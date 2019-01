Luis “Menez” teve agora o desprazer de ver o seu time jogar sem torcida

Pisou na bola

Meus amigos “futebol é coisa séria” mas tem gente que ainda duvida e o pior é quando quem duvida é do ramo. Foi “jogueiro”,o filho é peladeiro e até ele mesmo ainda dá suas petelecas quando vai para a praia de Luis Correia e joga pelada com a negrada. Eu estou falando do meu “bróder”, o Luis “Menez”, correto prefeito de Piripíri, terra boa, ela lá e eu aqui, que teve agora o desprazer de ver o seu time jogar pelo campeonato estadual no seu palco principal, a Arena Ytacotiara e sem ter o direito de contar com sua fervorosa torcida. Jogo sem plateia por castigo da federação. Jogo sem plateia é namoro sem beijo.É casamento sem filhos. Por que, seu Garrincha ? Porque a lei manda que seja feita uma vistoria técnica no campo. Isto é o mínino do “minimorum” que a legislação esportiva exige pra se realizar partidas oficiais, campeonato. E não tendo cumprido esta exigência básica, o próprio da prefeitura ficou interditado. Proibido de ter jogo oficial da federação. Pode ter pelada da prefeitura onde joga pai e filho, o Luis e o Márden mas jogo da federação não pode. Isso é bonito para o periquito deles ? Com uma denominação tão pomposa em letras cor de rosa. Arena Itacotiara. Aquele médico, o doutor Itamar que é dono da Itacor, diz que não é sócio do seu colega de medicina. É só uma coincidência de nomes. Mas a bola rola e este escriba não enrola e nem pisa na bola. Mas o doutor Luis pisou feio quando não providenciou o tal laudo do Corpo de Bombeiros, uma coisa até formal porque não vai garantir coisa nenhuma, se o campo vai pegar fogo ou não. Mas tem que ter o papel, assinado pelo coronel. E por esquecimento do “menino”, não foi feita vistoria e o dono do campo não poderia cobrar ingresso. Portões fechados para o povo. Que tenha votado ou não no doutor Luís ou no filho dele, o Marden. Uma pessoa me disse que só quem viu o jogo foi o Sergil porque entrou como preparador psicológico da equipe. Agora isto é bonito para seu periquito? Um prefeito popular, tri-campeão em votação, deixando seus eleitores sem condição de ver o jogo do time do coração? Pisada de mola feia e a oposição vai explorar. Ora se vai. Que isto sirva de lição para todos os níveis. Os baixos e os Altos. Até do “João de Paiva”.

Jogo sem torcida





Na foto de Jailson Soares, vejamos o campo do 34 de Julho. Futebol é coisa séria, diz o filósofo esportivo William Borgeia, o Vei. O que aconteceu em Piripiri foi realmente decepcionante. Está sendo chamado de “jogo das almas”.



Botando moral

Esta foi a primeira medida moralizadora deste futebol que tomou o novel e gordo presidente da mentora, senhor “Brau Carcará”, ilustre filho das Barras de Maratoan. Lá em Piripiri, o prefeito Luís dormiu no ponto e não pediu o “exame de vista e visita” do Corpo de Bombeiros para ver o que estava esculhambado na sua “arena” Talvez pesando que sendo da Arena não poderia de misturar com PMDB. E vendo a situação “arenosa”, o novo presidente da federação botou moral.” Não tem cobrança de ingressos, o jogo é de portões fechados e estamos conversados”. Assim falou o nosso amigo Charles Braum, sucessor de Cesarino I.

Meio de campo

Nos meus tempos de vereador, fiz um time de futebol, o PMDBola e o colega Temístocles Filho fazia parte da equipe, jogando no meio do campo.Na realidade, ele era o dono do material porque sempre teve esta tendência de ser o dono da bola, o organizador. O seu auxiliar direto era o Chapola que disputava com outro “secretário”, o cargo de babão-chefe. E o nosso time jogava pela periferia e tinha como meta não ganhar dos times dos cabos eleitorais para não ficarem chateados. O negócio era fazer o meio de campo que era a amizade com os eleitores. Não tínhamos intenção de sair ganhando dos times dos eleitores. A meta era ganhar os votos.