time está em terceiro lugar bem na frente dos paraenses porque o representante da terra de Castilho é o lanterna, o Bragatino. E assim sendo, reverendo, vamos prá frente que atrás vem gente e café e como mulher. Só presta quente. Mas quem é procurador do futebol deste Piauí é o “Altos” .Queira ou não queira, o Siqueira. E é quem ainda vem ganhando uma aqui, outra acolá, no Piauí, no Ceará e agora deu foi num time de Pernambuco que não é time de periferia não. É um Central que vinha na liderança. E o time do deputado meteu a taca. O jogo na capital alencarina vai ser osso duro de roer mas a rapaziada dos Altos é esperta, escopeteira, só tem menino bobo curtido na casca do alho. Rodados. Nesta competição, o Piauí está á frente do Maranhão porque se estamos nos “altos” eles estão nos baixos porque o time timbira, o MAC, é aquele que acende a luz para os outros. O lanterna.

Olha o Gilvan Barbosa !

(FOTO)

No anos setenta, oitenta, eu e o Gilvan Barbosa, conterrâneo do Assis no campo do Planalto Uruguai, posando com o time do Amarido. Assis melhorou a imagem.

Empate honroso

Meus amigos, saravá para o nosso Galo Carijó que foi empatar com o Santa Cruz de Natal com gols de Otacílio e Kanu e empatar em campo dos outros é mesmo que ganhar. E ainda tivemos uma bolada na trave deles num petardo do baiano Daniel. A trave ficou balançando... O tricolor é o líder na sua chave, tem oito pontinhos na sua conta corrente e neste domingo que vem ele enfrenta o time cearense do Floresta. Lá do Ceará que cabeça-chata inventa tudo até time com nome de mata. E quando chegar na fase do mata-mata, quem é que entra na Floresta? Só consultando o “gúgol”...

Cadê o Flamengo?

Minha gente, me deem notícias do Esporte Clube Flamengo... Time considerado, por alguns, como o segundo de maior torcida no Estado porque o River é o primeiro segundo dados do Ibode, o grêmio rubro-negro está sumido e mal pago e não se ouve mais falar em seu nome. Isto é deveras preocupante porque sendo futebol uma coisa séria, as pessoas também sérias ficam pensando que algo de ruim aconteceu com a agremiação que já deu tantas emoções aos seus torcedores e garçons que trabalharam nas suas festas. Fazendo parte da história deste futebol, o grêmio preto e vermelho merece toda a nossa preocupação.