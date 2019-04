Não quero acreditar que o futebol do PI tenha sido um primeiro de abril

Primeiro de Abril ?

Meus amigos, eu não quero acreditar que o futebol do Piauí tenha sido um primeiro de abril. Porque ontem, folheando os nossos três jornais diários, não vi nenhuma referência, uma só notinha, sobre acontecimentos esportivos de final de semana. Sendo o Brasil, o país do futebol e sendo Teresina, Piauí, Brasil, não se compreende porque numa capital não tem um futebol profissional. É um absurdo, Cabeça de Pato! Numa segunda-feira não saiu em nenhum dos três jornais “diários do” povo ler, nesta Teresina, nenhuma notinha sobre esta atividade diversional e laboral que é o jogo de bola profissional. Nadisca de nada. Nem no prego porque dia de segunda não sai o prego já que no dia de domingo não entra o prego. Mas é verdade que neste dia primeiro de abril, o Flamengo carioca conquistou a Taça Rio. E como quem não tem cão caça com gato e quem não tem gato “enxuga o rato”, o Flamengo carioca é o campeão da Taça Rio, dando no Vasco na cobrança de penais e com isso mantem uma escrita de 31 anos sem o time cruzmaltino ganhar sempre que vai este time do Flamengo encarar. Rapaz, já é um negócio que deixa encucado todo torcedor da cruz de malta e pensar que é uma macumba muito grande, de passar tanto tempo sem ganhar uma decisão. O time vai, vai bem mas quando chega na hora de decidir, na hora agá, cadê ele? Diz o filósofo da Cacimba Velha, William Bogea que “futebol é coisa séria”, sendo esta é uma das provas mais cabais até em intermunicipais. Mas rapaz, são 31 anos que o Flamengo vem vencendo as decisões com o Vasco. E 31 anos não são 31 dias que é quando o mês é gordo. Poderão dizer os que vestem camisas pretas e vermelhas: “ Ah,foi nos penaltis...”, assim poderá falar aquele “torcedor urubu” querendo diminuir o mérito do vencedor porque eles são desse estilo. Mas o Vasco conquistou taça Rio e eu como torcedor do alvi-negro Botafogo e como quem não tem cão caça com gato, quem não tem Fogão caça com Vasco e o que não presta é o diabo de nada... Só lembranças...

Numa homenagem

Numa lembrança em vida do colega Bogea, o homem da Cacimba Velha, um retrato dos nossos bons tempos de APCDEP, quando a gente era feliz e não sabia. Vou dizendo os nomes dos que eu me lembro: Eu, Ribinha, Fernando Said, Bogéa, o “menino”, Glaúcio, Marquinho, Pereira, Pedro Tamanco, Valteres e outro menino. Não me lembro desse, Herbet Henrique, também não me lembro desse outro, Loiola, Franklin e Miro. Ah, e a bola.

Futsal

Estou cobrando dos desportistas amadores adeptos do futebol de salão dessa paróquia, noticias sobre suas atividades, principalmente das federações correlata. Volei, basquete, handebol, futsal, tênis, judo até quem não ajudou. Mexam-se. Olhem para o engorduramento do povo. Gordinho só é bonito quando é pequeno. Já se foi o tempo do “Viva o Gordo”... O futebol de salão que é uma boa opção já foi um esporte muito praticado por nossa juventude nos bons tempos do Verdão e quadra da Policia Militar. Isso foi antes de ser lançado o aparelho celular...

As meninas

Esta cobrança também é dirigida ao sexo bonito que não tem nada de frágil. Elas agora estão mais preocupadas com suas cabeleiras e quanto mais o cabelo é complicado, mais ele anda assanhado. Meninas, vamos praticar esportes. Onde estão os campeonatos de vocês? Não vale campeonato de comidas, de quem sabe cozinhar melhor e de quem come mais pão de ló. Vamos ao esporte de pé ou de mão. Experimente fazer sua caminhada sem seu celular. Você já não faz sem o namorado, sem o seu marido? Então faça sem o seu telefone. Experimente e verá que é mais confortável. E seu bumbum fica mais vistoso.