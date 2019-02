Janeiro já se foi sem deixar saudades e entra fevereiro, mês do carnaval

Meu mês...

Gentes boas, janeiro já se foi sem deixar saudades e entra fevereiro que é o mês do carnaval. E neste ano vai ser em março e eu digo logo que não vai prestar. Mas deixa isto para lá que o meu “rame-rame” é o futebol e futebol é coisa séria como diz o filósofo da Cacimba Velha, William Bogea, o “Vei”. E para o PMDB não vai ter problema porque o “Temista” continua no comando da Assembleia segurando a peteca na sua segunda grande aspiração porque a primeira a era ser jogador de futebol e aí eu criei o PMDbola que era onde tinha lugar de titular e até fazia gols porque a dupla de armação, Chapola e Robércio Maratoan só jogava bola para ele. Ainda hoje eles “armam”. Mas o tempo o passa, falava Fiore Gilete e os cabelos cor de prata dizem tudo e sobre tudo, quando não se pinta nem o seis e nem o sete. E a bola rola e este escriba não enrola porque a vida foi feita par a ser bem vivida, né dona Margarida? E quando ser aproxima a data da festa maior do povo, o Carnaval, entramos na era bolsonarista e quem é que sabe o que vem na lista ? Brasil, Pais do futebol, cheios de campos pequenos e grandes, onde o Campo Maior produz carne de sol que o povo dizia que era tratada “Carboreto”. Um campo com um nome de um xará meu, Deusdedit de Melo, avô do Edson Melo, cem anos vereador de Teresina. Meio “malu”co. E a bola rola e este escriba não enrola porque aluno bom não falta á escola. E W Dias vem e reassume o governo do Estado e deve continuar a jogar a sua pelada semanal na AABB porque “futebol é coisa séria” também. E no dia cinco deste mês, vai ter jogão, lá no Albertão. Dois tricolores numa boa disputa pebolística. Do Rio de janeiro, terra de bola e pandeiro,quem é que vem? O Fluminense, tricolor da Larangeiras, o timer que eu torceria se não fosse botafoguense. A gente deve ter sempre uma segunda coisa porque na falta de uma, a gente se pega com outra. No futebol, o cara tem o seu time de coração e outro da simpatia. E ainda tem aquele que você não torceria de jeito nenhum, o chamado do seu “abuso”. Eu me resguardo aqui para dizer qual é o do “meu abuso” porque nas minhas relações de amizades tem muita gente que torce pelo dito cujo. Mas a grande noticia mesmo é a partida entre os dois tricolores pela Copa do Brasil. E vai ser agora, está bem pertinho dia 5 deste fevereiro que começa amanhã. O tricolor das Laranjeiras contra nosso Galo Carijó, outro tricolor, esse das carnaubeiras.

O Galo treina...

Nosso Carijó em alta. Vamos todos juntos para dar força ao clube nosso de cada dia porque uma vez Flamengo, cadê o Flamengo? Dizem que anda pelaí, Piauí. O ingresso mais barato é trinta contos. Caro demais... Jaílson Soares fotografou.



Judicial

Rapaz, futebol é coisa s séria e lá na Parnayba é tão séria que a negrada vai até ás barras dos tribunais para tirar outro de campo.E não é juiz de futebol que dá cartão amarelo, vermelho, é decisão judicial mesmo e o Batista Filho foi afastado a bem da Inácia e agora o clube tem o seu vice como titular, o Osvaldo Brandão. Acho que o Batista está proibido até de torcer pelo clube alelefiano. O futebol tem destas coisas e as pessoas se desgastam e muitas vezes são injustiçadas. Lamentável. Esperamos que as coisas, no litoral se arranjem logo porque o clube de seu Pedro é um dos pontos fortes do pebol piauiense e da cidade de Parnaíba.

O Santos de Pelé

Meus amigos, ele vem aí, o Santos de Pelé, o clube da Vila Belmiro, um dos mais famosos clube deste Brasil é um jogo valendo pela Copa do Brasil e vai ser partida para encher a casa, uma renda muito boa porque faz muito tempo que ele não vem aqui, desde a era Pelé. Rapaz, vai ser dia de muita festa e alegria, dia do João pega a Maria e levar ao futebol. Para um clube campeão, claro que é no Albertão. E teremos de volta a grande torcida e todo mundo tem que torcer pelos time dos Altos, todo teresinense tem esta obrigação porque quem não tem time na capital torce pelo melhor do “intermunicipal”.

River, Flamengo, Rivengo