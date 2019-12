Abertas as inscrições para a meia-maratona do Piauí

Meia Maratona

Não é gozação não mas a negrada por aí manga do Piauí por causa destas coisas que aparentemente não representam nada mas no fundo, no fundo, cada vez fica mais raso. Olhem ai o que se anuncia nos jornais que circulam no “Meio Norte” todo “O Dia” aqui que é o ”Diário do Povo”: Abertas inscrições para meia-maratona. Quando se fala ”meia”, já vem a discriminação. Não é tudo, é só a metade. Meia sola, meia entrada, meia boca, meia noite. Nada de completo. Só a meia. Sem sapato. Maratona é uma corrida muito longa e a meia longa, isto é, uma meia pequena para o pé. Os tamanhos dos percursos são dois: o primeiro dez e o segundo vinte. Cada um ainda tem meio quilômetro de quebra. Uma boa pedida para quem gosta de andar a pé como o Cacá, meu sobrinho. Tem uns que gostam de andar á mão, de carona, são os “mão de vaca”. Mas o importante é andar a pé, sempre pra frente, nada de marcha-ré porque para frente é que as malas batem mas é preciso ter muito cuidado porque atrás também os “malas” batem, mas é carteira era da gente da “pior idade” com prioridade. Estão abertas as inscrições para meia-maratona e agora ninguém paga nada e tem duas escolhas. A maior de vinte, a menor de dez quilômetros e passa sebo nos pés. Chamei o Assis Paraíba para a gente se inscrever e ele me disse que seu esporte agora é o levantamento. De copo. Porque de outras coisas, está difícil... Mas vamos para frente que atrás vem gente e eu não quero nem ser uma testemunha do Jeová que vive gravando vídeos nas paradas de ônibus do Firmino, filho do “Major” que foi meu colega do Banco do Brasil e era goleiro titular do Tabajaras e da AABB. E as inscrições estão abertas e quem quiser correr é só se inscrever e ir treinando correndo pela rua que é toda sua. E passar o desodorante porque sua e o mais eficiente é o limão que é mais barato. E tem vitamina C de calor. Não tem limite de idade, nem negócio de sexo. É todo mundo correndo pelas ruas da cidade, uma festa bonita de se ver. Você pode se inscrever sem medo porque tem apoio dos órgãos municipais para qualquer necessidade. Estamos num tempo de engorda geral e isto é ruim para a saúde pessoal, todo mundo dando para engordar e tem outros dando mesmo sem engordar mas sem condicionamento físico apropriado. “Uma lástima, Chico Paulo!”

Uma vez Flamengo

Numa foto do falecido Flávio Albuquerque, o dirigente flamenguista via jogo no Albertão com W. Dias em seu primeiro mandato e com o filho Vinícius pegando carona. Em que ano foi?





Isso é bonito?

Minha gente, que vergonha! O nosso ex-presidente das CBF, o homem que mandava e comandava o futebol nacional foi julgado, condenado e banido do futebol. Punido pela FIFA em um milhão de francos e proibido de passar até pela calçada de campo de futebol. Rapaz, isto é muito vergonhoso pra gente, nós brasileiros, campeões do mundo também em falcatruas, pilantragens e tudo o que não presta. Ricardo Teixeira foi banido do futebol porque foi bandido do futebol. E ainda tem que pagar uma boa grana de multa, 4,25 milhões de francos suíços. Ele passou mais de vinte anos no poder do pebol verde-amarelo. Está punido é pelo mundo todo. Nem em Timon ele pode entrar em campo de futebol.

Uma vez...

Rapaz, a gente tem que tira o chapéu pra este tal de Flamengo. O time do meu abuso está no mundial de clubes, o maior campeonato do mundo vasto mundo e já mandou a relação dos seus jogadores para a FIFA. É um bom momento do time do povo que tem um lusitano como comandante chefe e ainda dizem que português é bicho burro. Ele está dando show de bola e vai levar o Mengo para o Mundial de Clubes, a maior competição deste mundo vasto mundo e se eu fosse um Raimundo, negrada só iria me chamar de Mundim. Mas o rubro-negro já mandou a relação dos seus jogadores para a maior competição esportiva do universo. A Fifa exige inscrições de três. Um é pouco, dois é bom e três é mais seguro.