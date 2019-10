Dirigente denuncia falta de água em estádio

Nem água tinha...

Meus amigos, o nosso “inter-municipal de luxo” como está sendo chamado o certame piauiense deste ano tem agora uma certa querela entre um campo maior e um menor porque o dirigente corissabano, o Anderson Ka-mar disse que não tinha culpa se Campo Maior não tinha iluminação para jogos noturnos e foi mais no fundo do poço dizendo que no dia em que seu time foi jogar lá, nem água tinha. Nem de pote nem de quartinha. Isso é uma acusação muito grave a terra de Carbureto e Ernani Napoleão porque Campo Maior tem aquele açude lindo que os namorados aproveitam para tirar retratos onde tem aqueles corações flechados. Presidente atual do Bode, o Marcelo que quer Paz rebateu as indiretas e diretas do cartola florianense dizendo que não tem nada a ver com a história e que tudo foi feito pela federação carcaraense e eu se o cartola florianense tiver achando ruim que vá se queixar ao bispo, perdão, ao Brown que é presidente da Federação, sucessor de Cesarino Primeiro e Único. E assim sendo, o fu-tebol desta ano tem tudo para ser bom porque tem time até de Timon. E nós sabemos que uma grande parte de quem vai ao Lindolfinho vem da vizinha cidade timbira .Eles vem ou de barco ou é só atravessar a ponte da amizade. Há quem diga que é uma “amizade falsa” mas eu não acredito. Nossos laços de amizade entre Teresina e Timon é tudo de bom, como diz o Beto Loyola bebendo uma coca-cola. Mas vamos ao jogo. Pelo regula- mento só quatro times vão para a próxima fase. Entre Timon, Corissabá, Picos,Comercial, Oeirense. Este campeonatozinho é um inter-municipal de luxo e com uma seleção do Maranhão que é Timon, nosso vizinho beira rio e um lugar muito bom. Ele lá e nós cá...Mas pelo regulamento apenas quatro times chegam na final. O próximo confronto será entre Corissabá e Picos lá no Tiberão em Floriano, terra de craque e mulher bonita. O en-cerramento da competição já tem Oeirense e Picos como finalistas do quadrado mágico do final de campeonato nesta era Carcará. Nesta série B de bola só quatro times estão no rumo da classificação. E os jogadores de Oeiras e de Picos já estão de passaporte comprados. E quando forem jogar em Campo Maior vão levar agua porque o Anderson Kamar abriu o bocão. Com vistas á federação...



Floriano

Nos anos noventa na cidade de Floriano, estes abnegados desportistas contribuiram para a fundação do Corissabá. No retrato não tinha os seus nomes...

River

De time profissional nem se fala mas no sub 20, o River anda se mexendo para entrar na Copa do Nordeste que é quase profissional e depois participar da Copa São Paulo, futebol junior, certame que é muito prestigiado e concorrido porque é a vitrine do profissionalismo, é de lá que aparecem os craques, as chamadas revelações , onde os seus donos de passes lavam a burra porque jogador de futebol bom é como mulher da famosa Bete Cuscuz. Mas como quem não tem cão caça com gato, vem aí o certame dos novinhos para ir esquentando para o profissional. E é de pequenino que se torce o pino, fazia o pai na orelha do menino.

Flamengo

Quem me dá notícias do Esporte Clube Flamengo, tradicional grêmio de primeira divisão do futebol profissional do Piauí, o segundo em liderança de certames estaduais e que foi durante muito tempo, o time dos “carca-manos”? Favor quem souber de informações desta agremiação ligar para mim, 9991754 ou mandar pelo zap-zap [email protected] As últimas notícias que correram na Praça Rio Branco é que ele tinha sido apossado por um coroa baixinho que já havia até jogado pelo segundo quadro do River e que tem o apelido de Xuxa. Torcedores do grêmio das cores vermelha e preta estão pensando na sua recuperação.