Jorge Jesus é o novo Pedro Alvares Cabral que descobriu o Flamengo

Está com Jesus

Meus amigos, nós somos uma nação religiosa. Uma nação símbolo do futebol, alegria do povo. E eis que assim, de repente, aparece no cenário esportivo desta pátria querida, um novo Pedro Alvares Cabral que descobriu o Flamengo. E agora, tornou-se moda fazer uma cruz e dizer “ai Jesus”. Porque este nome do homem que dirigi o Flamengo carioca e é o clube das massas. Falidas ou não. O Flamengo tem um “ai Jesus” e tem tudo porque ele já demonstrou que é bom no campo de jogo e sabe tudo de bola. Em sou torcedor do Botafogo mas falar a verdade é preciso. Este senhor é show de bola e revolucionou o futebol brasileiro cheio de tantos técnicos e professores no jogo de pelota profissional. Contrariando até aquela história que dizia que português era burro e são inúmeras as anedotas que ridicularizam os do “além Tejo”, se esquecendo de que nosso pais estava coberto de mata virgem eles o descobriram arrancan-do o nosso cabaço para o mundo vasto mundo e seu me chamasse de Rai-mundo poderia ser Raimundo Pão de Piripiri ou o Casé que é daqui. Mas a vida passa e está faltando grama na praça. Ali se reunem os “noiados” e clientes do Pelé.Mas o que eu quero louvar é a nação rubro-negra ,ela que tem agora, para mim, um técnico do maior gabarito no mundo da bola, um novo Pedro Alvares Cabral que descobriu o Flamengo e Gabi ...gol. ! E o Flamengo está com Jesus e foi campeão merecidamente. E pensar que a gente aqui em Teresina ,também, já teve um Jesus num Flamengo ele até obrou alguns milagres no tempo em que “estajra” lá. E assim, o Flamengo carioca se enche de moral e consequentemente e os seus incontáveis tor-cedores deitam e rolam porque são muitos folgados. Mas o que se há de fazer se futebol é a alegria do povo e quem foi uma vez Flamengo sempre será Flamengo? É uma “verdadeira praga” que se espalha em bairros e chapadas. E agora, tendo um treinador com o nome de Jesus, aí é que o povo reza mesmo, embora sabendo que o cidadão é português e já estão até dizendo que Cabral descobriu o BRASIL e o Jorge de Jesus des-cobriu o Flamengo que estava coberto com asa de urubu. Dando um caé danado... Eu sei que agora o Flamengo não está mais pregado na cruz.Ele agora está sob os braços de Jesus...

Livro do Celso

O gente boa Celso Carvalho é um estudioso das coisas de nosso futebol e agora ele relança (deve ser um lançamento de marcha ré) o compênio que conta a história dos 46 anos de vida do Albertão, estádio de futebol construido na administração do governador Alberto Silva dai o seu nome porque era moda, na época, botar o “ão” para salientar o tamanho da obra. Celso é um escritor especializado no esporte, um danado no ramo. Será hoje, de manhã, 9,30, na Assembléia Legislativa. Nesta manhã, ele também vai receber o titulo de “cidadão Piauiense”, o que é muito justo. Vamos lá, minha gente !

Leve dinheiro...

Para este lançamento do livro do Celso vai junta gente do esporte e este pessoal é danado para andar sem dinheiro. Parece que eles tem medo de serem roubados. Só vivem lisos. O escritor gasta uma nota danada para editar sua obra e a negrada ainda quer pagar pensando que é livro de humor que é de graça por natureza. Mas nem os livros de graças estão mais sendo dados porque cada livro do “Jota A” custa uma nota. Assim sendo, quem for ao lançamento, leve seu dinheirinho do livro. Não sei quanto é mas bote cinquentinha no bolso.. Trocado.Pode ser menos... Confirmando: de manhã, na Assembleia.