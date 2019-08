A novidade é Timon

Gentes boas deste futebol piauiense, a redonda rola nos gramados ou nos areiados deste país onde o jogo de bola é a principal atividade lúdica do seu povo. Uma paixão nacional como diz a crônica radial, incluindo Radio Globo, Tupi, Tamoio, Pioneira e Tropical. E Rádio Dragão do Mar. No Ceará. E num pais onde se aprende primeiro a jogar para depois soletrar o beabá, dele tudo se pode esperar. E aqui, neste Piauí, fenômeno vai se registrar e um fenômeno até bom. Nosso campeonato vai ter um time de Timon. Ora, poderá dizer o eleitor que isto não é nenhuma novidade porque a cidade do Paulo Guimarães é nossa de coração desde o tempo de Jamil Gedeão era juiz da federação. E que os meninos de lá vinham todos estudar nos colégios de cá. E até se formar, como o Gil, o Melquisedeque de Castro Viana e até a nossa FPF, a federação, teve por muito tempo o seu Lula como seu presidente, muito antes daquele outro Lula lá se ajuntar, “se adilmar” com o PT saudações e deixar esta bagunça na nação toda emPTlhada. Mas vamos prá frente que atrás vem gente com a “ordem unida” e dizendo “Um dois, feijão com arroz”, três quatro, cabeça de pato!”. Assim a bola rola e o Buda diz que vai voltar mais forte, depois da taca que pegou do Nilton Gavião, logo no começo da luta de MMA que é dureza e não tem nada de mamar e este menino vinha dando em todo mundo fazia era tempo, dez lutas e agora apanhou deste tal de Gavião que parece o Cão. Nosso lutador é novo, só 25 anos e tem muita briga pela frente. Se não engordar. A especialidade é MMA mas o lutador não deve mamar. Sem querer ensinar padre nosso vigário, mas o nosso lutador disse que “foca nos treinos” e eu acho que ele devia focar menos e treinar mais. Deixar que os outros. Como seu Elias, o Assis e até o nosso veterano Carivaldo, aqui do jornal, tirem seus retratos. Que foquem e até fofoquem e que o Buda volte mais forte e unidos como dizia o Heráclito para o seu eleitorado: Unidos seremos Fortes. mãos. E aquele empresário ainda completava: Fortes & Irmaõs. Mas eu falava em Timon e não de Timon, nossa vizinho, do outro lado do Rio Parnaiba, terra onde os seus habitantes são piauenses de corações e colocações,os empregos. E assim sendo, o Piauí se sente feliz em ter Timon como participante do seu campeonato estadual de futebol profissional. O Timon é nosso e o boi não lambe.



Atletismo

No certame norte-nordeste de atletismo que foi realizado em Fortaleza, na semana passada, nós ficamos em quarto lugar que nem é bom nem ruim, é regular. O bom nestas competições entre os Estados é a gente ficar na sala e não nos quartos. Na sala todo mundo vê a gente e nos quartos só vai quem tem negócio... Mesmo porque tem os quartos crescentes e os quartos minguantes assim como tem os baixos silentes e os altos falantes. Altos falante são aqueles caras de quase dois metros que fazem uso da palavra com o volume todo aberto. O baixo silente só fala nos ouvido da gente. Parabéns para nossa delegação que foi ao Ceará.

Valled Perry

Era o grande nome do futebol brasileiro. Valled Perry. Quando chegou ao Piauí foi aquela festa. Aidê e Aparecida ainda eram meninas, mas danadas já gostavam de jogo e jogadores. Carlos Said está “usando da palavra”. Eu estou ao lado do A.C.de Oliveira Filho, o Tote, de saudosa memória, sócio do Pedão da Madeira.

Quem pode, pode...

Quem pode, pode, quem não, pode se sacode, diz o Paulinho Gogó para a nêga Juju. Nossa dupla de badminton,o Fabricio e Jaqueline, foi ao Caribe e trouxe prata para o Piauí. Uma competição internacional. Não foi lá em Beberibe, foi no Caribe. Lá onde só vai quem tem pano prás mangas e não saco pros cajus. Lá o nosso casal deu em gregos e troianos, não queria nem saber que língua eles falavam, davam taca e só não conseguiram dar no campeão mas ele ficou jurado porque o que é bom está guardado. E assim, o Piauí deixou lá sua marca e nós temos uma turminha boa nesta atividade lúdica que sempre representa bem o Piauí Terra Querida.