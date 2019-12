Magno Pires bota pimenta no prato mandando o Ciro Nogueira assumir

O negócio é assumir...



Meus amigos, tudo bem que futebol é coisa séria e tudo tem que ser assumido para não dar dor de ouvido. O Magno Pires bota pimenta no prato mandando o senador Ciro Nogueira assumir. Porque este negócio de politica é como sexo. O cara tem que assumir ou sumir. E no futebol político ele,Magno, cita um meio de campo formado por Mão Santa, Wellington e Wilson Martins uma formação que já passou pelo Karnak e ainda tem um, o WDias que continua com a camisa dez, capitão do time e com gás para os dois tempos. Sendo um técnico no assunto com uma longa folha corrida e escorrida nos campos eleitorais e tendo um “pires” maior do que os demais porque é Magno, dá uma “orientação” ao Cirinho para que ele seja candidato a campeão deste certame de votos que como o jogo de futebol é uma “alegria do povo”.Porque a semelhança é no placar, nos números e cada voto é um gol e ganha quem mete mais gols, quem tem mais votos. Seja de ímpios ou devotos. Agora tem que se trabalhar no “meio de campo” e este trabalho é feito pelos técnicos, auxiliares, massagistas e roupeiros porque uma grande estratégia do político é saber distribuir as camisas. Do 1 ao 11.Ter bons muito bons reservas.Escolher um bom treinador, um médico, um massagista, um capitão do time que seja da sua confiança para não ser “traira “ e não fazer gol contra. E uma das táticas mais uteis é ter um bom empresário que é quem cuida da parte financeira. E com um bom fundo (de participação) financeiro, bola prá frente que atrás vem gente e antes do capitão vem é o tenente. Aí é ir para a rua falar com o povo e ensinar como galinha bota ovo. Saber fazer o cocorococó assim como o Galo Carijó quando vê a galinha só. Mas o negócio é assumir mesmo, o Magno está certo. Senador riverino assuma sua candidatura e bola prá frente e cante o “avante riverino!” de peito estufado e faça o que diz a letra da marchinha tricolor,” um bem social, sem igual” ! Aproveite a onde e assuma também a presidência do River porque pancada grande é que mata a cobra. E que apareça também um “herói” para assumir a presidência do Flamengo, que seja abonado e não liso porque o “liso” só presta para escorregar. Avante riverino!

A pedidos

Leitor Antonio Assis, de setenta anos, me pede que eu publique foto da “queda” do Albertão onde ele disse que era rapazinho. Estaí, retrato do Louro, de saudosa memória, trabalhada pelo mestre Assis da Paraíba. Até hoje, o estádio do governo não teve uma lotação tão numerosa. 1973.O mês era de ... agôsto.

Mil em meia

O pessoal do Meio Norte junto com o povo do Firmino, os dois fizeram uma meia maratona,no anoitecer de sábado passado, saindo e voltando para a ponte Estaiada e Wanderson de Sousa, Regina Ligeirinha, Chico de Assis e Chica Antonia foram os vencedores da competição deixando um bocado de gente para trás. Foi um grande momento para o esporte de andar ligeiro, porque pelo menos, naquela corrida não havia ninguém falando ao telefone celular. Uma competição deste jaez é muito boa para a nossa gente porque estamos numa fase perigosa onde o povo está mais se sentando e se balançando do que fazendo exercícios físicos.

Luxa no Palmeiras

Uma boa noticia para o pessoal do time verde de São Paulo. Luxemburgo no Palmeiras.É uma aquisição de primeira porque todo time depende do seu treinador assim como toda casa de família depende do seu chefe. Eles acertaram por dois anos.O contrato que não é como o casamento onde o padre diz “até que a morte os separe” e o cabra fica alí, vendo aquela cara todo dia.No futebol tem tempo marcado e devia ser assim também nas re-lações matrimoniais. Tabelar até ter o valor do passe. Antigamente tinha o dote mas isto era no tempo do Tote, o nosso saudoso A.C.de Oliveira Filho,sócio do Pedão, aquele da madeireira.Madeira de dar em doido.