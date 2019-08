A FFP vai fazer um campeonato de 2ª divisão profissional

Um mini inter...



Meus amigos, a federação de futebol Piauí, terra querida, vai fazer um campeonato de segunda divisão profissional. Quem é de fora, vai ficar admirado com o nosso estado de necessidade de profissionalismo numa segunda divisão. Façam ideia na primeira... E assim a bola rola e a mentora resolveu dar mais um tempo para os cartolas do interior darem grau nos campos de jogo e não deixarem os bodes e o gado ficarem comendo capim dentro de Campo Maior ou menor, em Campo Largo ou em Campinas do Piauí. “Sir Brouwm Carcará Pega Mata e Come” mandou abrir os prazos para as inscrições dos que quiserem entrar na segunda divisão e botarem seus campos. Porque um time que tem campo tem mais moral e uma equipe sem estádio é um homem sem mulher, uma mulher sem marido é um político sem assessor. E “cem” votos... Tem município até com Campo Largo. E assim sendo, Chico Rosendo, o presidente da mentora resolveu dar mais um tempo para os homens do interior ajeitarem seus campos, principalmente no setor “segurança” que é a parte mais vulnerável nos estádios de futebol. Segurança não só para quem vai para dentro de campo, mas principalmente quem está fora dele e pagou ingresso para ver um espetáculo como quem vai a um cinema ou a um circo. E aí tem que ter algumas coisas que encarecem o espetáculo, os chamados custos. E quem vai pagar tudo isto é o torcedor, comprando o seu ingresso. E assim, a bola rola, este amigo de vocês não enrola e quem não tem saco vai de sacola. Quem não tem chapa vai de Chapola que foi segurança do Temístocles Filho quando ele ainda era vereador e jogava no PMDBola e fazia ala com Robércio Maratoan e Zé Nilton. Mas o tempo passa e agora a mentora de nosso futebol estendeu o prazo para quem quiser botar o seu time na segunda divisão e se avexar porque vai ser até sexta-feira, 23, para fazer a devida entrega dos documentos dos atletas e é bom ir fazendo logo porque este povo tem a mania de deixar tudo para a última hora, ô povo descansado, meu Deus !Assim sendo Chico Rosendo, vamos se ajeitando para esta segunda divisão que é um “inter-municipal de luxo” e tendo como participante de honra uma equipe de nosso vizinho estado Maranhão, Timon, unida de Teresina, pelo rio Parnaíba, o Velho Monge. O time de Timon vai ser o “bicho” deste campeonato e dizem que sua mascote vai ser uma “Leitoa” e os seus jogos serão gravados “in videu” por conta do Paulo Guimarães e mostrados para o Brasil e o mundo. Serão cinco os participantes e nem um de Teresina porque acabou aquele tempo de Rio Negro de Firmino pai, Artístico de Zé Palitó, Fluminense de Belchior, Auto Esporte de Bibio e João Goleiro. E assim, o tempo passa, como dizia Fernando Mendes irradiando jogo pela Difusora com comentários de William Carvalho, o Bibiu e reportagem de pista de Odílio Teixeira. Mas como eu dizia, esta segundinha divisão da federação será um “mini inter” de luxo com participação especial do nosso vizinho Maranhão, representado pela terra de Napoleão. Que não é aquele da federação e não é mais vivo, não.

Um time, uma seleção...

Não sei qual foi o ano desta “seleção” alvinegra, de Manga, o goleiro, Nilton Santos, Garrincha, Didi, Zagalo, Quarentinha, Pampoline, só craque de bola no Glorioso da Estrela Solitária...

Os lírios dos campos...

O saudável presidente da Federação Piauiense de Futebol, Robert Brouw Carcará Pega e Come, anda pelos estádios do Piauí para ele mesmo ver de perto e contar de certo, as situações dos campos, como gramado, acomodações para o público e até os sanitários porque é em jogo de futebol que o cabra se aperreia para fazer as suas necessidades fisiológicas. A hora do “faro”. E uma coisa muito importante e que nunca tem é aquele material limpo e enrugadinho que executa uma bonita função, um grande papel no seio da nossa sociedade que é o papel higiênico. Erradamente substituído pelo jornal que pode ser do Piauí ou do Meio Norte, Dia ou noite. Pois o seu Brouwn andava vistoriando os campos e um repórter novato lhe perguntou se ele ia aos Campos Elizeus e ele estranhou:- Qual é o campo do Elizeu, menino?

Flu desistiu

Foi com tristeza que eu soube que o Fluminense do saudoso Belchior Barros não vai participar do campeonato de acesso a primeira divisão deste campeonato. Não sei qual dos filhos de Belchior Barros ficou com o saco de material do clube tricolor. Se foi o Meroca ou o Vicente ou o Mandim. Clube de tradição no nosso jogo de bola, nunca teve ambição de ser campeão e sempre disputava a lanterna com Rio Negro, artístico ou Auto Esporte. O saudoso Belccior se foi, mas seus “meninos” Nilton, Maninho, Vicente, Meroca, Aquilles e até as meninas gostavam do tricolor do pai. A ausência do Fluminense no futebol piauiense será sentida.

Vamos correr

Para quem gosta de se mexer e de correr vem aí a quinta corrida da Unimed: de 2,5 e 10 quilômetros e os participantes já têm uma grande vantagem que é a assistência médica em cima da hora. São as seguintes as categorias dos “pés ligeiros”: Médicos, cooperados ou colaboradores. Eu não entendi estes “cooperados”. Foram operados e vão correr? Como é moda agora, pode se inscrever “on line”, no site da Unimed e nas categorias masculina e feminina, médicos cooperados e colaboradores nas modalidades masculina e feminina. O regulamento não estabelece o porte de telefone celular, o melhor amigo do homem. Aos participantes haverá amplo atendimento médico.