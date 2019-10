Bryam Lima é destaque no judô com kimono e sem kimono

04 de Outubro

Sim, entramos em outubro e nada de bola oficial bola profissional e o ano já vai no rumo de se acabar porque vem novembro e em dezembro é só correr para os abraços de Papai Noel e nada de jogo de bola oficial ou mesmo praça porque a era agora é do celular e ninguém quer mais jogar. A não ser miolo de pão na boca. A gente vê jovens professores de educação física exercitando com muita rapidez só seus dedos mas no aparelho celular que é mais usado na hora em que você juntar o K com o H. Mas é noutro aparelho domiciliar... E assim, o tempo passa e você vai pegando mais massa.E se arredondando mais, amigo, na poltrona e se tiver um aparelho de ar condicionado ligado você não reclama, rapaz educado que foi no colégio do professor Lisandro Tito. E assim, é esta Teresina cheia de graça e de beleza agraciada pela natureza, tenho certeza. Mas jogo de bola oficial, o futebol alegria deste povo que vai para a geral e quando volta para casa vem pedindo para a mulher uma coisinha de sal... Ah, amigos, futebol é coisa séria, diz o filósofo da Cacimba Velha, o sábio Bogéa, natural de Caxias,no Ma-ranhão mas teresinense de coração, hoje aposentado de quase tudo. Eu digo de quase por-que ele diz que ainda bate o centro em pelada de amigos no Mocambinho. E por aí vai,porque o mundo é uma bola e uma bola gigantesca, maior de todas e nem teve começo e nem terá fim. E o foco de nossa coluna é a bola, uma invenção do Senhor porque Ele é quem fez o mundo vasto mundo redondo e pensou bem porque se o tivesse feito quadrado, a gente ficava dando cabeçadas nas paredes e tinham uns que eram arriscados a furarem as paredes por causa de pontas penetrantes chamadas vulgarmente de chifres. Sim, irmãozinhos, como diz o professor e peladeiro Cinéas Santos, mas não se espantem, nem se admirem porque na realidade, chifre não existe. Isto é coisa que o povo bota na cabeça da gente... E quando entra não quer mais sair. Uma droga ! Mas comecei falando que em outubro não entra nada de futebol e nem de outro esporte de bola que não seja sinuca. Sim, estamos em 4 de outubro e nada sal, nem no profissional nem no amadoral. Dizem que é efeito celular. Para todo mundo dedilhar. Nada de correr, nadar, jogar. Mexer só com os dedos. Do mindinho ao dedo anular. Mexendo no celular. Ah,meus amigos, no telefone já nem se diz mais “alô”.Agora é: “On line”. -Quem fala ? E estamos no fim do ano e cadê River, Flamengo e Piauí ? Cadê o futebol daqui? Nem o Luis “Menez” aparece com o João Cláudio mais o Amauri cantando “Eu vim de Piripiri”.



Bodas de prata

Este retrato tem 25 anos de vida. O time de cronistas piauienses no Lindolfinho. Eu, Ribinha, Fernando Said, Bogea, “o menino, Gláucio, Marquinhos, Pereira,Pedro Tamanco e Valteres com um menino. Agachados: Não sei, Herbeth Henrique, Não sei, Loiola, Franklin e Miro. Ainda está quase todo mundo vivo... Esporte é saúde.

Nem água tinha...

Repercutiu negativamente a declaração do dirigente de Floriano, o Anderson Kamar, do Cori que é também Sabbá. Dizendo ele que o campo de um campo ainda maior não tinha nem água para dar de beber a quem tivesse sede como manda o livro santo. “Dai de beber a quem tem sede” . O presidente do time campomaiorense que é um Marcelo de “Paz” retrucou que foi a federação quem mudou os horários e que ele vá se queixar ao “descambrau”. O que deixa a gente que é cearense um pouco preocupado é com esta falta dágua denunciada pelo florianense Kamar que é até um bom Kamarada. Eu, como cearense que fui, sei que a falta dagua só suplantada por outra que é a falta de vergonha.

Piauí brilha na Europa

Vamos registrar aqui o feito do nosso faixa roxa Bryam Lima que esteve há pouco tempo em Lisboa e trouxe medalhas disputando com os europeus. Ele é patrocinado pela Udined e tem honrado a pátria e o patrocinador com excelentes resultados em competições internacionais. Tem 31 anos e ele luta com kimono e sem kimono. Nesta segunda opção, não sei informar ao distinto leitorado se ele luta nu porque não me disseram e nem o Assis Paraíba de Campina Grande sabe, ele que é faixa cor de rosa, conquistada na terra do João Vicente Claudino. E vamos louvar esta brava rapaziada que vem dignificando o nosso judô lembrando aqueles bons tempos do judoca Benito Mussolini.