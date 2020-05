O Flamengo carioca deu o exemplo. Chamou seus profissionais para um acordo.

Coisas de Oeiras

Nestes tempos de pandemia, quando o gato late e o cachorro mia, temos que apelar para a nossa filosofia, de cada dia, padre nosso ave Maria. Porque a situação está pecuária como diz o político de Nazária. Pode dizer, "o pior ainda está para vir", eu lhe pergunto aqui: Ceará PIor ou PIOR Ceará Ora, queiras ou não queiras,vamos ver "Coisas de Oeiras", cidade que já nos deu craques de bola como Miolinho e um político que valeu por três, como o nosso querido Juarez. Dizem que era valente porque chegou a dar "tapa em ti". Mas isso é conversa de Chaguinha, sogro do Tuquinha e pai de Mara. Dizem "o mais famoso galã de lá era um tal de Bil, metido a poeta, a menestrel." No livro do João que saiu em 99, ele conta coisas hilárias nesta cidade centenária. A capa é do talentoso Jota A., e vinte anos são passados, mas os dois, o Jota e o João, ainda estão presentes pretéritos e perfeitos. E nestes dias de pandemia e de reclusão caseira obrigatória sob pena de bolo de palmatória, cair nas mãos ou nos pés, um livro como este das "Coisas de Oeiras" e ter um estoque para muitos Pregos nas Chuteiras. Porque é tempo de leitura, criatura. Lembrem-se do que dizia o grande vate Camões: "Bendito aquele que semeia,livros,livros à mão cheia e põe o povo a estudar. Pois o livro caindo n'alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar." E feita esta dupla do dois jotas, o A e o João, só podia dar no que deu.De Teresina o Jota A, das Oeiras, o João Sá. E deu no que sucedeu, Coisas de Oeiras, terra do Tadeu. Entre os "causos" relatados no livro do João, eu não encontrei nenhum com uma figura das "fantásticas" daquela terra de Chaguinha. Uma senhora de porte elegante que tem um apelido galante de Conceição Pipoca. Não que ela viva como pipoca dando pulinhos no quente e se encolhendo no frio mas pela sua intensa atividade social e até alguns mais despeitados falam que isto são fofocas mas isto é conversa da oposição porque lá ou é a favor ou contra os "Tapa em ti". Em mim, não, lá neles... Mas o livro do João é uma beleza para se ler nestes tempos de reclusão caseira e você já leu todos os livros de Um Prego na Chuteira. E a sua mulher, fica sovinando e não se levanta da cadeira. Ao contrário de você que se levanta e toma a primeira. Gelada na geladeira. Enfim, eu recomendo a leitura deste livro do João Carvalho de Sá, parente da Elizabete que já foi minha colega de jornal nos bons tempos do coronel. Eis uma pérola do livro: -Comadre, o que foi que houve com o seu Quintino para andar assim?- -É o tal de calesterol, cumade !- Mas, como o colesterol? -É comadre Maricas, o doutor disse que em ôvo, nem triscar !

Gostava de futebol

Era um dos mais fanáticos torcedores do seu time mas ficava sempre de olhos para os "seus meninos" são fazerem extravagancias como soltando foguetes para dentro do campo ou da quadra. Era moralizador. "Resqueciem im pacem".

Redução de grana

O Flamengo carioca deu o exemplo. Chamou todos seus profissionais para um acordo. Sem movimentação como pagar o plantel? Nem para as meias e nem para as luvas. Um corte de um quarto dos salários. Quem ganhava vinte fica com quinze, quem ganhava dez fica com sete e meio. E não tem este negócio de baixar a produção no jogo. Tem até um slogan para ser aplicado: "Jogue mais e ganhe menos."Promoção-Corona Virus." E assim caminha a humanidade nesta época de calamidade. Tanto no sertão como na cidade.

Renovação da Fachada

Dona Mariquinha Pimenta andava rindo á toa após a dentadura nova colocada por Pintinho Conversa Mole, dentista prático recém instalado ali nos baixios da Vila Operária. E topando com comadre Maria da Conceição na feira do mercado, naquela felicidade toda, é perguntada pela amiga sobre o estado da "perereca",no que abrindo a boca de morder as orelhas num sorriso, respondeu:- Olhe cumade, tá tão boa a bicha que quando eu bebo agua gelada, os dente doi...