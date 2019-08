Globo nega problemas e prioriza Sob Pressão

Globo nega problemas com Marjorie Estiano e Júlio Andrade e prioriza Sob Pressão

Contornando especulações que já existiam em torno, na Globo não existe qualquer problema com Marjorie Estiano e Júlio Andrade. Eles estavam escalados para a supersérie “O Selvagem da Ópera”, de Maria Adelaide Amaral, mas não irão mais integrar o elenco. A contraordem se deu, tanto no caso de um quanto do outro, pela necessidade de um tempo maior de descanso, antes de iniciar os preparativos da próxima temporada de “Sob Pressão”, que voltará ao ar em 2021. O personagem destinado a Júlio na supersérie era muito grande e não haveria como ele fazer os dois trabalhos. Num determinado momento, inclusive, eles seriam coincidentes. E o mesmo aconteceu com Marjorie, que saiu e foi liberada para fazer uma pequena participação em alguma outra produção, mas não superior a 50 capítulos como é uma supersérie. A atriz inclusive já tem seu nome reservado para o elenco da série “Fim”, baseada na obra de Fernanda Torres. Alice Wegmann também abandonou o elenco de “O Selvagem da Ópera”, e foi substituída por Isabelle Drummond, porque vinha emendando séries e novelas, e a Globo entendeu a sua necessidade de dar uma pausa. Portanto, são situações completamente diferentes da vivida por Bianca Bin, que recusou dois convites e agora só trabalha por obra certa.

Nervosismo

O SBT acaba de passar por mais uma auditoria, que examinou a funcionalidade e capacidade de todos os seus setores. E a conclusão, nunca diferente, é que tem gente sobrando. Em alguns haverá a necessidade de fazer alguns cortes.

Qual a necessidade?

O futebol é da Globo e ela faz dele o que bem entender, mas qual a necessidade de dois comentaristas em um jogo só, caso de Vasco e São Paulo, Casagrande e Roger Flores? Por que não confiar a missão a um só?

Outra coisa

É bem discutível essa iniciativa da Globo em colocar o “Choque de Cultura” entre o filme da “Temperatura Máxima” e a transmissão do futebol. Pode até não ficar caracterizado o problemas da troca de público, mas com certeza não é o horário mais apropriado.



Luz própria

Giulia Bertolli, filha de Lília Cabral, vive um bom momento em “Malhação: Toda Forma de Amar” e a cada dia tem mais destaque na história. Agora, sua personagem, Meg, vai descobrir que está grávida e se decepcionar com as atitudes do namorado, Beto (John Buckley). Universitária, também temerá que a chegada de um filho ainda no começo da vida adulta atrapalhe seus estudos e projetos de vida.

Crédito: Selmy Yassuda/TV Globo

Fechar o circuito



Até o final da semana, conforme promessas feitas, e depois de São Paulo, serão anunciadas as sedes da CNN Brasil no Rio e em Brasília. Quanto aos demais estados, a ideia é contar com um correspondente em cada capital.

Agora é o seguinte

Apenas nessas três praças, São Paulo, Rio e Brasília, além dos escritórios, o pessoal da CNN Brasil terá equipamentos para trabalhar. Quanto aos demais, será na base do celular.

Vai longe

As produtoras Floresta e RG, responsáveis pela série “O Dono do Lar”, estrelada por Maurício Manfrini, acertaram a sequência no Multishow. Estão garantidas a terceira e quarta temporadas.

Time definido

A Record definiu o time de colaboradores de “Amor Sem Igual”, novela de Cristianne Fridman que substituirá “Topíssima”. Foram chamados Camilo Pelegrini, Carla Piske, Aline Garbati, Jussara Fazolo, Alexandre Teixeira, Alexandre Richard, Jaqueline Corrêa e Sanderson Costa.

Confirmadas

Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo foram confirmadas para os três principais papéis de “Filhas de Eva”. É mais uma série da Globo, em 12 episódios, escrita por Adriana Falcão, com direção de Leonardo Nogueira.



Estreia

Luciana Gimenez, Maísa Silva, Luísa Sonza e Dadá Coelho estarão hoje, às 22h30, na estreia do talk show “Tá Pago” na TNT, com apresentação de Leandro Hassum. No programa, a jovem apresentadora do SBT fala sobre o dia em que ela e sua família foram parar por engano em um hotel para nudistas.