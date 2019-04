A lógica

Há quem diga que futebol não tem lógica. Isto é mais antigo do que caminhar de costas mas há ou bê quem duvide. Verdade ou não, a lógica quando quanto mais antiga mais antológica. E no caso em tela, o nosso “rame-rame”, o ludopédio(jogo de bola) com os pés, comumente denominado de futebol já foi taxado e batizado como uma coisa séria, pelo centurião da Cacimba Velha conhecido como o “Vei Bogéa”,uma das relíquias deste futebol de “meia tigela”. E como estamos no tempo das vacas magras, o jogo entre River e Piauí, no Albertão, em noite de quarta-feira, teve um placar magro, um zero a zero. E sem a menor Graça, Amorim. E por falar nela, está dando a maior bola para o pé na bola no Dirceu Dois. Lá no campo do Lucidão, dá bola, troféu e ainda apaga dindim para a gurizada em estado de graça. Gilvan Cabeção não para, numa atividade danada, é muito menino, tem que fazer as coisas “direito” e é jogo sábado de tarde, domingo de manhã, nem tem tempo nem de ir para a missa. E assim sendo, a comunidade está prestigiando o evento, os pais e mães comparecendo dando apoios aos filhos porque o esporte é o maior amigo do jovem e o jogo de bola é o mais procurado por nós somos o pais do futebol, de Pelé e Garrincha. Ora bolas ! E vamos que vamos na trajectória dos noventa e eu já passei dos oitenta. E estou em plena prima Vera. Mas vamos prá frente que atrás vem gente e neste Piauí até o refresco é quente. E o time da prefeita altina foi ao litoral e se deu mal. Apanhou do Parná. Um dois a zero cruel. Voltou com gosto de sal.Amargo. Não é assim que a prefeita quer. Já em Piripiri, o Flamengo foi só dar os pontos para o Luiz “Menez” e voltou de lá desclassificado em gênero, numero e grau. Nada mais tendo a fazer é juntar nos panos de quartos e guardar pra a próxima jornada porque desta vez não teve sorte e nem diretoria. E ficaram os quatro clubes, uma espécie de mini-intermunicipal com a nossa capital. Teresina,Parnaiba, Altos e Piripiri.O sertão e o litoral. Flamengo e Piauí deram “adeus ás ilusões”.

Naquele tempo...

Quando eu era repórter de pista da Rádio Difusora, Chico Magro era o carregador da mala de som, Henry Nelson era meu colega e Afonso Amorim, “fi do Napoleão” era gandula e o juiz era o cearense Aderson Julião.Estádio Lindolfo Monteiro.



Copa sub15 do Dirceu

No Dirceu II, o Cabeção faz um torneio porreta de futebol sub15 com Escolinha do Bebeto,Esperança, Atletas do Futuro, do Real, do B.S.C, Dirceu I , Náutico, Prata de Casa, Manoel Evangelista e Mônico, Já nos quarentão ele conta com Bonsucesso, Força Azul, Taguatu, Real Madrid, Parque Jurema Cruzeiro, Dirceu e Rio Branco. Tem jogo sábado de tarde, tem domingo de manhã que o “Cabeça” é um danado nessa movimentação do futebol, a única coisa que ainda faz o camarada largar o telefone celular. E ainda tem peladeiro que só quer jogar com o aparelho no bolso do calção. On line.

Semi-finais

Então a coisa ficou assim neste futebol nosso de cada dia. Teresina (River), Parnaiba,Piripiri e Altos. Flamengo e Pìauí, despachados. De férias antecipadas. Quem os viu quem os vê... E nem se vê mais porque tem time que nem sede tem hoje em dia, dona Maria. Não vou escrever o seu nome para não ferir susceptibilidade rubro-negras. Porque a bola rola e este amigo de vocês não enrola. E qual é que é a diferença entre a caçarola e a caça rola? Podereis até dizer que é de assento mais eu não me sento e nem me sinto tentado a sentar nem aqui nem acolá. E só nos resta, teresinenses, levantar a bandeira tricolor, avante riverinos!