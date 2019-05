Derrota do Altos foi deveras lamentável

Caiu de quatro

É verdade. O nosso representante único na série D, de dado, obteve uma derrota esborrachada para não dizer elástica como falou a Pamella. Sim, meus amigos, o time do deputado caiu de quatro, dentro de casa, o que é muito humilhante porque apanhar já é ruim e ainda caindo de quatro é mais ainda. Um time novo, vindo lá do Ceará, o Atlético Cearense que nem “nome” tem porque os mais conhecidos são Ceará,Fortaleza, Ferroviário. Esse Atlético era o Uniclinic, time de médicos, o time da saúde. Pois os Altos de João de Paiva que vinha até mais ou menos nesta série D de dado, perdeu para um time novo no Ceará e a vergonha maior porque foi dentro de casa, no campinho da prefeitura. Onde se jogavam partidas do intermunicipal. Pois perdeu dentro de casa e o que é pior.Caiu de quatro. Uma posição comprometedora e inconveniente. Em casa. No Cocho. Foi deveras lamentável, diria João José Lapa, no grito e na tapa, se ainda fosse comentarista de rádio. Carlos Said, o papa de nosso futebol, diria: e aii e uí e mandaria o time para os quintos dos infernos. Eu, aqui botando um prego nesta velha chuteira, diria que todo clube tem seus “altos” e baixos e está tudo indo do jeito que vai. Com mais Altos do que baixos. Ele, deputado estadual, ela prefeita municipal, o time representando o futebol do Piauí sem fazer vergonha porque ganhar e perder faz parte do jogo. Uma goleada é coisa que chateia qualquer presidente de clube inda mais sendo dentro de casa, no cocho. O que mais chateia o torcedor piauiense é que este Atlético Cearense não é nem conhecido. Time de lá é o Ceará, Ferroviário, Fortaleza... É isso mesmo, quem não tem cão caça com gato e quem não tem nem River, Flamengo ou Piauí torce por Altos. Agora, o time do deputado Lacerda. Nesta quarta-feira, o elenco volta á luta para enfrentar o perigoso Central de Caruaru, lá no cocho deles que é uma verdadeira arapuca para os visitantes. Espera-se uma recuperação do clube altino em terras pernambucanas porque o este time joga melhor fora do que dentro. Há que diga quer a razão é porque os seus atletas são todos de fora e quando jogam fora de Altos, se sentem em casa. Mas isto é conversa fiada de quem quer encher espaço em coluna de jornal, aperreado pela falta de assunto. Sim, mas começamos falando da taca de quatro sofrida pelo nosso Altos, o representante maior deste esporte bretão praticado em terras piauienses. Que já arruma sua bagagem para uma visita á Caruaru onde lá tem um compromisso com um Central e isto é coisa séria porque o time de lá é impiedoso e gosta de golear os Altos, os medianos e os baixos. E sendo assim, nosso representante vai lutando como pode com a camisa do Estado do Piauí. E vamos prá frente !

Seleção de União (PI)

Este time aí defendeu a cidade de União (PI) no intermunicipal de 1978. 41 anos são passados e o milagre da fotografia nos mostra os craques da época. Infelizmente eu não tenho a escalação desta equipe. Quem souber me diga...

Dia da mães

Quem ficou de alma lavada foi a oposição a prefeita de Altos, porque ela, a parte contrária, não separa politica de futebol e torce é contra o Jacaré. E assim, quando o time de futebol apanha, ainda tem quem solte foguetes. E assim sendo, o Dia das Mães e o time tendo entrada em taca de quatro, para o outro lado foi barba e cabelo. Política e futebol não são boas companhias. E tanto uma com a outras são coisas sérias... Mas o clube da prefeita apanhou, no dia das Mães e a oposição achou foi bom.

Clube desaparecido

Pede-se a quem souber o paradeiro de uma agremiação esportiva que atendia pela denominação de Esporte Clube Flamengo. A última vez que foi vista, ela vestia calções pretos, camisa vermelho com preto e calçava chuteiras e calções pretos. A procurada entidade tinha no seu seio uma numerosa clientela que se denominava de torcida que se caracterizava pela sua teimosia porque dizia que sendo uma vez Flamengo sempre foi Mengo. Pede-se a quem souber alguma notícia avisar a este prego.