Começar do Zero...

Meus amigos, zero é nada. É bonitinho, redondinho mas é nada. Zero é a aquela nota que aniquila o aluno no colégio. Zero é coisa nenhuma, zero é zero. A nota terror dos bons alunos e amiga dos maus estudantes. Só tem um Zero simpático que é o Recruta Zero, figura dos quadrinhos infantis. E quando um jogo termina zero a zero, os dois times saem dos campos de jogo, cabeças baixas, chutando a grama. E o dirigente esportivo Everaldo Cunha, o Ducha, com o Flamengo do Piauí nas mãos e doido para passar para outro maluco diz que quem assumir o Flamengo vai ter que começar do zero porqu4e lá não tem nem agua nos potes. E está aberta a vaga para a presidência do Esporte Clube Flamengo, o segundo em importância no pebol piauiense porque o primeiro é o River. Alguém poderá perguntar: E o Tiradentes? Tiradentes foi um rio que passou, uma chuva que deu numa noite de verão e vocês nunca mais verão time como aquele que Canuto Tupi Caldas formou e depois ele se reformou e foi para a reserva remunerada. A Sociedade Esportiva Tiradentes foi um rio que passou nas nossas vidas e o nosso coração se deixou levar... Mas a bola rola, este amigo de você não enrola e todo presidente de clube é um cartola. Agora mesmo aquele moço que dizem os fofoqueiros de plantão, ele era até um riverino, o Everaldo Ducha, pois agora ele é o presidente do Flamengo e tá batendo sino, chamando quem quer se candidatar a presidência do clube rubro-negro que ele tem a chave na mão mas diz que se alguém quiser dele “tomar de conta” dele, ele entrega a chave, aliás, o saco de material porque hoje o Mengo não tem sede, já teve na Vermelha, teve no Pirajá, mas já pirou e agora o saco de material está na casa dele, Ducha.Está lá na cozinha. E a mulher todo dia reclamando para tirar aquele saco velho de lá. E assim, Nicodemos, agora tem um partido novo, o Podemos e vai até rimar quando o candidato perder a eleição e dizer para seus eleitores na linguagem bolsonarista: “Nós nos podemos”. E assim sendo, reverendo, estou vendo o Everaldo Ducha dizer que quem pegar o Flamengo já vai sabendo que não tem nada no clube, nem saco de material, vai começar tudo do zero porque não restou nada daquele Flamengo de Rodrigues Filho, Avelino Neiva, Vitorino e tanto outros abnegados do clube rubro-negro.



Um timaço...

Peladeiros da maior qualidade de mil novecentos e tanto. Figuras como Jamil, Paiuçimnho, Xuxa, Carlinhos, Paulção, Melo, Raimundo Filho, Branco, Gabriel II, Batista, Piau. Derivaldo, Paraiba, Renato, Marcílio, Queiroz,Sócrates, Edmilson, Julimar e a mascote Vanessa Maria. Tempço bom...

Timon se arruma

Rapaz, estou gostando deste pessoal de Timon que vem se arrumando para formar um time bom para este certame piauiense de jogo de bola argentina. Já arrumaram até um nome bonito para o time do outro lado do rio Parnaiba: Aguia Soberana. Um nome muito pomposo que eu não vou dizer nada mas... deixa pra lá. Os timonenses ou timoneiros estão sob o comando do Leal Filho, que é de Timon, e eu advirto para não confundir Leal Filho com Leal Júnior, que são rebentos leais mas de pais diferentes. E assim sendo, reverendo, Timon se arruma para ter um time de futebol participando do futebol teresinense, piauiense, tudo aqui bem pertinho, é só descer da canoa.

Uma vez Flamengo?

Peço ao pessoal que estiver “tomando de conta” do Esporte Clube Flamengo que me mandem notícias das atividades deste clube tão querido no desporto local e que anda mais sumido do que eleitor do PT. O que está acontecendo com o clube mais popular, o mais ferrenho adversário do River, o seu rival mais perigoso de todos os tempos. O futebol piauiense não pode existir sem River e Flamengo, assim como carioca sem o Fla-Flu, o Ceará sem o Ceará e Fortaleza e a zona norte sem Poti Velho x Barras da das Pombas. É preciso que se arrumem os times tradicionais para as jornadas sensacionais com as transmissões radiais ou televisionais.