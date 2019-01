O Magno está certo

Um volume Magno que não se bota em “Sima” de Pires.“Tratamento Preferencial para o Piauí”. Eu sempre achei mesmo que o Enxuga-rato deveria ter um tratamento diferenciado do River e do Flamengo, os times cá da capital. E Agora me vem o homem que o Kenard Kruel “aos poucos foi conhecendo"", conforme ele mesmo diz na orelha do livro, como presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Piauí, com este volume pesado e exemplar, bom de ler e difícil de carregar. Mas fui lendo e vendo que o Piauí do autor Estado todo e não o time de futebol. Mas aproveito o embalo para dizer que não só o estado como o clube profissional de futebol está necessitando de tratamento especial. Aliás, não só ele como os irmãos Flamengo e River porque a situação está “pecuária” molhada mesmo e não aparece ninguém com uma toalha para enxugar o rato. E a bola rola e este amigos de vocês não enrola, assim o tempo vai passando e o campeonato chegando e o Albertão fechando para balanço de redes. E enquanto a bola não rola, no futebol do Piauí não tem cartola.No máximo temos “bonés”. Nossos dirigentes usam bonés. E como neste mundo tem gente de todo tipo, tinha um torcedor comentando que só foi ao Lindolfinho na abertura do campeonato estadual, porque disseram a ele que a governadora em exercido, a Regina, é que ia dar o ponta-pé inicial da partida. Voltou frustrado porque a governadora não deu nem bolas. Mas o Magno é que está certo, Carlos Alberto. O Piaui precisa é de um tratamento preferencial. Já outros menos votados falam que é de um tratamento espiritual e neste aspecto eu fico calado porque ninguém sabe o que o calado quer. E assim sendo, reverendo, se o telefone tocar eu atendo e digo alô Brasil que é o nome de uma barraca na Parnaíba. Mas o povo está confirmado que o Magno está certo e quem está errado é o “mínimo”. Este salário que pagam ao povo e só dar para comer feijão e ovo. Um tratamento preferencial para o Piauí, porque ? E o River, Flamengo, Parnaiba,4 de Julho de Luiz “Menez” e os dois de Campo Maior que agora ficou menor e não tem nenhum em campo? E por falar em campo, como está o Deusdedit de Melo, aquele estádio que dava alegria à terra da carne de sol assada no “carboreto” ?

Eis o campo maior...

Sim, o maior campo de Campo Maior. Terra que teve um campo grande, maior do que do de Piripiri. O nome de um desportista famoso, que levou a bola para aquele lugar e foi para a Inglaterra ver como era o tal deste jogo de bola.



BARRAS PODE VIR

Ex-prefeito da cidade de Barras, Manin Rêgo, está pensando em botar o time de sua cidade no certame estadual tendo em vista que seu colega de infância, o Brouwn Carcará, é agora o primeiro damo do nosso futebol. A terra de Francy Monte, em bons tempos foi participante do campeonato estadual e nunca fez feio. Agora com o mano Brouwn no comando da mentora, abrem-se as portas e comportas do jogo de bola oficial e chegou na hora de Barras voltar ao tapete verde. Espera-se que Barras venha com gosto de querosene e esquente este futebol de meia tigela. Futebol, além de ser uma coisa seríssima, traz muita simpatia, muito voto dos devotos...

E os Picos...

Há que diga que os Picos estão se mexendo para botar time no campeonato do Estado e aquela cidade sempre era parelha dura para os clubes de Teresina. O falecido prefeito Nery marcou época e era um sério adversário para os clubes da capital. Neste ano, tem um pessoal bom mexendo com internet, rádio ,televisão mas no futebol anda devagar. Os Santos parece que se aposentaram das lides esportivas, aqueles que ficavam perto do povo, do povo que votava e que agora anda amigado com o celular. E dando para engordar. Não sei como vai a disponibilidade familiar dos Santos de Picos. Se igual às dos santos lá de cima...