Entrando Agosto

Meus amigos, vai começando o mês mais “invocado” do calendário brasileiro que é este tal agosto. Desde que em me entendo de gente que ouço o povo dizer que “agosto é o mês do desgosto”. E eu não sei porque cargas daguas ou de areias, a plebe rude e ignara taxa assim um mês que vem logo depois de julho, mês das férias escolares, como mês do azar. Muito pelo contrário poderia deixar entra ... agosto do freguês que seria mais democrático neste pais de Lula preso. Agora que o nosso povo está todo gordinho e os fabricantes e vendedores de roupa estão dando o maior valor porque os números maiores exigem mais pano prás mangas e também para os laranjas que é uma fruta que prolifera neste governo daqui e de lá e quiçá, do Ceará. Mas o tema da coluna de hoje é o mês de agosto no futebol piauiense que “estava de férias”, nesta era de Carcará.E o desportista pega seu jornal O Dia,vai para a página esportiva á cata de noticia sobre o nosso jogo de bola oficial e nada. Nada no seco. Alguns nadam no sexo e no convexo. Estamos começando uma nova fase no nosso futebol profissional, iniciamos a “era Carcará”.Assumindo comando da Federação futebol, ele “El Carcará” que era vice de Cesarino Primeiro e Único, se vê logo com o maior problema que assola este Estado de necessidade (Piauí) que é a liseira. Sempre que alguém está sem recurso financeiro que é o que se chama dinheiro, diz que o cidadão está liso. A liseira hoje em dia está sendo uma coisa comum neste Brasil Brasileiro terra de samba e pandeiro e num tempo deste saiu até um bloco de carnaval em Teresina,se gabando e botando uma placa dizendo “Lisos somos”.Afirmação que se desmentia na ala feminina que não tinha nada de liso na comissão de frente. Elas eram muito peitudas. Mas, a bola rola, este Garrincha não enrola e futebol não se aprende na escola, embora a periferia esteja cheia de “escolinhas” e é preciso ter cuidado ter cuidado quando botar seu filho numa destas “escolinhas” porque podem ensinar o que não presta.Mas a vida é uma partida de futebol e nem todos chegam aos noventa se bem que tem alguns que vão até á prorrogação que é a turma do “Kaduco”. Mas o tempo passa e muitos não chegam á “trajectória dos noventa” como diz Dídimo de Castro, o Pequeno Polegar.

Professor Zaqueu do Sinopse

Nunca mais tive noticias do professor Zaqueu que era um amante do futsal e brigava pelo Sinopse. Eis, ele aí, numa formação da época, em foto da Stúdio Poduções, Ginásio Verdão e trabalhada pelo seu Elias.

No bofete

Se não temos craques no pé, no jogo e bola, no quesito “bofete” temos um menino aí que promete dar muita porrada em cara de gente que é o Luiz Felipe, aquele que negrada chama de Buda. É Buda. Não tem ene, não. E esta fera se prepara para lutar em evento nacional, neste mês, em São Paulo e ele já sabe quem vai enfrenta , é um gaúcho, um tal de Nilton Gavião que dizem que é muito bom e vamos ver isso no dia 23 de agosto, lá em São Paulo, quando vão emendar os bigodes para se ver quem é o mais macho na porrada e no cambito.