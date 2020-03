"Coronel vírus" - as competições esportivas foram suspensas para evitar risco

Perigoso coronel...

Meus amigos, o caso é sério. Neste mundo, vasto mundo, o prejuízo é profundo. E no esporte em geral ou em arquibancada é que as perdas são mais significativas, porque a saúde é fundamental para o exercício físico e mental destas atividades humanas. Falo desta praga que assola o globo terrestre, agora de norte a sul, leste a oeste, e que deram este pomposo nome de “corona vírus”. Até nos quarteis, quando tem um oficial raivoso, a tropa bota o apelido de coronel Vírus. E a nossa imprensa falada, escrita e televisada, até bem pouco tempo era agraciada com o trabalho da coleguinha Elvírus Raulino, a papisa da crônica social mafrense. E assim a bola rola e as atividades esportivas no mundo todo estão sofrendo consequências que trazem prejuízos enormes porque tudo é feito na base do lucro, neste mundo capitalista. Os prejuízos são enormes e agora mesmo, a McLaren disse que está fora do grande prêmio da Austrália e aqui mesmo no Piauí, o doutor Gil me diz que Timon poderá não disputar o campeonato do Piauí por causa deste tal de coronel Vírus. Vejam aí como até o futebol piauiense sofre as consequências drásticas de uma coisa que vem lá da China e como o mundo é pequeno. E como ele é uma bola, está proibido se jogar bola neste globo. E lá do Velho Mundo nos vem a notícia de que no Sampdoria já tem cinco jogadores italianos com a peste. Até as corridas de carros, lá na Austrália, foram canceladas e é no mundo todo e não demora vão proibir o campeonato de pif-paf em Timon. No mundo todo estão cancelando as competições esportivas porque todo contato humano é arriscado. Isto vem dando é um prejuízo muito grande nas boates e locais onde as mulheres de vidas difíceis procuram suas melhoras que são as chamadas “casas de recursos”. E assim a bola rola no gramado e o meu prato preferido é frango assado. Porque a vida é um “galo duro” e tem muita gente em canto de muro... O importante e é ter cuidado nas jogadas divididas e não entrar em jogadas perdidas. Porque o perigo está no ar e o corona virus está doido para te pegar. Muito cuidado nas aproximações labiais porque muita gente, morre pela boca. Passe a consumir muita rapadura que é boa até para dentadura. Ela rapa e dura, muito na boca. E incentiva ao beijo. Daí aquele sucesso dos anos sessenta: “Que beijinho doce/que ela tem/ depois que beijei ela/nunca mais beijei ninguém.” E com certeza tambem não abriu a gramática...

Fazer o quê?

Num jogo “interestadual, com Flamengo do Piauí e Timon do Maranhão, vemos um único representante da torcida rubro-negra, presente ao estádio Lindolfo Monteiro. O povo não foi com medo do coronel Vírus?

Não mexa-se!

Agora a ordem é ficar quieto. Parado. Não se movimentar, contrariando o francês que diz que é “bom suar”. Para o preguiçoso é melhor tempo que tem. Nada que possa ser um esforço físico. É o tempo que o preguiçoso pedia a Deus. Isto é algumas casas vai dar até briga entre casais... Mas a vida é mesma assim, cheias de altos e baixos, gigantes e anões. As competições esportivas de todas as modalidades estão sendo suspensas e isto não é nada bom porque “esporte é saúde”, diz o lema e a preguiça nunca foi coisa boa. A nossa juventude agora tem este inimigo perigoso.

Jogo sem torcida

O futebol, como outros esportes coletivos, tem no público o seu componente mais importante porque o atleta tem a vaidade de ser um artista que gosta de ser visto. Se faz uma jogada bonita não é para ele. É para quem está olhando. Para a plateia, para a família, para a namorada. O jogador é um artista que gosta de mostrar sua arte, suas jogadas, e tem que ter gente vendo, de “olho no lance” como diz o locutor. Com esta peste que vem castigando o mundo, estão proibindo o povo de ir ver quem está jogando. Só faltando mesmo proibir quem vai jogar...