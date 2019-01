O certame piaulino prossegue com o jogo entre o azulino e o rubro-nego

Hoje no Lindolfinho

Gentes boas, prossegue o certame piaulino de futebol profissional com um jogo Flapi ou Pifla, como queiram. O clube azulino contra o rubro-negro. É no campo do Firmino, ali na Baixa da Égua, no rumo de quem vai atravessar o rio para ir á Timon. Vizinho ao Verdão que nunca amadureceu para o esporte amador. Ali onde o tem o bar do Assis, o lugar da negrada tomar umas e outras e tirar gosto com cajá. A partida é um clássico deste jogo de bola. O Flamengo, agora sob nova direção contra o Piauí também de direção renovada porque os velhos foram morrendo e agora os cartolas são da época do celular, um bando de dirigente tudo chulado. Pois, eles são os novos cartolas e não dão nem bolas para a imprensa. Muitos com medo das entrevistas. Eu sei que estamos entrando em uma nova fase de nosso futebol e segundo o filósofo da Cacimba Velha, William Bogea, o “Vei”, futebol é coisa séria. E assim com a maior seriedade estamos aqui enfocando os nossos clubes profissionais, aqueles que são súditos da FPF, a Federação Piauiense de Futebol, hoje sob presidência de Robert Brown Carcará “pega mata e come”, em vista da viagem sem volta e não programada do titular Cesarino Oliveira.Filho natural da cidade de Barras, o novel dirigente de nosso esporte conhece aos “montes” os problemas do pebol cabeça de cuia. Até peladeiro foi um dia e embora hoje esteja mais para bola do que para atleta, sabe muito bem o que deve fazer porque não é menino. Tem uma boa assessoria porque sozinho não se vai muito longe e até o Bolsonaro sabe disso e formou o seu meio-campo militar e aí a Globo do Faustão está procurando sarna para se coçar. Mas a bola e este amigo de vocês não enrola e no bar do Zé Filho eu peço agua e ele me dá Coca-cola. Este bar do Zé Filho tem um garçon que a negrada chama de Dilma e ele fica todo satisfeito. Já o Lula, o ex-presidente da nossa Federação de Futebol avisou aos amigos e conhecidos que não o chamem mais de Lula. Também o da Rádio Pioneira, locutor de futebol, já disse que agora é só “Zé”.Esquecer o “Lula”. Acho isto uma besteira, logo agora que juventude voltou a usar o cabelo Ba...lula. Balula foi uma das atrações que Canuto Tupi Caldas trouxe para o time do Tiradentes, o Amarelão da PM, nos bons tempos de nosso futebol profissional. Hoje é moda de cabelo. Hoje os Lulas mas famosos são: o que está preso e o que é locutor Rádio Pioneira de Teresina. Eram três, mas o Lula da Federação de Futebol entregou o cargo pro Cesarino Oliveira que já fez a viagem derradeira. E a Fagep informou: Sai Cesarino Oliveira e entra o Carcará na biqueira. E a posse foi numas sexta-feira. E a gente se encontra hoje n o futebol. Vamos lá...

O Galo

Foto: Elias Fontinele/ODIA

Dos nossos três da capital, River, Flamengo e Piauí, o Galo é o que mais se mexe. Genivaldo é todo tempo ligado no movimentação física e técnica da equipe dirigida pelo Oliveira Canindé que veio daquela cidade cearense onde se faz romaria a pé.

Não tem tu...

Na falta de modelo próprio no setor masculino, o Piauí tem gente para participar de uma seleção brasileira de futebol. Nem o Sima que foi o nosso maior nome no futebol profissional foi chamado para a seleção verde-amarela. Mas agora nós temos são duas mulheres na seleção, a Adriana Magda, em 2018, a craque do futebol feminino de São Paulo e agora a Valéria Cantuário sendo convocada para a seleção nacional. Já que os nossos jogadores não chegaram lá, nós temos nossas “cracas” e elas não são fracas... E ela é muito nova, só tem vinte anos e tem um futuro pela frente porque este setor dá muito mais grana do que ser miss e a idade é muito importante nas duas atividades. No que diz res...peito.

Nosso Futsal...

Uma das modalidades de futebol, das mais praticadas é o jogo de quadra, o chamado futebol de salão. Pela sua forma de jogar, número em campo, peso da bola e regras, o futsal é o irmãozinho do futebol mas não lhe faz concorrência global. Nesta capital, a prática do futsal anda muito sumida. Já tivemos grandes equipes desta modalidade e a mais famosa foi a do Banespa no tempo da quadra da Policia Militar, no centro, ali na praça Pedro II. Concorriam Benfica, Cipal, Rio Negro, AABB, Piaui, Flamengo, Fluminense de Belchcior, River, Auto Esporte e a gente era feliz e não sabia. Hoje, ninguém quer mais jogar, é todo mundo no celular e todo mundo dando para engordar...