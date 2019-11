A crônica esportiva piauiense e a torcida procuram endereço do Flamengo

Vai rezar?

Rapaz, este Warton Lacerda está me surpreendendo com suas medidas altistas. Pois ele agora quer levar o seu time para Oeiras e lá ficar concentrado e centrado no campeonato, categoria sub 20 para 2020. De Altos a Oeiras de Conceição Pipoca, Bil, Tadeu e Chaguinha de Maroca. Ele diz que sua equipe vai fazer uma pré-temporada e ficar super-preparada e ficar concentrada porque com ele ou é tudo ou nada. Lá na terra de Juarez, vai ficar hospedada em boa estalagem, comendo galinha caipira e carne de pescoço que é para dar uma sustança a rapaziada. Ele recebe o apoio do time de lá, o Oeirense e isto tem política no meio porque uma mão lava a outra com perfeição e as duas lavam roupa com sabão Pavão. Mas a bola rola e já tivemos até um jogador riverino chamado Mariola viciado em Coca-cola, E assim, o tempo vai passando “na trajectória dos noventa”, como diz o Pequeno Polegar e eu já passei dos oitenta mas o povo aumenta mas não inventa. Sim, mas o deputado Warton vai levar seu time para Oeiras das tradições, Oeiras da lendas, Oeiras, primeira capital e que o Bil já hoje ainda pensa que é. Com Teresina, aqui, bem pertinho, uma hora de moto,duas de bicicleta, um dia de jumento, Altos vai fazer sua sede de jogo em Oeiras e o presidente diz que á para o time ficar concentrado. Eu disse isso para Chaguinha, sogro de Tuquinha, pai de Mara e ele me respondeu que só se fosse num centro espírita porque é difícil segurar jogador de futebol, bicho fogoso no rumo de mulher. E assim, sendo, meu caro reverendo, eu não entendo esta pré-temporada em cidade tão falada e tão rezada. Mas cada caneca é uma sentença e o Lacerda tem consciência do que faz ou deixa de fazer. Afinal é o campeão do Estado do Piauí que tem seus times, River, Flamengo e Piauí, mas estão mais calados do que lupetistas no governo do capitão Bolsorão. Aliás, mudando de assunto, o Brasil está igual a time do subúrbio. Nem torcedores, nem diretores mandam nada. Quem manda é o Capitão. E assim, a bola rola e no decorrer do tempo regulamentar vamos ver o que vai dar porque nosso mundo é uma esfera e cada humano é uma fera e só está esperando dar o bote ou o navio, dependendo de suas posses. E assim, gente boa muito cuidado com o balanço da canoa e tenha a devidas precauções porque uns vestem calça outros calções. Mas o nosso JES se classificou juntamente com o Ceará, portanto, em boa companhia. Na Copa Nordeste de Futebol de Salão, jogo realizado no Verdão. Que “bão”!



River Noventão

Era o Galo Carijó nos seus bons tempos afranianos, zétanos, quando Pintinho tinha 30 anos. Doutor Miguel, médico e massagista Edmar cuidavam da moçada, Pintinho era roupeiro e chefe de torcida. Paulinho da Iolete era o cobra. Riverino era feliz e não sabia...

Clube Perdido Procura-se

A crônica esportiva piauiense e a torcida do Flamengo procuram com a mais viva preocupação o endereço do Esporte Clube Flamengo,agremiação que tem uma longa história no futebol piauiense e que desapareceu sem mais nem menos pausa. Os mais diversos mucunfos já foram averiguados mas não foram encontrados vestígios da citada agremiação. Sabe-se que a última vez que foi visto foi tomando um banho de “Ducha” em local não “reverardo”. Servo de Deus, sócio fundador e afundador da referida agremiação,banca qualquer procura.

Futsal

Estamos vivos no futebol de salão. Nosso representante é o JES, que empatou com o Ceará na Copa do Nordeste, em sensacional partida realizada no Verdão. Um dois para lá e dois para cá, Piaui empatou como Ceará. Foi uma partida tão bem apitada que o jornal nem escreveu o seu nome para ele não ficar convencido. É um rapaz novo e quando gente nova recebe elogio fica muito besta. O nosso jogo de bola pesada já teve seus momentos áureos de Banespa, AABB, Cipal, Classes Produtoras,River, Flamengo,Piaui,Rio Negro e muitos outros. Era no tempo em que não tinha celular a juventude gostava de jogar. Hoje ela só quer quer dedilhar. Online...

Não se encabulem de mandar notícias de seu clube de volei, basquete, futsal ou futebol de campo ou até de peteca. Foi jogo, mandem notícias para “[email protected] bol.com.br” que estou “online”. Agora com estas novas ferramentas de comunicação, fica muito mais fácil a divulgação e vocês sabem que quem não se comunica se trumbica, como dizia velha Chica. Na verdade, quem dizia isto era o Chacrinha de eu botei a”velha Chica” no contexto por falta de assunto porque não está fácil falar de futebol nesta terra de “Carcará”, pega, mata e come ! Só não vai morrer de fome. Quando mandarem, mandem pelo computador. Não mandem pelo celular que eu não sei procurar...