Cinco Campos

Meus amigos, o futebol desta serie B Piauí neste ano será disputado em cinco estádios deste Estado e estes campos tem que ter o tal de laudo que é um documento onde se diz que o dito tem condição de receber jogo e gente para ver este jogo. Condição no gramado e no cimentado. É onde estão os direitos humanos que uns confundem com os direitos do Elmano que era meu amigo, nos bons tempos de Mão Santa no Palácio de Karnac e estava em moda comprar carro na Automac.E os campos são estes: De Campo Maior, Picos, Floriano, Oeiras e Timon . É a desestadualização do campeonato, fato inédito no futebol nacional. Um time de um estado de carência disputar campeonato em outro estado de necessidade. Isto se justifica com o nosso “slogan”: ‘Só no Piauí mesmo !” Ficará na história e futuramente dirão que isto aconteceu no tempo do Carcará de Barras de Maratoan, sucessor de Cesarino, primeiro e único, de saudosa memória.E a bola rola porque é redonda , vai rolar nos estádios piauienses de Oeiras, Picos,Floriano, Campo Maior, na capital Teresina e na sua “prima” Timon que é do Maranhão mas é nossa filha adotiva, é de casa e gente daqui mora lá e gente que mora aqui e tem gente que come lá e dorme aqui e come lá e assim um vai e vem, assim como o Lula e o doutor Gil Alves dos Santos. E pela primeira vez, um clube maranhense vai disputar o certame piauiense como se teresinense fosse. Assim como os rapazes e moças de lá vêm concorrer com os de cá nos concursos públicos e muita gente de lá é casada com o povo de cá. Porque o rio Parnaiba não separa .Une o Piauí coo o Maranhão. E o esporte é uma atividade lúdica que tem na sua mais bela expressão a união, a confraternização, até pelo contato carnal. O corpo a corpo, o mano a Elmano até ao “vai que é tua , Tafarel!” como diz o locutor da rêde Globo. E aqui, na capital do Piauí, a federação de futebol sob o comando de Braum,o Carcará dads Barras de Maratoan, sucessor de Casarino primeiro e único, dá prazo para interessados ao campeonato de futebol profissional arrumarem seus campos de jogo porque o caso é sério não é futebol de meia tigela não. Ajeitem os campos. Picos de Miolinho, Floriano de Aldênio, Oeiras Conceição Pipoca,Tadeu e Bil, Piripiri de Luiz “Menez” e Raimundo Pão e o “naturalizado” Sergil Araujo. E agora com mais um novidade interestadual. Timon (MA) no campeonato do Piauí. Os cearenses, irônicos, irão dizer:-“ Só no Piauí mermo” !

O Piauí em alta

Em foto do meu arquivo implacável e subtraído, Alfredo Nunes era presidente da FPD e medalhava João Havelange em solenidade na Federação, com Magal e Genésio Araujo, ao fundo e dona Genu Morais.O local era a sede da mentora.

Era Carcará I

O atual comando do futebol piauiense marcará época no jogo de bola como a primeira vez que se “naturaliza” um time. Timon, do Maranhão, vem disputar campeonato piauiense de pebol e é já que os cearenses, invejosos como são, vão até botar o time de Tianguá neste certame piauiense, eles, vizinhos de Piripiri e Pedro Segundo. Pois o Timon está na série B de Batalha do Piauiense que começa no dia da parada, 7 setembro. E a grande pedida será, sem dúvida, a participação de uma equipe de outro estado no estadual do Piauí. Mais um motivo para os cearenses zoarem os piauienses, dizendo o bordão: “Só no Piauí mesmo !”

Era Carcará II

Diz Braun I e único que ele mesmo vai visitar todos os estádios, até o de Timon, para ver se tudo está de acordo com o gabarito do laudo dos bombeiros e em caso contrário, pode até jogarem lá mas será com os portões fechados e pregos em cima dos muros com as pontas para cima. O sucessor de Cesarino Oliveira declarou que ele mesmo vai examinar todos os locais de jogos em todas as cidades, ver de perto para contar de certo e não ir pela cabeça dos outros como piolho. Ele concorda com o pensador da Cacimba Velha, nosso Wiilliam Bogéa, o” VeI” diz nas suas “para-bolas” conclusórias de que “futebol é coisa séria, meus amigos”.