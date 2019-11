“Manoel”, treinador do Flamengo, está dando em todo mundo

Mais um

Gentes boas, passamos mais um final de semana em branco que nem o antigo peladeiro Branco falou em futebol. De repente, não mais que de repente, nos vimos sem a nossa maior distração de final de semana que é o jogo de bola de couro. Uns jogam outras bolas como bilhar ou sinuca ou cabissulinha lá no Ceará e que aqui se chama peteca ou bola de gude. E a bola rola, este escrivinhador não enrola e já tivemos jogando no River um moreno chamado de Mariola,meio campista d da maior qualidade.E se o futebol é o esporte das multidões porque cargas daguas, o nosso jogo de bola argentina anda tão pouco usado por teresinenses e timonenses? O que está acontecendo na relação com a redonda. Logo o homem , este ser que só é ser graças a uma bola ? Ora, minha gente, vamos e venha-mos, não me venham por a culpa no aparelho celular que é hoje é apon-tado como responsável de tudo, é o vilão, desfazedor de casamentos e motivador de tantas amigações e amancebamentos. E no esporte, no futebol, principalmente, vejo uma brecha para o celular entrar com os dois pés. Pelo seu formato, pode se acomodar no cós do calção do jogador e servir de receptor- transmissor de dicas dos treinadores ou diretores para os atletas em campo. Basta ser discreto, não dá esparro. Disfarçada-mente. Mas deixemos de papo furado querendo justificar a falta de movimentação no setor futebolística desta capital prefeituada por Firmino Filho de Firmino Pai que foi meu colega no Banco do Brasil e no time da AABB, goleiro que era, jogando também no Tabajaras e tinha um bom apetite. Adorava frangos. E naquele tempo, todo time tinha um capitão mas a gente tinha era um “Major”. Sim, mas não podemos viver só de reminiscências, de recordações porque quem vive de passado é museu.E é por isto e mais aquilo que esperamos a movimentação do campeonato piauiense de futebol profissional para que possa a bola rolar, no interior, na capital e no litoral. Estamos na “era carcará”, que é sucessor dele, do Cesarino primeiro e único e que Deus o tem há em bom lugar. Estamos n a espera de um campeonato movimentado para levar os torcedores aos es-tádios, os senhores cassados ou amigados de fé ou os desconfiados para povoarem os estádios, torcerem pelos seus clubes, enfim, viver o futebol que é a alegria do povo.E ninguém, se identifica mais com o jogo de bola no pé de que nós. Nem os ingleses que foram seus criadores. Brasil ! Brasil !

Há 35 anos atrás...

Eu e o Pedro num congresso da ABRACE em Alagoas. Esse bonitão do meio é o Chico José, da Globo. Era a crônica esportiva brasileira e o Piauí lá. Presente. Garrincha e Pedro Tamanco. Foto original trabalhada pelo Assis da Paraíba.

Português não é burro

O povo tem esta mania de ficar dizendo que “português é bicho burro” mas o “‘Manoel” que foi contratado para ser treinador do Flamengo está dando em todo mundo, o time bem pertinho de ser campeão do Brasilei-rão e os “sabidos”, os “inteligentes”, todos estão pegando taca do time do “Portuga” e só se vê é cartola gemendo ”ai Jesus”... O time preto e vermelho atravessa uma das suas melhores fases no cenário esportivo e só falta ganhar uma para ser o campeão brasileiro. Ele até esnoba. Bota o time reserva e dá uma taca no poderoso Grêmio e ainda termina o jogo só com dez em campo porque “Gabigol” gol foi expulso por “fuleiragem”...

Olho no óleo

Este negócio de óleo preto espalhado pelos mares do mundo chegou no Piauí também. Fui passar o final de semana no litoral parnaibano e lá o povo estava cabreiro não botava nem os pés na areia quanto mais entrar dentro dagua. Para vocês terem uma ideia, não teve uma pelada.Pelada de bola e nem mesmo mulher. Interessante é que o povo , antigamente quando ia para a praia passava óleo no corpo para bronzear. Mas deste óleo que vem lá na Venezuela, o povo não quer nem saber. Discriminação politica. Dizem que este óleo é comunista. Até os peixes vinham drogados. Os pescadores disseram que os peixes estavam lesos.Pareciam drogados...