A bronca da Raimundona

O jogador de futebol, Edilson, um paraibano que foi trazido pelo treinador Mormaço para o Tiradentes, depois de uma temporada no time d Policia militar, passou-se para o Flamengo acompanhado Mormaço. Ele era conhecido como “Edilson das Mulheres” tendo em vista a enorme facilidade que tinha de controlar várias paqueras. O atleta, vez por outra, se metia em situações embaraçosas e uma delas foi no portão de saída do estádio Alberto Silva , em Teresina, PI. O Flamengo havia jogado, e já quase todo mundo havia ido embora. Apenas um grupo de repórteres continua na saída e, ali, perto, uma mulher grávida, encostada no muro. Parecia que ela esperava alguém e tinha certeza de que este alguém iria sair por aquele portão. E não errou. Dali a instantes, surgiu ele, Edilson, com o seu andar vagaroso e gingante. A mulher grávida se aproximou dele e foi logo o chamando de “cabra safado” e que tivesse vergonha na cara e falando outros “elogios” próprios destas horas. A turma das rádios tomou aquele espanto. Edilson notando a “manchete”, falou com o canto da boca para a torcedora que não ere ao outra senão a famosa Raimundo, titular do coração do jogador. “– Não dá esparro”....olha a imprensa... disse ele com o canto da boca. – Imprensa, uma merda ! Eu quero mermo é que todo mundo veja, cabra safado ! “-Fala baixo, senão eu te dou um chute...” continuava ele falando com a boca torta.- Chuta, chuta que eu quero ver se tu é macho... “ Continuava ela e aumentava o tom de voz, zangadona. Edilson, experiente do futebol, vendo que não tinha outra solução, disse “venha cá” e botou a mão no ombro dela. E assim, saíram discutindo pela escuridão da noite. (Do livro “Tirando de Letra”, de Eudes Moacir Toscano transcrevendo de “Um Prego na Chuteira”, primeiro volume).

Medalhando o Jeferson do Pierre

Em foto do arquivo, o Pequeno Polegar, Didimo de Castro, bota a medalha no pescoço do Jeferson Cruz, filho de Pierre e Mercês, em méritos de natação, fazendo parte da equipe da AABB Teresina que na época disputava com o Circulo Militar quem era melhor no nado.

Sub 17

A federação de futebol do Piauí não para e agora, mexe nas categorias amadoras para ir criando condições de desenvolver mais na frente um futebol mais competitivo porque do jeito que está não pode ficar, nesta era “Carcará”. Já tem nove times inscritos para o certame deste ano e vai começar em dez de agosto. Uma coisa que eu não entendo é quando o regulamento diz que os “jogadores devem ser piauienses” com exceção dos atletas repatriados que tiverem o primeiro registro feito no Piauí. Isto abrange os desportistas de Timon e Barra das Pombas? É bom ver isto...

Luta de espada

Rapaz, este Piauí não é fácil. Quando você pensa que não aparece uma coisa boa no esporte e agora a “terra querida” brilhou em Belém do Pará com luta de espada, você acredita ? Pois em competição em Belém do Pará, onde mora meu amigo Carlos Castilho, pois para lá, nós mandamos três meninos bons de espada e eles vieram cheios de medalhas. Façam ideia se fosse briga de faca. Rapaz, a nossa gente é boa em qualquer modalidade de esporte e não foi atoa que tivemos aqui o Auto Esporte. E além dos rios Parnaíba e Poti,tivemos Rio Negro onde eu era ponta direita.