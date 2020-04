O nosso campo que é da Prefeitura está proibido para jogo de bola

Feito em casa

Meus amigos, estamos numa era nova e por favor não confundir como "era nova", aquilo que você diz com saudades olhando para a respectiva ao seu lado. A era é aquilo que já foi e daí surgiu a "erarquia", que depois recebeu um agá para ficar mais charmoso. O agá é a parte nobre da palavra, vide "agatângelo". E assim sendo,reverendo, o mundo que é uma bola, ele rola. Sim, amigos, o mundo, vasto mundo rola, redondo como uma bola e diminutivo de saco é sacola. No futebol, o saco é muito usado. Não só para botar o material do jogo como para aborrecer o treinador que o quer manter vazio e ele até avisa antes que não quer que a imprensa lhe encha o saco e até justifica que já veio de saco cheio. O que aliás, é uma virtude porque diz a filosofia oeirense que saco vazio não se põe em pé, confirmado pela Conceição Pipoca de Oeiras.A madrinha de Bil, a quase parenta de Chaguinha e da mesma idade de Chicolé. E como dizia o filósofo Morais Filho, no microfone da Rádio Difusora, na era de Al Lebre, Paulo Henrique, Bolinha, Euden Cunha, Miriam, Carlos Said, Joel, Ana Maria, a mãe do Beto que não é Loiola mas tem Rêgo. Em casa, confinado e favor não confundir "com o finado", a gente fica batucando nas teclas do Samsung estas mal revisadas linhas que depois serão "imprimidas" e idas para leitura benevolente do leitorado do jornal mais acreditado da região. E isto é todo "O Dia", padre nosso Ave Maria. O Dia que vira até a noite, no seu trabalho de televisão e agora deu de pau na concorrência transmitindo missas ao vivo, durante a Semana Santa. Foi uma "copa do mundo" cristã. Tudo aquilo "feito em casa" provando que o santo de casa também faz milagres. E a bola rola, este escriba não enrola e a vida é uma grande escola. Precisamos extrair desta atual conjuntura, desta situação precária para todos porque todas as categorias sociais estão em polvorosa, precisamos aprender como a vida nos deixa vulneráveis diante do desconhecido, de um vírus aparecido. E é no mundo todo, no mundo vasto mundo e se eu me chamasse de Raimundo, eu era advogado em Piripiri, já tinha sido repórter aqui, no jornal do Valmir. E enquanto o vizinho liga um liquidificador barulhento, pela janela recebo o vento que vem racionado. Porque neste nosso Piauí o vento vem por ração. Ele não é vadio como no Ceará. Aqui o vento é racionado. No Piauí não tem ventania. Dizem que isto é um sinal de seriedade da região e o "cabeça de cuia" diz alto e bom tom, batendo nos peitos: - Aqui nem o vento é frêsco...Teve um tempo que andou aparecendo por aqui uns ventiladores chineses, portáteis. Portáteis e leves, a pilha, pequenos e práticos. Não teve muito sucesso por causa deste tal machismo piaulino: Botaram logo o apelido de "só prá fresco".E assim, Matintim, vamos seguindo o tempo regulamentar e de olho no placard. E você, caro leitor deste jornal símbolo da imprensa do Piauí, tenha muita precaução, pré cueca, pré sunga, no que for fazer. Cuidado. Faça tudo em casa. Principalmente, aquilo.

Interditados

O nosso campo que é da prefeitura está proibido para jogo de bola, assim como o Albertão. Proibido o futebol na terra dele. Que veio da Inglaterra e gostou do nosso clima e de nossos povo malandro...

Na carne

Deve ter sido cruel para o governador W Dias assinar este decreto de paralisação das atividades esportivas piauienses, ele que é um desportista indo e voltando, atrás da bola argentina. A ordem é parar tudo e para todos. A movimentação física que exige esforço, suor e sangue, está mexida está á deriva. A ordem geral é não se mexer. Paralisação total no côncavo e no convexo, principalmente no sexo. Na sua camarinha ou no "anexo".

E os outros?

A Confederação Brasileira de Futebol anunciando a distribuição de verba para os clubes da série D de dado do futebol verde-amarelo. E nesta relação estão os nossos dois clubes, o River e o Altos de João de Paiva, no jogo dos homens e o Tiradentes no bate-bola para mulheres. A nossa pergunta é se River, Flamengo, Piauí, Parnaiba, Picos, Paissandu, 4 de julho, Fluminense de Belchior e o Artístico de Zé Palitó não serão beneficiados também...