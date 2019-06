E a bola não rola...

River, Flamengo e Piauí, os três sobreviventes da capital, descalçaram as chuteiras, aposentaram os pés e migraram para as mãos porque todo mundo foi para o telefone celular. Estão liso mas teclando e todo mundo dando para engordar e muitos deles dando mesmo sem engordar. E tudo “on line”... Ah, minha gente o que vai ser daqui prá frente ? Estamos numa época em que as mulheres tocam fogo nos maridos em plena zona rica da cidade, a leste, como aquele que ateou fogo no consorte, no caso com azar, porque uma mulher que incendeia o marido é fogo na roupa. Mas ela já devia haver prevenido o rapaz, cantando aquela joia da música popular brasileira “pode vir quente que eu já estou fervendo”. Eu falo estas coisas mas é por falta de assunto futebolístico porque sei que pimenta no rabo dos outros é refresco. Mas o que posso fazer se na área que atuo não cai nenhuma bola e hoje não tem mais nem cartola no futebol piauiense. Tem boné... Já foram os tempos do Portela Nazar, Raimundo Viana, Dib e José Elias Tajra, Mussa Demes, Rodrigues Filho, Afrânio Nunes, Pedro Rocha, Mariano Mendes, Aerton Fernandes, Ciro Nogueira, o pai, o filho e o Espírito Santo. Seu Itamar. Amem o Jesus Tajra. E os prefeitos do interior que botavam times na capital, sem fim “comercial” usando “Carboreto” como energia para se correr em “campo maior” do que o de lá e era aquela euforia quando chegavam em Teresina aqueles torcedores alegres cantando “ eu vim de Piripiri ! Eu vim de Piripiri !” Ah, gentes boas, o tempo passa, como dizem os bons irradiadores de jogo como Fernando Mendes, Dídimo de Castro, José Lula, Lino, Odílio Teixeira e outros e o nosso mestre carcamano, Carlos Said, o homem do “ai e do ui”, um magro de aço inoxidável. Mas a bola rola e este amigo de você não enrola e uma merenda boa mesmo é pasteis de Maria Divina com coca-cola. E sendo assim vamos saudar o time do Solução que foi o grande campeão do certame de futebol de salão, certame organizado pelo Sindicato de classe que é presidido pelo Arimatéa que tem dado bons “Passos” para o esporte da categoria e se a falta de esporte nos bancários era um sério problema chegou agora o “Solução” e foi o merecido campeão no futebol de salão.



Um trio da pesada

Um trio da pesada



Eis o Solução...

Taí. Chegou o Solução. Campeão de futebol de salão. Deu em todo mundo no campeonato dos bancários onde tem muita gente que em vez de correr vive AABB. O certame foi realizado na bela séde social da nossa entidade, local onde os bancários não só vivem a beber como a jogar, a correr, a comer. Sob a presidência de um cidadão que dizem ser Cortez... Pelo menos, comigo ele não é porque nem fala. Mas deixa isto para lá e vamos saudar o campeão que foi o Solução. De futebol de salão. Acabou o problema do futebol de salão. Chegou o Solução. Saravá, irmão !

Bola a cesta

Um esporte amador que deveria ter muita aceitação pela juventude piauiense é o basquetebol. Uma atividade física que melhora no crescimento da pessoa, ajeita a coluna, apruma o pescoço e ajeita o balanceado do corpo. Do esqueleto. O basquetebol é um esporte pouco utilizado pelo piauiense porque aqui, o povo se acha muito baixo para jogar bola á cesta. E se não jogam á cesta, faça ideia nos outros dias, no domingo, segunda, terça, quarta e quinta e sábado. E assim sendo, caro Rozendo, o jogo de bola ao cesto é o esporte ideal para o teresinense.