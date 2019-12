Morreu Pintinho - o futebol piauiense perdeu uma figura folclórica

Abelhas Rainhas



Meus amigos, o casos é mais sério do que que vocês pensam. Os homens viraram maribondos e as mulheres se transformaram em abelhas rainhas. E agora, não é mais o Tiradentes, o River, o Flamengo, ou Piauí que representam futebol, o nosso jogo de bola em certame nacional. Agora o buraco é mais embaixo, sem segundas intenções e são elas as mulheres piauienses quem levam mais longe o nome do esporte bretão praticado por estas bandas.Sim, senhor. Acabou aquele tempo de Tiradentes, o Tigrão da PM,Amarelão de Canuto Tupy Caldas ou de coronel Bento. Hoje, o Tigrão virou Tigreza, o tesoureiro não compra mais suportes para os calções mas caixas de Modess. E assim a bola rola, tudo no mundo muda ou surda e as mulheres que enchiam as dependências dos estádios para torcerem pelos homens, agora elas jogam bola e os homens vão, alguns para torcer ou conseguir alguma coisa de sal porque a esperança é a última que morre e é a pura verdade porque lá no Poti Velho, a dona Esperança morreu com 102 anos e ainda fazia crochê. Mas o fato é que o time das Abelhas está na final do certame e o adversário é nada mais , nada menos do que o Tiradentes e vai ser amanhã, no Lindolfinho que é o local das grandes emoções médias. Se fosse uma “emoçãozona” teria que ser no Albertão para receber multidão. Vai ser um decisão “Teti”, Teresina x Tiradentes, as verdadeiras “abelhas rainhas deste futebol chic. E é para ir muita gente ver nossas craques, quem não tem cão caça com gato, quem não tem criação caça com gata e espanta até as Abelhas Rainhas que fizeram mel para os outros saborearem. Não foi um mel de abelha foi um mel... quisedeque de Timon, di-ria doutor Gil Alves que é dos Santos. Mas Teresina é o grande nome do futebol feminino na atual conjuntura onde pouco se fala no esporte bretão masculino nesta terra onde nem o ar é frêsco. As abelhas foram surradas, apesar de rainhas. Quarta-feira, amanhã, tem no campo do Firmino, jogo de noite, Teresina versus Tiradentes, uma partida para não se perder, no campo da prefeitura, o Napoleãocipal, ali onde a Teresina Fogoió criou o Afonso Amorim e o Cabeça de Pato se apossou do bar, fazen-do concorrência com o Assis. E aqui fica o convite para os que gostam do jogo de bola tanto de homem como de mulher ou de outro sexo qualquer porque não depende nem do côncavo como do convexo e todo espelho tem reflexo. Neste dia 11 que é amanhã tem jogo de futebol do belo sexo entre Teresina e Tiradentes o chama-do clássico Ti+TE. Vamos ver para onde as malas batem e quem tem mais peito para ganhar a partida, clássico do pebol feminino na capital piauiense. Já que os homens nem se “aluem” no rumo do futebol profissional, vamos de mulher.” Não tem tu vai tu mesmo”...

Também no futebol

Não é só no mercado financeiro mundial que nosso cruzeiro anda ruim.No futebol é que a coisa fica mais vexatória para o Cruzeiro. Crises financeiras e técnicas. Futebol é como casamento. Quando falta dinheiro falta amor, tudo, principalmente e quando é cruzeiros. Novos ou velhos. É até “dolaroso” , me perdoem o “trocadalho do carilho”. Mas o fato é que escorrido vira tripa e até o Cruzeiro que tinha até um belo horizon-te” baixou a sua cotação no câmbio esportivo e caiu para série B que é uma segunda divisão de futebol, na verdade. O Cruzeiro caiu ! gritaram nos quatro ventos e o hori-zonte ficou truvo. O Cruzeiro caiu ! Muita gente disse que se até o Lula caiu porque o Cruzeiro ia também baixar de cotação? Não me aprofundo mais. PT saudações...

Morreu Pintinho

Pois é. Deixou este hemisfério, uma das mais simpática e folclóricas figuras do futebol piauiense. Conhecido como Pintinho, de alta estatura e uma complexão física avantajada, tornou-se o torcedor padrão do River e seu chefe de torcida. Era a cara do River. Apesar da estatura de mais de dois metros e um físico de lutador de judô não era homem de violência e tratava todo mundo com humildade. Nunca deu num flamenguista mesmo nos maiores jogos do Rivengo, embora o cara merecesse. Este apelido de Pintinho foi uma ironia por seu tamanho avantajado. Tinha um juiz de futebol em Teresina dizia que era a maior mentira chamar aquele rapaz de “Pin-tinho”. Quem não conhecesse que o comprasse... Adeus, Pintinho...