Domingo tem Maranhão aqui. 0 time timbira vem jogar contra o Altos

Parnaíba na frente

Rapaz, o litoral está na frente da capital. E o prefeito Mão Santa vai ser o primeiro gestor municipal brasileiro a ser recebido pelo presidente Bolsonaro. Diz o nêgo Ari na sua coluna de todo "O Dia” que no dia 17, ele, o Mão, vai ter uma audiência com o presidente lá em Brasília e vai pedir recursos para conclusão das obras doa tabuleiros litorâneos e pedir outra ponte para a Pedra do Sal para ligar Parnaíba direto com a praia e beneficiar o turismo. E a gente sabe que Mão Santa é furão e naquele conversa mole dele vai conseguindo as coisas. Quer mais uma ponte para a pedra do Sal e isto vai dar para nosso litoral mais visibilidade e progresso. Os oposicionistas não dizem que o presidente é doido? Pois nosso Mão Santa também tem este carimbo e vai dar certinho e quem vai ganhar é o Piauí. Chegando recurso para Parnaíba tudo se transforma e vai repercutir no futebol e aí nós teremos Parnaíba mais forte também no jogo de bola. Porque tudo é relativo e neste mundo tem o que faz e o que recebe, o ativo e o passivo. E o que movimenta é o capital ativo. E também o litoral. E falando na praia, o Ari fala de uma agressão a uma apitadora de jogo de futebol de salão em Parnaíba. Dizem que o cara meteu o sarrafo na mulher que era juíza e foi numa quadra da Universidade de lá. Não se fala como é que ficou o caso, se o individuo foi preso ou se ficou palitando os dentes. Na verdade, o machismo ainda prevalece no nosso mundo e o bicho homem quer ser o “Rei da Selva”, isto vem desde o tempo em que o Carlos Said era menino. Dar em árbitro de futebol é um grande desejo do jogador mal disciplinado mas dar numa apitadora é uma atitude machista que deve ser logo, logo repreendida porque senão vira moda e em mulher não se bate nem com uma flor. Repudiamos o gesto do cara que dá na mulher que merece dengo e cafuné. Pois lá na bela Parnaíba aconteceu isto que nos entristece muito. Mas bola para frente vamos ao nosso rame-rame que é o futebol deste Piauí, terra querida, filha do sol do Equador. E agora tem um grande defensor na asssembleia legislativa que é o Warton Lacerda, deputado de “Altos” pensamentos e que vai apoiar o esporte da terrinha e já disse, na AL que quer resgatar o esporte piauiense, embora seja pernambucano mas é casado com uma prefeita piauiense, filha de desportista do meu tempo. E o Warton Lacerda está levantando a bola do nosso futebol na A.L. Um deputado de Altos aqui, um prefeito em Piripiri ali...

Eis o homem

Tem campo de futebol com o seu nome, Mão Santa e nunca foi goleiro. Os desportistas da Parnaíba esperam que ele faça por onde o grêmio do litoral venha forte e rosado para o campeonato estadual.

Vamos ao LM!

Domingo tem Maranhão aqui. 0 time timbira vem jogar contra o de Altos e vai ser no campinho da prefeitura, o Lindolfo Monteiro, por trás do Verdão, em frente à Casa do Estudante e negrada lá vê os jogos pelas janelas sem pagar ingresso que para eles custa a metade do preço. O campo de jogo é preferido pelos atletas, pelas suas dimensões e até pela boa qualidade do gramado e o público pagante também prefere o LM, principalmente o povo de Timon que é só descer da canoa e fica nem pertinho. O não pagante também porque o muro é baixo e dá pra pular ali no lado da Casa do Estudante. Vamos ao futebol, minha gente! Vanos torcer pelos Altos que é bem pertinho de Teresina...

Segunda Divisão

A segundona de nosso futebol vai contar com Cori-Sabbá, Picos, Ferroviário, Oeirense, Fluminense e Comercial de Campo Maior. Deve começar em setembro e há bastante tempo para os clubes se organizarem. É quase um mini-intermunicipal porque só vai ter um time de Teresina que é o Fluminense do finado Belchior da Silva Barros. O presidente Robert fez uma reunião com bolo e café e seis cartolas Corissabá, Picos, Ferroviário, Oeirense, Fluminense e Comercial, se fizeram representar e garantiram que vão botar seus times em campo, nesta gestão brauliana. A competição está sendo aguardada para quando setembro chegar nesta era Carcará.