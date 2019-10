O Galo cantou na Copa do Nordeste Sub 20

O Galo cantou

Meus amigos, Galo cantou na Copa do Nordeste abaixo de vinte anos. Jogando no campão, no Albertão domingo de noite, nem ligando para o Fantástico da Globo, o nosso time deu num falso Marília de 3 x 2 que começou ganhando, fez logo um gol na gen-te e nós fomos atrás e empatemos e acabamos dando neles. A-agora nós vamos lá para Fortaleza, jogar contra o Ceará que é o Estado e é muito forte por isso botaram o nome de Fortaleza. Mas há quem diga que o povo de lá quando não furta... leza e isto eu não sei nem quero saber porque sou cidadão piauiense e teresinense e só me falta o titulo de cidadão timonense porque para o nordestino desgraça pouca é bobagem. E lascado por um lascado por mil e terra do Jamil e do doutor Gil, o meu bi-colega. De Direito e do Banco do Brasil. Mas a bola rola, este escriba não enrola e vamos para frente porque é lá que as malas batem mas tem muito “mala” batendo carteira dos idosos que devem ficar cautelosos com a oferta de ”ajuda” Mas o nosso Galinho, sub 20 deu no Marília do Maranhão e não sei de onde este time foi buscar este nome porque Marília é em São Paulo e foi lá que a dupla tome-bola, Rui Lima e Cacá brilhou em tempos idos e vividos,as-indo do time do Piauí e eu me lembro muito bem porque fui o empresário dos dois e fui “deixa-los”lá e tive minhas regalias de “cartola”. Fui com Reinaldo Ferreira, presidente do Enxuga-rato. Mas, amigos, o nosso Galinho (sub20) deu num Marília mas este do Maranhão que tem tudo e fica jogando esse negócio preto para o Piauí. Eu li a noticia que saiu aqui no nosso jornal e Servo de Deus quis saber porque o River deu essa volta por cima se o Sima não está mais jogando e que privilégio é este? Porque não se dá a volta por Décio Costa, Augusto,Vilmar, Pilinguiça,Tassu ou Gereba e o povo fica sempre dizendo que é dar volta pro Sima? É uma babação muito grande para este Sima que é até um cara encabulado, não fala com ninguém mesmo na Vila Operária onde ele nasceu...

O velho Sinhozinho

Nesta foto recuperada pelo Assis Paraíba, vemos Sinhozinho com um time de voleibol da cidade de Floriano, terra da Vera. Belas jogadoras de um tempo que já passou e elas eram felizes e não sabiam.

Parabéns

Só temos é que saudar o Wesley Macedo e o Portela pelos belos feitos neste Enduro do Corisco, no motoclismo porque estes caras são “sodas” nesta modalidade. O Weskley na categoria de “senhor” e Portela na de “novato”,eles deram show de roda e ganharam a Copa Nordeste de Enduro. Façam ideia se fosse uma “Copa em mole”. Se em duro é deste jeito...Os atle-tas deste esporte,”Enduro”, dizem que este nome é um incentivo para outras modalidades esportivas e amorosas. O piauiense não é mole e quanto mais dificil, melhor.

Cadê o Flamengo?

Uma coisa que me preocupa muito é a vida esportiva de nossos clubes de futebol profissional. Peço a quem souber notícias do Esporte Clube Flamengo, time de tradição no pebol cabeça de cuia, me dar noticias pela email [email protected] bol.com br ou para a redação deste jornal. A última noticia que tive do rubro-negro piauiense é que estava com seus pertences, camisa, calção, chu-teiras, bolas e bandeiras com o desportista Everaldo, o Ducha e que tem até quem diga que ele é um riverino enrustido. Eu mesmo não sei porque coração dos outros é terra em que ninguém anda, já dizia minha avó.