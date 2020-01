Faltam dez dias...

Sim, gentes boas, faltam dez dias para o início do certame piauiense de futebol profissional. Começa em dezoito de janeiro. Está em “Sima”. E como é que vai o seu clube, caro torcedor do Enxuga-rato, do Galo Ca-rijó ou do rubro-negro, para lembrar os três da capital, sem falar nos times do interior e no do litoral? E mais, neste ano, teremos uma novidade, uma inovação. Campeonato piauiense com time do Maranhão.Os cearenses vão logo dizer “só no Piauí mermo!” e é capaz deles invejarem querendo botar no nosso certame um time de Tianguá. O Onze da Serra Futebol Clube. Eu não duvido nada, rapaz. Por mais que nosso filósofo William Bogea diga que “futebol é coisa séria” a negrada não está nem aí e chuta bola para o mato que o jogo é de campeonato. E faltando apenas dez dias para o início do certame, como estão as equipes disputantes? As da capital, River, Flamengo e Piauí, as do interior, Picos, Floriano e Piripiri, de Campo Maior e de Altos que é “bem ali”? Será que as perspectivas estão melhores do que as expectativas ? Como diria Manoel de Moraes Filho ao microfone da Rádio Difusora de Teresina:” as perspectivas estão piores do que as expectativas”. Mas a bola rola, este escriba não enrola e futebol, não se aprende na escola. Ao contrário do samba que se tornou outra grande paixão do brasileiro a ponto de criarem as famosas Escolas de Samba de Salgueiro, Mangueira, Osvaldo Cruz e Vila Isabel. Aqui também se criam escolinhas para meninos e meninas porque o futebol é unissex e nos pés se usam chuteiras que quando se muitos grandes são chamadas de “sapatonas”. Mas o importante é o “mexa-se”. A movimentação física do individuo ou “individa” seja homem ou mulher da vida.Por-que saúde é o que interessa. O resto não tem presa. Mas faltam só dez dias para ter inicio ao certame nosso de futebol profissional, onde capital participa com River, Flamengo e Piauí e como aqui é a terra do “ja teve”, tivemos Rio Negro, Artístico,Auto Esporte e Fluminense de Belchor. Este que vos escreve tem o orgulho de dizer que era ponta-direita do Rio Negro e numa partida contra o River tive a infelicidade de ser marcado por um tal de Giri que tanto dava pancada como fedia a xixi. O mais amigo era um tal de Quincas Chevrolet. Me deu uma “chapa” chega inchou meu pé. Mas foi advertido pelo juiz Valdimir Silva: -Não faça mais isto não com o menino... Sai mancando de campo e ainda ouvindo o torcedor riverino Zé da Silva dizendo ao pé do alhambrado:”.-Menino, o futebol é prá homem!...”

O Polirrodas...

Do meu álbum de relíquias, a equipe do Polirodas, equipe suburbana formada como o nome diz por “polidores de roda” Se não me engano, este time aí é do Planalto Uruguaio porque por lá é que a negrada gosta de polir as redondas... Com dois “erres”

Pelo menos...

Rapaz, o Piauí Esporte Clube arranjou agora um técnico internacional e que já treinou em time de Suíça e Portugal. Ultimamente e ele dirigia o São Carlense de São Paulo. Cara de 47 anos, boa pinta e jeito de rico, só pode ser para desconto de pecados que ele veio para o Piauí orientar o “Enxuga-rato”. Enfim, cada um com sua sina e a dele foi vir para Teresina. Como diria o milenar Manoel de Moraes Filho” vamos aguardar os acontecimentos” e dar os votos de boas vindas ao Florentino e que não tenha um “prego na sua chuteira”. Chega numa época em que não faz muito calor e em começo de campeonato. Pode ter sido uma boa coisa para nosso esporte maior, hoje muito carente de cabeças pensantes.

Calendário

A federação de futebol do Piauí divulgou seu calendário ”brauniano” para o ano vinte-vinte. Começa com o jogo dos homens em janeiro e termina com os das mulheres em dezembro que é mês de festa e o presidente dá o maior valor a uma folia, é o rei momo de sua cidade, Barras de Maratoan e já encomendou um hino para o Francy Monte. Ele pediu para não botar aquele negócio de “ Carcará,pega, mata e come” que segundo ele é propaganda negativa e ele mesmo não está com estes apetite todos... No dia 17 de janeiro de “vinte vinte”, com o prélio entre Piaui e 4 de Julho, de Piripiri, terra muito boa. Ela lá e eu aqui. Prefeita por um ex-atleta de bola, Luis “Menez” e escrita pelo doutor RaImundo Pão.