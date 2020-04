Lá em Madrid até as touradas foram proibidas.

Fogo apagou



Meus amigos, em pleno confinamento caseiro e sem sal, é bom que se diga, este prego de vocês é feito em casa. Depois de meio século redacionando, isto é, escrevendo da redação, no ambiente próprio a esta atividade, no chamado de clima, nos vemos, agora, obrigados a fazer tudo de casa. De uma forma ou de outra, é sempre bom fazer em casa, já que as outras coisas que a gente tinha de fazer em casa, hoje em dia, padre nosso ave Maria, não faz mais. Nem de noite e nem de dia. Porque estamos em plena fase de Coruna e eu tenho que fazer é a "coluna", que é a mais antiga do nordeste e a segunda do Brasil. O nosso tema é a alegria do povo, a maior diversão do mundo, vasto mundo e se chama Futebol. Que na linguagem inglesa significa "pé na bola". Nesta terra descoberta por Cabral, chamamos também de pebol, mas a negrada diz que é pelada para se identificar com mulher sem roupa, que também é outra coisa boa. Aliás, nem se compara... Mas deixemos isto para lá, porque gosto não se discute e a prova é porque tem até gente que não gosta. Isto é um fato genérico e acontece nas melhores familias brasileiras onde homens andam de sapatilhas e mulheres com chuteiras.E sem pregos nas beiras. Mas a boa noticia é que o fogo apagou e o surto de virose baixou e o nosso Leal Junior se recuperou, graças a Deus. Espero vê-lo risonho e fagueiro me chamando de "Ari"Sherlock". E apto a assumir a presidência do Flamengo,time que brihou no seu tempo de comando. Sim, amigos, o fogo apagou, até de quem queria pegar o candidato a presidência da federação de futebol, tirar de lá, Bronw Carcará. Aquele que em tempos idos brigou com o Robércio e queria era tirar as "barras do Maratoan". Mas o tempo passa, diz no rádio o locutor e não tem quem diga, mas eu já sou bisavô. E a rolinha, em cima do muro, diz alto e bom som: Fogo apagou! Fogo apagou! É uma provocação para o outro pássaro que está quietinho, não mexe com ninguém. Entrou para uma família japonesa; A Somija. E é no mundo vasto mundo que o fogo apagou. Até olimpiada está sendo cancelada, adiada para as calendas gregas e tudo ia ser lá em Tóquio no ano vindouro e esta medida deu um prejuizo de 12,6 bilhões de dólares e isto convertido em cruzeiro dava para comprar o Armazém Paraiba. Interrogado sobre esta possivel decisão da China, o seu João consultou o João Vicente e este disse: Vamos perguntar ao Zé Maria... Amigos, o caso é sério e causando precupação em Conceição Pipoca e Bil de Oeiras. E sem dizer que o Loco Piter botou todo seu corpo de funcionários para fazer máscara de venta e dona Nildéia comentou: Que é que este Piter não inventa? Amigos, o caso é sério e acho que perdi o meu batistério. E agora me deu uma lembrança do Climério. Lembram dele? Gente boa da nossa crônica social e nosso colega... de jornal. Foi uma criação da Elvira Raulino que cuidou dele, desde menino. Mas,amigos, o seu fogo apagou e algumas lembranças o tempo levou...

O velho LM

O campo da prefeitura e a Semel é quem toma conta porque mora vizinho. Palco das grandes emoções com o esporte rei desta capital. Quem tomava conta dele era o Napoleão Bom na Mão. Era o estádio Napoleãocipal. Hoje ele também permanece em quarentena.

Só em 21...

O caso é tão sério que a maior competição do mundo, as Olimpíadas, lá em Tóquio, no Japão, não poderão ser realizadas em 20 e vão para 21. Ou seja para as calendas gregas.Os "japas" fizeram o cálculo de 12 bilhões de dólares. O comitê olímpico só fala em bilhões de dólares... Isto tem feito um farnezim nos cearenses que eles estão querendo transferir esta competição para Fortaleza ou Sobral. Duas opções. Isto pode até nos beneficiar já que somos vizinhos parede e meia.Isto tem até influenciado o presidente da Federação de Futebol do Piauí e adiar o campeonato. Eu dou uma sugestão ao Brouwn que é Carcará: Fazer o campeonato de dia, ao meio-dia, com o sol lá em cima. Quero ver qual é o coronavírus que resiste...

Até as touradas

Lá em Madrid até as touradas foram proibidas. Este vírus que é pior do que chifre, não dispensa nem touros nem toureiros e entra é de cabeça. Os clubes estão proibidos de movimentação física, contradizendo a ordem geral que é dada ao corpo humando.O Mexa-se. Nem as touradas escaparam da ordem geral e agora é que o gado vai engordar mesmo.Com esta ordem de não ser mexer.Agora é só comer, dormir e descarregar.As touradas de Madrid já eram. Agora o povo de lá vai ficar é feito vaca. Aqui no Brasil, não temos touradas embora já tenha muita gente com os chifres porque quem tem o que é seu faz o que quer.Tanto o homem como a mulher, assim dizia o "Lheguelhé" quando chegou de Canindé.A pé...