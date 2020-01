Xuxa ganha o direto de usar a marca “Xou da Xuxa”, que era da Globo

Depois de uma batalha que se arrasta há tempos, a Xuxa Produções, de propriedade da Xuxa, conseguiu o registro da marca do programa “Xou da Xuxa”, que a consagrou na televisão.



Desde 2018, ela tem feito shows com revivais dos seus maiores sucessos utilizando a marca "Xuxa Xou", já que o nome "Xou da Xuxa", até então, pertencia à TV Globo.

No ano passado, o domínio da Globo se expirou e a pessoa física Jonas Lopes de Souza, além da empresa GR8 Produções e Eventos, sem sucesso, apresentaram-se interessadas em realizar este registro.

Ambas acabaram perdendo a disputa por não terem permissão para utilizar a marca "Xuxa", que já é de propriedade da artista desde o início dos anos 1980.

Especulação

Em se tratando de Aguinaldo Silva, um nome que tem mercado, são naturais as especulações em torno do seu futuro, após a saída da Globo em 1º de março. Record, claro, sempre foi uma piada, que alguns levaram à sério. Nunca daria liga.

Porém...

Já de alguns anos, os vínculos do Aguinaldo com Portugal são muito fortes, onde tem casa e passa maior parte do ano. Diante disso, não será nenhuma surpresa se o seu próximo passo, em se tratando de novelas, acontecer na televisão de lá.

Mais que isso

Em Lisboa, já há quem aposte em Aguinaldo Silva como autor da novela que substituirá “Na Corda Bamba”, de Rui Vilhena, na metade do ano, na TV I. Marcos Schechtman também é falado como provável diretor.

Encontro

A Record realizou ontem, no Rio, uma reunião com o grupo de “Gênesis”, sua próxima bíblica, já em gravação, promovendo assim uma interação entre os atores de suas diferentes fases. A proposta é de “cinco novelas em uma”, passando por Adão e Eva, Caim e Abel, Dilúvio, Abraão e Sodoma e Gomorra, até chegar ao período de escravidão do povo no Egito. Novela com todo jeitão de série.

A definir

O Allianz Parque, em São Paulo, em 8 de agosto, será o palco de enceramento da turnê “Amigos”, com Chitãozinho e Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano. Quanto ao programa na Globo, apesar da boa audiência, ainda não existe certeza de uma próxima edição.

Vai mexer

A Band está para anunciar mudanças na sua grade. A ideia é antecipar a entrada de toda a programação jornalística, a partir do “Café com Jornal”, às quatro da manhã. Não esquecendo que existe o projeto de estrear outro, às 3h.

Outra possibilidade

Uma reprise dos melhores momentos do “Aqui na Band” aos sábados é uma possibilidade que não deve ser descartada na Band. Existe esse comentário nos bastidores, mas, oficialmente, o assunto ainda não chegou à equipe. O programa volta, ao vivo, com toda equipe no próximo dia 20.

Teatro

Um dos principais nomes de “A Praça é Nossa”, no SBT, Saulo Laranjeira apresenta o espetáculo “A Arte do Humor de Saulo Laranjeira”, na 45ª Campanha de Popularização do Teatro e Dança de Minas Gerais, com a participação de Suzana Alves. De 18 a 20 de janeiro, e de 1° a 3 de fevereiro no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube. Haverá ainda uma apresentação no Grande Teatro Sesc Palladium, em 16 de fevereiro.

Nova série

Nesta terça, 20h55, o canal Futura estreia “Retratos Urbanos”, uma série com personagens que, dia após dia, cuidam dos grandes símbolos e marcos de São Paulo. Trabalho que mostra o cotidiano de quem constrói, opera e vive a cidade.

Reedição da Copa

O Fox Sports vai transmitir nesta quinta-feira, a partir das 21h30, o jogo festivo entre as seleções brasileira e italiana de másters para reeditar a final da Copa do Mundo de 1994. A partida será realizada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Escalação das equipes

A CBF confirmou a escalação de alguns dos principais campeões mundiais: Taffarel, Gilmar Rinaldi, Cafu, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldão, Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Bebeto, Zinho, Paulo Sérgio e Viola. Técnico: Parreira. Da Itália, são esperados Baresi, Albertini, Zola, Apolloni, Benarrivo, Berti, Costacurta, Casiraghi, Evani, Mussi, Massaro, entre outros.

Ibope

O “The Voice Kids”, que estreou quinta temporada domingo, foi um dos destaques de audiência da Globo em São Paulo. O reality registrou 14 pontos, um aumento de 40% (quatro pontos a mais) sobre a média da faixa nos quatro domingos anteriores. No Rio, 19 pontos, um crescimento de cinco pontos.

(Cláudia Leitte / Crédito João Cotta/ TV Globo)

Bate – Rebate

· Walther Negrão está em Madrid, convidado por uma Universidade, discutindo a proposta de um curso de roteiro...

· ... Basicamente é o mesmo projeto, atualizado naturalmente, que ele ia dar em Cuba, na ocasião convidado por Gabriel Garcia Márquez, já falecido...

· ... E não realizado, porque acabou coincidindo com o início de uma doença de sua mulher, Orphila, companheira por 56 anos.

· Band tem planos para, ainda neste primeiro semestre, colocar no ar um segundo programa de Ana Paula Padrão...

· ... Algo que será melhor conversado a partir de agora.

· SBT confirma a estreia de “Betty em Nova York” no próximo dia 27...

· ... E o “Junior Bake Off” em 8 de fevereiro.

· A nova temporada do “Música Boa Ao Vivo”, com Ivete Sangalo, será apresentada a partir de 24 de março.

· CNN Brasil continua reforçando seu time de bastidor e desfalcando a concorrência...

· ...O novo canal de notícias contratou, para coordenadora de conteúdo, a jornalista Elis Franco, que estava há 4 anos na GloboNews.

C´est fini

A ausência de eventos mexe mesmo com os canais esportivos nesse período. O SporTV, por exemplo, apresentava no fim de semana os “Gols do Fantástico”, em cima do Brasileirão de 2019 e, pra variar, com toda luz no Flamengo.

