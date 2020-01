Hoje nosso Mané, nosso Pelé é o Gabriel Jesus, o mais metedor de gols

Cerapió 2020

Meus amigos, eu não acredito de jeito nenhum. Está todo mundo dizendo que em 2020 “Cerapió”. Não é possível. No nosso rame-rame, o esporte e especialmente no futebol, Deus nos livre e guarde se 2020 for pior do que 2019. Estamos vindo de uma temporada bufa de anum no esporte bretão neste Estado de necessidade. Como diz o pobre “estamos escapando” es-perando “Dias” melhores para nosso ludopédio profissional e amador. Para o esporte em geral, cadeira e arquibancada. Porque o esporte é uma atividade lúdica e física que se bem exercida beneficia gregos e baianos,tanto no fisicamente como economicamente e estão aí os “galvões buenos” que não me deixam mentir. Sim, mas o tema desta crônica é o “Cerapió”, nome dado a uma competição (rallyi) na estrada, um tal de “Enduro” que é competição na estrada e só “é mole” quando chove copiosamente e os trajetos ficam mais difíceis. Mas o “xis” do problema é exatamente a dificuldade de execução da “viagem”, os desafios á mãe natureza e é aí que o cabra mostra se é macho mesmo ou apenas veste calças cumpridas. A denominação jocosa de “ Cerapió” é baseada no “trocadalho do carilho”,dizendo que não é melhor ficar e sim é “pioí”. Alguns filhos desta terra não gostam do trocadilho. Outros acham que é melhor trocar “dalho” do que trocar pelo Odílio Teixeira, “o locutor”. E assim a fila anda e ficar parado “Cerapió”.Grandes nomes do tal de “off-road” nacional como diz o jornal. Em todo esporte tem os cobras, os chamados grandes astros e esta turma toda vai participar do Rally Cerapió 2020. Será a competição de número 33 com quase 500 participantes em competições de bikes, motos, carros que passarão por Itapajé (Pedra do Feiticeiro), Sobral (EEUU) Pedro II ,até o Shopping do seu João Claudino, pai do João Vicente. Tem gente de todo o pais nesta competição de rodas, como bikes, motos, quadriciclos e carros. Começa em Fortaleza e acaba aqui, no nosso Piauí . Para justificar que será pior, PIOCERÁ. Como diz o Alexandre Noleto, “deixa eu te dizer”: você deve se interessar mais pelo futebol piauiense e comparecer aos seus jogos, no Lindolfinho ou no Albertão, pagar o seu ingresso e não pular muro. O povo anda dizendo e maldizendo que o ano que vem “Cerápior” mas eu não acredito. Se aparecer alguma coisa para atrapalhar o progresso de nosso futebol, Robert Brouwm que é Carcará, pega, mata e come!

Era tempo bom...

Primeiro governo de Mão Santa. Bola cheia. Alguns bons de bola como Fernando Said,Zé Nilton, Robércio Maratoan, Themistocles Filho, Itamar... Tony Black, deitado na grama, sendo “alisado” pelo “Teté” ao lado do Carlos Lobo. Tempo bom que não volta mais...Lindolfo Monteiro.

O nome ajuda

Um dos maiores nomes em evidência no futebol mundial é do Gabriel Jesus. Na “elite europeia” como chamam os jornais, ele se destaca como o brasileiro mais goleador da atual temporada. É o jogador da vez, é o astro que brilha na Europa e agora é o nome de destaque na elite euro-peia e nem Pelé no seu tempo áureo conseguiu atingir meter mais gols. E também no passe de bola que eles chamam de “assistência”. Aqui para nós, “assistência” é o pronto-socorro, é aquela combi branca de levar os doentes para o hospital. Pois hoje, o nosso Mané, o nosso Pelé é o Gabriel Jesus, o mais metedor de gols em gregos troianos.

Esporte de Quadra

O jogo de bola em quadras esportivas desta capital vem perdendo é feio para o telefone celular. A moçada tanto masculina como feminina de nossa capital não adota a orientação francesa que diz: “É bom suar”.Sim, suar é bom, é a abertura dos poros e tem gente que até o suor é doce. E os jovens dos três sexos precisam de movimentação muscular, dois para lá e dois para cá.Ou então fazer como o militar. E marchar: Um, dois, um dois, feijão com arroz. Porque o nosso corpo precisa de movimentação, assim como a mente tanto do recruta como do tenente. E sem correr, sem se movimentar, não dá...