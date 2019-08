Medalhistas

Vamos saudar estes dois casais de atletas piauienses que fizeram bonito em Lima, no Peru. Craques no Badminton e vieram medalhados. Francielton Farias, Fabrício também Farias, Jaqueline Lima e Sâmia também Lima. Ganharam de estrangeiros e disseram que a “ficha ainda não caiu” mas é bom que fiquem atentos para quando ela cair que eles peguem logo. Não se deve dar moleza. Que sirvam de bons exemplos para nossa juventude. Esporte é vida, é saúde, é alegria. E o melhor tempo para se fazer isto é na juventude. Não deve existir nada melhor para um jovem do que ganhar uma medalha pelos seus méritos, pela sua força, pelo seu talento. Isto vem desde os tempos dos gregos e troianos, depois imitados pelos cariocas e baianos. Ganhar medalha é uma coisa espetacular para o jovem e até para o coroa. Mostrar para quem está na sua frente com aquele sorriso de vencedor e o olhar de quem quer alguma coisa de sal. Nosso Estado tem uma meninada boa de medalhas. O piauiense é antes de tudo um forte, assim como o nordestino, seja homem ou menino. Não existe nada mais emocionante do que olhar de um medalhista. É como está em transe, em extase. Foram os gregos quem inventaram a medalha como prêmio de uma façanha, a gratificação por um feito fora do comum. Assim quando ganhavam uma guerra contra os troianos porque lá o campeonato era pau a pau, aliás, lança a lança. E não era como aqui que a negada “lança perfume”, não. Lá fedia era a chifre queimado !

Festa em Barras

Meus amigos, neste sábado, em Barras de Maratoan, vai ter animação esportiva na terra de Manin Rego. O presidente da federação de futebol, que é o o Brauw Carcará, pega mata e come, vai fazer uma festa paidegua com futebol e música, com jogo de meninos e velhos, com o som de Franci Monte. Muitas homenagens, distribuição de coletes e bolas, churrasco e a muita gelada porque ninguém é de ferro. Muita gente vai para lá e eu não poderei lá está o que lamento muito porque é terra que eu gosto. Mas o tempo passa e noutra estaremos lá, com fé em Deus e São Francisco de Canindé.

Vamos a lá Praia ?

Uma esticada ao nosso litoral não é nada mal e faz bem a vista. Um banho de mar para tirar o caé, tendo muito cuidado para lavar o pé. Uma boa pelada com a rapaziada depois tomar uma gelada com tira-gosto de pescada assada. E o papo que vai, que rola, uma cerveja ou uma coca-cola ? E assim a vida continua, mulher de biquini, quase nua, um santo remédio para a vista da gente que anda meio embolada e caseira. Com um prego na chuteira. E bola para frente que atrás vem gente e uma corridinha é sempre salutar mas tendo mulher bonita ao sol é bom olhar porque o que é bonito é para se ver.