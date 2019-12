A natação da AABB está alta

Banida ou bandida?

Meus amigos, este prego de hoje é internacional porque vai enfocar este escândalo esportivo mundial que foi a expulsão da Rússia do futebol do mundo vasto mundo se eu me chamasse Raimundo e morasse em Piripiri seria chamado de Raimundo Pão que já foi meu foca neste redação. Jogos olímpicos, a maior competição do mundo, é uma copa de todas as modalidades. Para uma nação é a maior honra participar e sua honra maior é ganhar e levar o troféu, levantar a taça , a Copa. E sendo do mundo, ainda é maior a glória da vitória. Agora vejam só que vergonha, que coisa triste... A Rússia é banida, afastada das competições entre as nações o mundo por ter sido flagrada num crime, numa contravenção esportiva das mais pebas que é o “doping”, o uso de drogas para o cara correr mais, ter mais força e vigor nas competições com adversários que não tomaram droga nenhuma, não usaram recursos químicos para passar na frente dos outros. Uma suspensão de quatro anos fora das competições mundiais.Um castigo universal e isto é muito bonito para uma nação do tope da Rús-sia... Que vergonha, dona Tonha ! Banida da Copa do Mundo e basta por mais um “D” para ficar “bandida da Copa do Mundo”. Sim porque é uma bandidagem dar “bolinhas” aos seus atletas para superarem os seus adversários. Aqui em Teresina, a negrada do Promorar tomava era uns “cachês” para jogar contra a turma do Mocambinho e tinha nêgo que ficava era ficava era achando graça em campo e nem ligava para a bola porque já havia tomado outra “bola”. Antigamente, seu Belchior do Fluminense dava um “chá” para a negrada mas não adiantava nada porque o tricolor da Silva Barros pegava era taca alta. Também pudera, ele botava Meroca, Vicente, Nilton e outro irmão que não me lembro do nome agora, tudo para jogar.O diabo é que eles não jogavam...Mass o tema de hoje foi o banimento da Rússia da Copa do Mundo “vasto mundo”. Por uma justa causa que foi a descoberta de que os atletas russos só jogavam dopados, muito ligados, emaconhados, como a negrada dizia em lá na Fortaleza, da Praia do Iracema ao Mucuripe, “ tou muito doido,ó”. Mas com a Rússia o buraco é mais em cima e a droga deles é super-refinada, coisa cientifica, não é este mato que trazem do Maranhão prá cá. Acho é muito peito da WADA que é agência mundial Antidoping, de ter este peito, esta coragem de banir a Rússia da Copa do Mundo. Rapaz, tem as costas muitos largas porque a Rússia é a Rússia, quase dona do uni...verso e prosa. Fora também dos jogos Olímpicos e acho que também do intermunicipal do Chico Rato e até do campeonato de “Brau Carcará”. Pega, mata e come !

Cruzeiro rebaixado

Acompanhando o movimento financeiro do pais, o clube Cruzeiro também foi rebaixado no câmbio esportivo. O presidente Wagner Pires de Sá, com dois anos no poder, não teve força para segurar a desvalorização do Cruzeiro.



Morte do Pintinho

Ainda repercute no seio riverino, o falecimento do seu maior torcedor, o Pintinho com mais dois metros de altura, também o maior mascote do futebol brasileiro. Com seu corpo avantajado, era o líder da torcida tricôlor mas não usava a estatura para se impor e parecia um menino no meio dos outros vestidos com camisas riverinas. Seria muito oportuno que a Federação de Futebol do Piauí criasse o Troféu Pintinho para uma competição sob sua organização. Uma merecida homenagem para quem se identificou tanto com o futebol profissional deste Estado.

AABB nada

A natação da AABB está alta. Imaginem que vai haver uma competição náutica em Maceió, nesta sexta-feira que vem e 17 de nossos atletas da modalidade vão defender o nome do Estado no troféu Reinaldo Maia. É a agremiação bancária em alta com a direção técnica de Emanoel Menezes, veterano treinador e com seu nome garantido na especialidade. A nossa maior esperança é a Maria Eduarda que participa pela sexta vez e vai disputar quatro provas. Vamos ficar torcendo para um bom desempenho de nossos nadadores. Afinal, estamos morando entre dois rios.