O campeonato piauiense 2019 contará com meia dúzia de clubes

Com meia dúzia...

Meus amigos, os números são importantes porque tudo é matemática, diz o Assis da Paraíba. E nossos números no quesito futebol são reduzidos. Rapaz, o campeonato piauiense de jogo de bola profissional sob a presidência de Bráulio Carcará “Pega Mata e Come” deverá começar no dia vinte, que é dia de São Sebastião, um santo muito famoso. O certame estadual deverá contar com meia dúzia de clubes, o que é uma lástima, Chico Paulo, porque há tempos idos e vividos tinha mais de seis só em Teresina. Artístico, Auto Esporte, Rio Negro, Flamengo, Piauí, Botafogo, River e o inesquecível Fluminense de Belchior Barros. E vinham os do interior e o do litoral porque Parnaíba já botou dois no campeonato e um time era o Paissandu. E até Timon ousava botar time no campeonato do Piauí. Ah, gentes boas, o tempo passa, dizia Newton Nunes quando transmitia jogo de futebol na Rádio Difusora com comentários de William Bibio. E neste passar de tempo atual as coisas vão se reduzindo, “minuindo” e hoje temos só seis, meia dúzia de equipes aptas à disputa do certame estadual. Dos seis, metade da capital, dois do interior e um do litoral. Sendo o futebol, o esporte mais querido deste país e partindo da premissa de que Piauí é Brasil, faz-me crer que estamos um tanto ou quanto destoando do contexto porque o futebol piauiense está mais fraco do que caldo de bila, de bola de gude. Na capital os três restantes, River, Flamengo e Piauí, todos com seus patrimônios vendidos e mal pagos. O Galo e o Rato, com terras na zona Leste, onde hoje estão supermercados e prédios de apartamentos onde eles não têm nem um quarto de dormir. Dizem que tem um presidente que ainda tem um. Eu não sei e nem quero saber porque não gosto de fofoca. Mas vamos ao jogo. Agora, o comando do futebol piauiense está nas mãos de um rapaz de Barras de Maratoan. Este moço tem um sobrenome muito forte que é de um bicho danado feito gavião que pega mata e come. Carcará. Diz a modinha que ele, Carcará, só não vai morrer de fome. Sucede a César. Cesarino de Oliveira. Irmão do Riba da prefeitura. Ele deverá seguir a meta do seu colega de chapa porque eram muito ligados e formavam uma boa dupla de área. Cesarino e Carcará. Tudo começando na letra C de certo. E vamos dar a César o que foi de Cesarino. Nunca se falou mal de sua administração. Sim, mas eu falava do início do certame piauiense profissional que foi marcado para dia 20 de janeiro, um domingo que é dia de São Sebastião, o santo guerreiro. E muito bem colocado porque futebol é uma guerra, uma batalha campal com estratégias. E assim sendo, reverendo, mesmo com meia dúzia de equipes, vamos à luta porque o que não serve é diabo nada. E o certame cabeça de cuia de 2019, na era “Carcará pega mata e come” vai começar no dia vinte, dia em que o BB paga seus funcionários, ativos e aposentados. Como eu que estou aposentado em quase tudo...





Eis o homem





Sobre seus ombros estão colocados os ônus e bônus do futebol cabeça de cuia. Sucede a Cesarino Oliveira, falecido recentemente. O campeonato começa dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Seis clubes. Um do litoral, dois do interior e três da capital. Convenhamos: está meio sem sal. (Foto: Elias Fontinele/ODIA)





Auricélia Nunes

Olhem aí, essa menina que ainda deve ser minha parenta porque ela Nunes, ganhando seis, meia dúzia de medalhas lá no Peru. Ela é para atleta e começou agora a sua maravilhosa carreira no desporto e vem fazendo bonito no Sul e no Pan americano e trouxe meia dúzia de medalhas. É a primeira colocada no ranking dela no mundo e isto nos alegra muito porque prova a raça do nordestino, seja menina ou menino. Ela agradece o apoio da sua faculdade que nem ela nem o jornal disseram qual era, na entrevista. Mas isto é comum e acontece nas melhores entrevistas e revistas do mundo. Daqui as minhas homenagens a esta garota do Piauí tão medalhada. Deveria ser mais divulgada. Na escrita, na falada e na televisada.





Um grande goleiro

Jogador de futebol é como remédio. Tem prazo de validade. Aliás, como tudo no mundo. Principalmente a mocidade que como o nome diz é a idade moça. Embora tenha muitos machões digam que determinadas criaturas são “moças só na idade”. São aqueles faladores, fofoqueiros da vida alheia. O que é uma coisa muito feia. Mas o que eu quero dizer é que o guarda-metas do Botafogo, meu time de coração, o Jeferson está se despedindo do Botafogo, do gol do alvi-negro porque chegou a idade e futebol é como mulher da “vida fácil”. Quando chega a idade não serve mais. E só quer saber de rapaz... Mas no futebol, a idade é tirana e afasta o atleta chegado nos anos porque as articulações já não obedecem mais e a barriga cresce, a agilidade desaparece. Isto em todas as posições. Qual é o caminho, dona Maria? Aposentadoria...

Deusdeth Nunes - Garrincha