Neymar, uma das figuras mais visadas e invejadas do Brasil

A inveja

A filósofa tupiniquim Maria da Inglaterra diz na sua inocente sabedoria que a “inveja ainda mata um diabo”. E de fato, os olhos grandes são nocivos também aos seus donos porque há um revertério quando se joga uma praga numa pessoa. Uma das figura mais visadas e invejadas neste país tropical é o nosso menino de ouro Neymar. E também deve ser invejado pelo mundo todo porque os caras só vivem querendo pegá-lo. Tirar da jogada. As mulheres pelas mãos e os homens pelos pés. De preferência, pelo pé de apoio. Agora bloquearam as mansões de praia que o rapaz comprou com o suor do seu corpo no jogo de bola argentina. Dizem que ele é um fino sonegador de impostos e tem bens que nem prestam e ele como é um Neymar bom filho bota a culpa no pai que cuida dos seus bens. Agora mesmo, nosso menino de ouro, atravessa uma fase desgraçada porque se meteu com uma mulherada mala e esta última “Maria Chuteira” botou nele como São Jorge botou no dragão. Com gôsto de gás. Mas o galho maior não é do negócio de estrupo que a “Maria Chuteira a tal de modelo, botou para cima dele. O grande problema é a sonegação de imposto de renda, drible no Leão, bola entre as pernas, banho de cuia e outras firulas mais. Andando está caxingando da perna com lesão no tornozelo. O menino de ouro de nosso pebol, atravessa uma fase desgraçada dando a impressão de que recebeu uma praga de madrinha. E o Neymar está sofrendo uma marcação cerrada pela dona Justiça e suas belas e luxuosas mansões de praia estão sendo bloqueadas. O cuidador das coisas do craque é o pai dele mas parece que ele não cuida muito bem não porque a Receita está botando no filho dele como a vaca botou no mestre Alfredo. E ainda tem a bronca policial deste negócio de “estrupro”. É muita bronca para “um garoto que como eu, amava os Beatles e os Rollings Stones”.....Tudo isso é olho grande, a inveja que matou Caim...

Elias Fontinele/O DIA

No palanque de Freitas Neto...

Nos anos oitenta, Dídimo falava, Freitas Neto escutava. Era campanha para vereador em comício no bairro São João. O famoso Macacal onde mora o Alan do estacionamento.

Sinal dos tempos...

Rapaz, o caso é sério. Elas estão tomando conta do mundo vasto mundo se eu me chamasse Raimundo seria uma rima e não uma solução de bateria. Até nos jornais, a gente nota o avanço das mulheres, principalmente nos setor esportivo onde elas metem os peitos deixando os homens para trás. Nosso Pelé agora, Marta, camisa dez nos peitos fartos. A televisáo nos mostra nova cara do futebol mundial, futebol não é mais jogo para macho, agora o buraco ficou mais embaixo.. E qualquer dúvida o VAR aponta... Este VAR funciona como um agente secreto, um cagoeta que veio tirar o mistério do futebol. Um VAR gabundo...

Mulheres brutas

No jogo Brasil e Itália, meninos, eu vi. As mulheres estão jogando mais do que os homens, desmentindo aquele adágio de que futebol de homem para homem, relaxo dito pelos machistas nos campos suburbanos quando a pua cantava nas canelas da negrada. O sexo feminino assimilou e adotou o futebol de uma maneira espetacular fazendo coisas com a bola que até Deus duvida. E também na arbitragem dasd partidas as fêmeas nos surpreendem de maneira positiva apitando com mais moral do que os homens. Acabada de uma vez por todas a história de que futebol é para homem. Foi para homem. Agora ele unixsex.