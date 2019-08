Atleta promissor de 17 anos faz vaquinha pra custear cirurgia

Vacas Magras...

Meus amigos, estamos em pleno tempo de vacas magras e isto todo mundo está vendo como a situação está “precária” em todos os lados e no futebol, nem se fala, é uma liseira que dá gosto e até setembro se nem me lembro. Agora mesmo, vemos em manchete nesta página de esportes que um jovem atleta de 17 anos, promissor, revelado na peneira do Piauí Esporte Clube, encontra-se agora numa situação difícil, pois é necessário o tratamento urgente e não tem grana para pagar a cirurgia. Andou fazendo uma vaquinha virtual, a que é feita pela internet, pelo melhor amigo do homem que é o telefone celular, um preto de vergonha. Vaquinha online para custear cirurgia. Vaquinha é aquela contribuição que se obtêm de pessoas de bom coração, de gente que se apieda da situação e contribui. Daniel Sousa, 17 anos, promessa de jogador de futebol, quando jogava vestindo a camisa do Sabiá do Maranhão, bem ali, em Caxias teve ruptura do joelho, agora tem que ser operado e operação tem o seu custo, ele não tem como cobrir e está apelando para quem tem como e bom coração, fazer uma fezinha e contribuir. A conta está aberta na Internet é Daniel Sousa, o nome do rapaz. Desde o dia 14 que abriram a vaquinha mas não tem nada ainda na sua barriga. Pode até ser que uma alma caridosa patrocine esta cirurgia e quem sabe, um especialista se interesse pelo caso e cuide do Daniel Sousa. Esse rapaz só tem 17 anos mas é rodado que só. Com essa idade, já jogou em São Paulo, no time do São Paulo e em equipe de Belo Horizonte e Santa Catarina. E ainda não tem vinte anos mas já está na categoria profissional. É um danado. Agora espera que as almas de bons corações o ajudem a sair dessa, fazendo uma vaquinha para pagar a sua cirurgia. Ele poderia até ser atendido pelo SUS mas lá disseram a ele que só em 2021 porque a fila é grande e não anda. E assim sendo, ele resolveu apelar para a famosa vaquinha do brasileiro. E como agora é moda, viralizou total, é a vaquinha virtual. Pela Internet como faz a Margarete e ainda mascando chiclete. Quem quiser ajudar é só internetar. Uma vaquinha online para Daniel ficar bom do joelho e voltar a jogar sua bola. Os novos recursos de comunicação tornam as coisas mais fáceis, substituindo aquele triste correr de sacola como ainda hoje tem nas igrejas e os “fieis” fingem que estão rezando de olhos fechados... Sim porque estamos nos tempos da vacas magras e não pastam mais nem no Lindolfo Monteiro ou no estádio Albertão.... Precisamos de movimentação muito limpa e de bom cheiro. Para não feder a ação.

ABRACE

Congresso em Teresina Em mil novecentos e tanto, um conclave de cronistas esportivos de todo Brasil em Teresina, era o vigésimo oitavo e eu ainda tinha as pernas tortas e Manoel Ramos ainda era vivo nesta foto com Pereira e Valteres Arrais. O tempo passa...

Conceição Pipoca

Rapaz, neste sete de setembro, lá em Oeiras, não só terá o desfile dos colégios como a estreia do Oeirense no campeonato de futebol do Piaui. Neste dia, até o governador vai comparecer, porque além de filho da terra é um peladeiro teimoso e bate sua bolinha quando tem folga lá na AABB. E o clube da terra de Bil, Conceição Pipoca, Chaguinha e dos Tapetis traz um tal de Brandão que dizem ser muito bom de bola e Tadeu de Lilásia até comentou no Conciliábulo: “Esse Brandão é o Cão!” E assim sendo, os desportistas da primeira capital estão aguardando com muita ansiedade a volta do clube oeirense ao futebol profissional e brilhar como brilhou em tempos idos e vividos de Juarez. A estreia do Oeirense vai ser contra o “campo- maiorense”, o Comercial que leva uma desvantagem. Estranhar o tamanho do estádio. Estão acostumados a Campo Maior.

Cadê o Flamengo?

Quem me dá noticias do Esporte Clube Flamengo, agremiação do pebol piauiense que disputava maior arrecadação em jogos com o River e era o segundo em conquista de títulos. Quem poderá me informar onde botaram o saco de material do Flamengo. Na casa de quem? Do Everaldo, aquele baixinho que jogou nos aspirantes do River? Que mora em Altos? Precisamos reencontrar o rubro-negro de Jesus, de José, do Chicri,dos Tajras e do povo porque o Flamengo tinha mais torcedor liso do que o River, seu mais duro adversário. E também, cadê o Piauí Esporte Clube, o simpático rubro-anil, também chamado de Piauizão Brilhante e não sei se este apelido foi botado pelo Aluísio de Castro ou pelo Carlos Said. Eu sei que foi pelo pessoal da Rádio Pioneira, uma emissora que fazia eco na cidade. Era um tempo em que a televisão vinha chegando...